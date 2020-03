ESTADO DE LOS ESTADOS: México en riesgo

Lilia Arellano

“Cada paso que da el zorro se acerca

más a la peletería”: Proverbio Chino

México en riesgo

Ante “tormenta perfecta”, “vamos resistiendo”: AMLO y Herrera

S&P espera el gobierno de México tenga “capacidad de reacción”

Adelantan utilizarán el fondo de estabilización; se esperan recortes

Inconmensurable aportación de las mujeres a la civilización actual

Ciudad de México, 11 de marzo de 2020.- En la medida en que se prolonguen los bajos precios del petróleo y éstos logren afectar los ingresos fiscales del gobierno o permanezca el bajo crecimiento de la economía de Estados Unidos, la calificación crediticia de México (de BBB+, con perspectiva negativa) corre el riesgo de degradación, advirtió Joydeep Mukherji, responsable de la calificación soberana de México de S&P Global. La calificación del país está en estos momentos bajo presión y la agencia Standard & Poor´s advierte enfocará su decisión sobre la calificación de México “a la capacidad de reacción del gobernó de Andrés Manuel López Obrador al doble choque externo: la caída del precio del petróleo y el menor crecimiento de Estados Unidos”. Ante esto, el titular del Ejecutivo federal señaló: “Ahí vamos resistiendo, pues tenemos finanzas públicas sanas y en caso de requerirlo se tiene un fondo de 150 mil millones de pesos para estabilizar el presupuesto”. El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, asegura los ingresos petroleros están “completamente cubiertos” con los seguros contratados en el mercado internacional.

El funcionario admitió en el contexto económico actual es necesario acelerar el gasto gubernamental y que éste funcione como un estímulo y no pensar por ahora en recortes presupuestales. Por otra parte, en una conferencia telefónica desde Nueva York, Mukherji recalcó: “México podría salir lastimado debido a los recientes acontecimientos, porque obviamente tiene un significativo sector petrolero y por supuesto está conectado con la economía de Estados Unidos de América”. El analista explicó: “Nuestra perspectiva negativa expresa dos cosas: una fue nuestra preocupación acerca de la trayectoria de crecimiento y la segunda es nuestro temor por el sector de energía, el cual provocará una gran deuda contingente potencial al gobierno soberano”. Y abundó: en la medida en que los precios del petróleo permanezcan bajos, el crecimiento del PIB se mantenga bajo y el avance de la economía de EUA disminuya, estos factores empeorarían.

La caída del precio del petróleo no afectaría la balanza de pagos porque México es un importador neto de productos petrolíferos. El tema sería una más baja contribución de Pemex a los ingresos fiscales del gobierno, lo que por otra parte, elevaría la necesidad de mayores apoyos del gobierno a Pemex para ayudarle a cumplir sus objetivos, destacó el analista. La economía de México no creció en 2019 y ahora se requieren medidas que den certidumbre a la iniciativa privada para contrarrestar ese escenario. Mukherji se pregunta si la administración de AMLO tendrá capacidad para reaccionar al doble choque que enfrentan y si dará la certidumbre que requiere la iniciativa privada.

Ante un menor crecimiento de México, como el que se anticipa, los ingresos públicos se verán afectados y en consecuencia será menor la disponibilidad de recursos para apoyar a la petrolera. Pemex se verá impactada por la caída de los precios internacionales del hidrocarburo, lo cual demandará una nueva inyección de capital del gobierno. Este mes de marzo se cumple un año que la agencia colocó en perspectiva negativa sobre la nota soberana de México y la de Pemex, y en diciembre pasado la ratificó. De acuerdo con la agencia, a partir del cambio de perspectiva pueden pasar de 12 a 18 meses para que el comité de calificaciones se pronuncie respecto a un recorte o cambio en la perspectiva si es que encuentran algún giro de la política que quite el riesgo evidente.

Ante la crisis de los mercados financieros por el coronavirus y la caída de los precios del petróleo, AMLO dijo en su conferencia de prensa mañanera: “Ahí vamos resistiendo, ayer les comentaba que tenemos finanzas públicas sanas, eso nos ayuda mucho porque logramos blindarnos, no se gastó más de lo que tenemos de ingresos, no se endeudó al país, por primera vez no creció la deuda pública, al contrario”. A su vez, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, en entrevista radiofónica aseguró: “tenemos muchos márgenes más de maniobra para campear fenómenos como éste porque las condiciones del servicio de la deuda están más o menos fijas”. Destacó se tienen fijos los ingresos con la cobertura, lo mismo que las condiciones del servicio de la deuda y eso permite sortear este tipo de fenómenos tan fuertes a nivel internacional, en condiciones mucho mejores a las enfrentadas por algunos otros países.

