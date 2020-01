ESTADO DE LOS ESTADOS: GGL: Vergüenza para México

Lilia Arellano

“La vergüenza viene en ayuda de los hombres

o los envilece”: Hesiodo de Ascra.

⦁ GGL: Vergüenza para México

⦁ Debe irse al fondo de este caso, advierte Andrés Manuel López Obrador

⦁ UIF investiga triangulación de recursos en SSP con Genaro García Luna

⦁ Incertidumbre en Pemex; debe haber elecciones este año, aclara Alcalde

Ciudad de México, 8 de enero de 2020.- Esperar tranquilamente el resultado del juicio a Genaro García Luna en Estados Unidos es otra gran vergüenza para México en tiempos de la Cuarta Transformación, en la cual se ha exhibido una gran sumisión al gobierno del presidente Donald Trump. El todopoderoso ex funcionario del régimen de Felipe Calderón está en negociaciones con fiscales del Departamento de Justicia de EU para llegar a un acuerdo judicial en torno a la acusación criminal que enfrenta por narcotráfico, mientras en México no hay en la Fiscalía General de la República (FGR) ni siquiera una denuncia en su contra a pesar de las múltiples acusaciones en medios de comunicación y los libros escritos sobre su actuación al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, desde donde se protegió al Cártel de Sinaloa, con la complicidad o aval del entonces presidente de la República y los órganos e instituciones de investigación y vigilancia del Estado.

De acuerdo a un documento publicado el lunes en la Corte federal del Distrito Este de Nueva York, tanto los fiscales de EU como García Luna y su defensa entraron en negociaciones el 3 de enero y las pláticas se prolongarán hasta el 21 de este mes. Según un documento firmado por César de Castro, un abogado de García Luna, las partes buscan el caso no se lleve a juicio a cambio de la colaboración del ex funcionario mexicano para exhibir y, de ser posible, desmantelar la compleja y extensa red de complicidades entre las organizaciones criminales y el gobierno mexicano.

García Luna fue arrestado el 10 de diciembre pasado en Texas, acusado de dos cargos criminales por narcotráfico y otro más por mentir bajo juramento al llenar una solicitud de ciudadanía estadounidense. El 3 de enero García Luna se declaró no culpable y la próxima audiencia en su caso está programada para el 21 de enero.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador se pronunció porque en el proceso por narcotráfico al ex secretario de Seguridad de Felipe Calderón, en Estados Unidos, se vaya al fondo del caso y se aclare la responsabilidad de otros funcionarios de ese país y de México, pero no se dio a conocer la existencia de alguna investigación en su contra por parte de la Fiscalía General de la República, lo cual es una gran omisión por parte de su administración.

Al ser cuestionado sobre el tema en su conferencia de prensa mañanera, AMLO declaró: “A fondo en este caso, sería de gran utilidad avanzar en este caso. Tiene la misma trascendencia o posible más que el caso Odebrecht, que estamos hablando de asuntos de seguridad, de violencia, en el que han perdido la vida muchas gentes. Es un caso que amerita ir al fondo”. En opinión del titular del Ejecutivo Federal, este caso podía servir para aclarar la posible colusión con el crimen organizado de otros funcionarios, tanto de México como de Estados Unidos, el combate a las drogas y el tráfico de armas. “Es una oportunidad para aclarar muchas cosas. Ojala y se conozca toda la verdad y se señale a todos los involucrados, tanto del gobierno de Estados Unidos como del gobierno de México, porque hubieron operativos que se hicieron de manera conjunta, acuérdense de “Rápido y Furioso”, no nada más tiene que ver con los funcionaros del gobierno de México”, señaló.

El tabasqueño aclaró su ánimo de que se indague a fondo no es de venganza ni de persecución, sino de no ser cómplices con los delincuentes. “Nosotros no perseguimos a nadie, ya lo hemos dejado de manifiesto, no es mi fuerte la venganza, pero también no somos cómplices, no somos tapadera de nadie y es tiempo de que en estos asuntos se conozca toda la verdad, cómo han actuado las corporaciones extranjeras en nuestro país, cuáles son los acuerdos, qué arreglos, si existen protegidos y, como en este caso, si estaban o no involucrados otros altos funcionarios”, indicó.

MUCHO POR INVESTIGAR EN MÉXICO

Existen muchas evidencias –incluso difundidas en libros- sobre el irregular manejo de García Luna al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, de la protección brindada al Cártel de Sinaloa y de la desviación de recursos públicos de esta dependencia, los cuales eran desaparecidos a través de triangulaciones hacia cuentas particulares de sus familiares. En la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP se tienen indicios de estos desvíos, los cuales son actualmente investigados, según Santiago Nieto, titular de esa dependencia.

Además, se investiga la adquisición de un equipo de espionaje en 2008, el cual posteriormente fue entregado a una empresa privada, asociada a García Luna, para realizar espionaje privado. La empresa Nunvav Inc, constituida en Panamá en 2011, vinculada también en indagatorias sobre sobornos de Odebrecht, fue la principal beneficiaria de los recursos públicos desviados por García Luna, aseguró Santiago Nieto, quien sostuvo se presentó una denuncia sobre esto en la Fiscalía General de la República el 24 de diciembre de 2019.

“Se pudo identificar que la generación de una empresa en el año 2011 en Panamá (Nunvav) y, previamente a ello, la adquisición de un software de espionaje por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta secretaría durante el 2008 hizo la adquisición del software a una empresa que finalmente siguió utilizándolo más allá de las propias instalaciones de la Secretaría, es decir, se trasladó un software adquirido con recursos públicos para una empresa de naturaleza privada”, indicó Nieto, quien agregó: “durante 2013, 2017 y 2018 hay pagos por 2 mil 623 millones de pesos y 77 millones de dólares a una empresa que envía recursos entre otros espacios a Israel, Letonia, Panamá, China, EU, Barbados y Curazao”.