Herrera expresó se debe mantener el optimismo de que en unos meses se llegará a un acuerdo de alguna forma entre los países productores de petróleo para estabilizar la cotización del precio del hidrocarburo. Donde hay mucho más incertidumbre, admitió, es en el posible impacto del coronavirus. Acerca de los sectores económicos afectados por el impacto de Covid-19 expuso se analizará si necesitan algún tipo de apoyo o no. Podría ser, dijo, algún estímulo fiscal, y no estos comprometiéndome a nada, pero podría ser algún tema crediticio, alguna cosa de ese tipo. Respecto a las metas de crecimiento, el funcionario indicó éstas deberán reevaluarse en abril, cuando sean entregados los precriterios de política económica del presupuesto 2021.

Por su parte, Gabriel Yorio, subsecretario de la SHCP, indicó no es el momento de tomar una decisión de recorte al gasto; ésta se daría en abril, en el contexto de la elaboración de los Precriterios de Política Económica del 2021. Por ahora, la prioridad es acelerar el ejercicio del gasto público para detonar el crecimiento económico, dijo. El gobierno tiene disponible hasta 50% de los recursos del Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuetarios (FEIP), los cuales ascienden en su totalidad a 160 mil millones de pesos, pero no ésta claro cuánto se utilizaría y añadió hay confianza en que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tenga éxito en aumentar la recaudación hasta por 100 mil millones de peso.

GRANDES FÉMINAS

Posiblemente para la gran mayoría han pasado desapercibidas las mujeres que han inventado una serie de elementos, de los cuales algunos usamos permanentemente. Así también se reproducen sin saber gracias a quien, frases expresadas por mujeres exitosas en todas las ramas. Como hay honor para quien honor merece, les damos a conocer lo patentado y lo dicho, advirtiendo que cada una de ellas emprendió una lucha por desarrollarse, por participar y aportar al mundo, por ocupar un sitio y en ello no involucraron ni a los gobiernos ni a sus congéneres aunque sus hechos abrieron, silenciosamente, el camino:

1.- El astrolabio.- Es un dispositivo para determinar las posiciones de las estrellas sobre la bóveda celeste que fue perfeccionado por Hipatia de Alejandría, matemática, física y filósofa que vivió en el siglo IV. Hipatia trabajó con su padre, el astrónomo Teón, para hacer correcciones en el Almagesto de Ptolomeo y construir el astrolabio que conocemos comúnmente. 2.- La sierra circular.- Tabitha Babbitt en 1810 creó el prototipo de una sierra circular, que más tarde llegó a ser usada en la industria de los aserraderos. 3.- El Champan moderno.- Nicole Clicquot desarrolló en 1808 una tecnología gracias a la cual el champán lo conocemos claro y transparente hoy en día, Esta singular mujer de 1,47 mts. de estatura, marcó su época. Conocida al fin de sus días como la Gran Dame de la Champagne, vivió casi hasta los noventa años y llegó a ser la primera mujer de negocios de los tiempos modernos.

4.- El periscopio.- Con la ayuda del periscopio, que fue patentado en 1845 por Sarah Mather, se determina la distancia y la posición de los objetos observados desde un submarino. 5.- Conservas de carne.- La rusa Nadia Kozhina presentó un método para preservar la carne en latas de conserva, invento por el que recibió una medalla.. 6.- El lavavajillas.- Josephine Cochrane creó una máquina que lavaba los platos y no los golpeaba. Esto sucedió en 1886.. 7. -El soplador de nieve.- Cynthia Westover pensó que las calles tenían que estar tan limpias como el hogar. Se puso a trabajar en ello e invento el antecesor de las modernas máquinas de limpiar la nieve.

8.- El limpiaparabrisas.- Mary Anderson inventó el primer limpiaparabrisas para automóvil en 1903. El limpiaparabrisas windsheld se convirtió en el equipo estándar de todos los coches de 1916. 9.- WiFi.- Hedy Lamarr se hizo famosa después de protagonizar una de las primeras escenas de naturaleza sexual en el cine, razón por la cual Adolf Hitler dijo que el director era un enemigo del Tercer Reich, y el Papa Pío XII invitó a los católicos no ver la película. Pero Hedy era fascinante no sólo por su faceta de actriz. En 1941 patentó un medio secreto de comunicación, que cambiaba dinámicamente la frecuencia de emisión para que fuera difícil de interceptar por el enemigo. Desde 1962, este dispositivo se utiliza en los torpedos del ejercito de Estados Unidos, y ahora se utiliza en las comunicaciones inalámbricas y es conocido como WiFi.