De acuerdo con el titular de la UIF, Nunvav envió casi 80 millones de pesos a tres empresas: Icit Holding, Icit Private Security México y Operadora Grupo Gas Mart. Esta última, a su vez, transfirió 4.2 millones de pesos en 2016 a la empresa de García Luna, Glac Security Consulting, Technology, Risk Management.

NUNCA MÁS OTRO GARCÍA LUNA: DURAZO

En el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador nunca habrá un funcionario como el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, aseguró ante el cuerpo diplomático mexicano, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“La principal vertiente para lograr la seguridad es erradicar la corrupción, hay que erradicar la corrupción de los uniformados”, declaró Durazo quien indicó: “`podemos darle certeza, a ustedes y al país, de que entre el equipo de primera línea del presidente de la República no se va a encontrar jamás a un García Luna”.

Según Alfonso Durazo, ya se tocó fondo en materia de inseguridad, por lo que a partir de este año se notarán mejoras. “Hemos tocado fondo, aún y cuando la estadística no nos dé todavía totalmente la razón en la recuperación de los estándares de seguridad, hemos logrado ya construir las instituciones que son imprescindibles para mejorar los resultados (…) Y en 2020 habremos de consolidar los avances y pronto estaremos entregando a los mexicanos un país en paz y tranquilidad”, aseguró en la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020.

INCERTIDUMBRE EN PEMEX

Al rechazar que Manuel Limón Hernández se vaya a quedar como líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) hasta 2024, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, afirmó ese gremio deberá elegir a su nuevo dirigente este año. “Para ocupar el cargo de secretario general y regularizar la situación jurídica del sindicato, la actual dirigencia sindical deberá convocar a elecciones para cubrir dicha vacante”, señaló la funcionaria.

Respecto a las solicitudes de reconocimiento como secretarios generales del gremio, Alcalde mencionó hasta el momento las han presentado Rubén Choreño, Mario Rubicel Ross y Enrique del Ángel Bauza. Los tres, dijo, han informado a la Secretaría del Trabajo que destituyeron a Carlos Romero Deschamps, sin embargo, no cumplen con los requisitos y sus solicitudes se declararon improcedentes.

La elección del próximo secretario general del STPRM se realizará este año, y será a través del voto libre, directo y secreto, como lo establece la nueva legislación y las nuevas normas. “La Secretaría del Trabajo en coordinación con la Secretaría de Gobernación verificará que la convocatoria se emita este mismo año y que la elección se realice este mismo año, conforme a la legislación vigente”, indicó Alcalde.

En cuanto a las denuncias en contra de Carlos Romero Deschamps, Santiago Nieto, titular de las UIF, informó son dos y trabajan con Estados Unidos sobre ellas, además de solicitarse el aseguramiento de las cuentas bancarias. “Se han presentado dos denuncias por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, contra Carlos Romero Deschamps, familiares cercanos y colaboradores ante la Fiscalía General de la República”, precisó el funcionario. “Se ha estado trabajando con agencias de Estados Unidos y por otro lado se presentó una visita ante la Secretaría de la Función Pública por responsabilidad de naturaleza administrativa”.

DE LOS PASILLOS

En Estados Unidos avanzó el T-MEC. El Comité de Finanzas del Senado estadounidense votó a favor del nuevo tratado comercial con Canadá y México con 25 sufragios a favor y 3 en contra. Durante la sesión de ese comité, 12 demócratas votaron a favor del T-MEC impulsados por los mecanismos de cumplimiento laboral en México que lograron ser insertados tras negociaciones con el representante comercial de EU, Robert Lighthizer. El acuerdo pasó al Pleno, donde aún no hay fecha para su votación… El líder republicano del Senado,. Mitch McConnell, señaló la Cámara alta preferiría discutir el proyecto de ley después del juicio político contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump…

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no van a permitir que en los Estados se den licencias a casinos en el país. “Si están legislando y se afecta una facultad del gobierno federal nosotros vamos a acudir a la autoridad competente, no vamos a permitir (…) Nada de casinos, que quede claro, en todo el país, no somos lo mismo, hubo cambio, la gente votó por un cambio”, señaló el mandatario, quien sin embargo nada dijo sobre la necesidad de regular y vigilar el funcionamiento de los casinos y casas de juego que ya operan en todo el país…

Al llegar a Palacio Nacional, a Santiago Nieto, titular de la UIF, se le cuestionó sobre las investigaciones para detectar posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos entregados a organizaciones de la sociedad civil y confirmó existe una indagatoria contra la organización religiosa Legionarios de Cristo y su vínculo con Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox…. Además, existen indagatorias contra seis organizaciones más, vinculadas a Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública, detenido en Estados Unidos acusado de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa…

Por lavado de dinero, la Fiscalía General de la República (FGR) investiga a Jordi Segarra Tomás, consultor político y estratega de campañas electorales que trabajó para el PRI. En la investigación relacionada contra Emilio Lozoya, ex director de Pemex, y Alfonso Ancira Elizondo, dueño de Altos Horno de México (AHMSA), por la compra millonaria de una planta chatarra, fue ubicado Segarrra, por un depósito de 36 millones de pesos que realizó AHMSA a la empresa EECJS, propiedad del consultor quien colaboró en el PRI cuando Enrique Ochoa fue líder de este instituto político en 2017.