9.- Chaleco antibalas moderno.- Stephanie Kwolek es una química polaco-estadounidense, que en 1965 inventó el poliparafenileno tereftalamida mejor conocido Kevlar®, una fibra de alta resistencia, color dorado, que puede ser hasta cinco veces más resistente que el acero y que en la actualidad es utilizada en la elaboración de chalecos antibalas. Su invención ha salvado la vida a miles de policías, bomberos y militares. 10.- El Geobond (material indestructible para construcción). Patricia Billings (nacida en Clinton, Missouri, EE.UU.) ha inventado una de las sustancias más revolucionarias y potencialmente provechosas de la industria moderna: un material de construcción que es indestructible e incombustible. Es un aditivo lechoso que actúa de catalizador, creando de esta manera un yeso indestructible.

LAS FRASES

Madre Teresa de Calcuta: “No todos nosotros podemos hacer grandes cosas. Pero podemos hacer pequeñas cosas con gran amor”: Oprah Winfrey: “Perdonarte es lo que te dará la fuerza y la esperanza por saber que el futuro puede ser diferente”; Ellen Degeneres: “Lo que te hace diferente ahora, te hará destacar más adelante. Deberías estar orgulloso de ser diferente”; J.K. Rowlin: “Son nuestras decisiones las que realmente muestran cómo somos mucho más allá de nuestras debilidades”: Mae West: “Sólo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez es más que suficiente” ; Marissa Mayer: “Siempre he hecho algo para lo que no estaba preparada del todo. Creo que así es como se crece. Si en algún momento piensas “Vaya, no sé si podré hacer esto” y superas esos momentos, es cuando mayores logros conseguirás” ; Diane von Fürstenberg: “No sabía lo que quería hacer, pero sabía la mujer en la que quería convertirme”; “La pregunta no es quién me lo va a permitir, sino quién va a detenerme”: Ayn Rand; “He aprendido a aceptar el reto de hacer cosas que nunca antes he hecho. Crecer como persona y la comodidad nunca pueden coexistir juntos”: Virginia Rometty; “Me tomó mucho tiempo desarrollar mi voz, y ahora que la tengo, no voy a quedarme en silencio”: Madeleine Albright. Y ellas, ¿quiénes son?: religiosa, productora, presentadora, escritora -Harry Potter-, actriz, directora ejecutiva de Yahoo, diseñadora de modas, novelista, directora ejecutiva IBM, ex secretaria de estado de los EU, respectivamente.

No será cuestión de un día sin mujeres sino de lo que sería el mundo, el planeta, la vida sin nosotras… simplemente ni habría.

DE LOS PASILLOS

En Puebla tarde se les hace para llegar a los dos años de gobierno de Luis Miguel Barbosa, el ex perredista quien logró acomodarse justo a tiempo al lado de AMLO para alcanzar la candidatura a gobernar esa entidad aprovechando la notoria incursión del zacatecano Monreal quien, como líder del Senado, intentó comenzar a acomodar sus piezas en el interior del país. “Haiga sido como haiga sido”, el ya enfermo Barbosa se entronizó, se pasaron por alto las ofensas a la “¿difunta?” triunfadora en la elección y en lo que podría llamarse una segunda vuelta consiguió su aspiración. Lo aún inexplicable es ¿para qué quería ser gobernador? Hasta ahora han sido errores y pifias y declaraciones inapropiadas, una tras otra, y lo hecho el día de la manifestación de estudiantes por el crimen cometido en contra de 3 de ellos y un chofer de Uber, no tiene justificación, ni nombre, ni perdón. Salió de su oficina-casa con aires de marqués y muy presumido habló de haber ordenado la creación de una Fiscalía para estudiantes o sea, ya todo se jodió. Una vez nombrada una Comisión Especial o una Fiscalía Especial, ya no habrá resultados, como tampoco los ha habido para el supuesto accidente en el cual murieron los esposos Moreno Valle, la gobernadora y el senador. La renuncia o la corrida del tal Barbosa no se dará antes de dos años, por desgracia. Puebla no aguanta ir tras otro proceso y ya se verá como sortean la presencia de tantos mandatarios sin rumbo ni programa para un solo sexenio…

Tras las movilizaciones y acciones feministas del 8 y 9 de marzo, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró no cambiará la estrategia contra los feminicidios en el país. “No, al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas de la violencia, dijo el mandatario, quien agregó también resistirán los ataques de los conservadores. Para AMLO la vida sigue igual…

A través del Banco Internacional para la Reconstrucción y Fomento (BIRF), el gobierno de México emitió un bono catastrófico que proveerá al país de una proyección financiera por un monto equivalente a 485 millones de dólares (alrededor de 9 mil 500 millones de pesos) contra pérdidas derivadas de sismos y ciclones tropicales, informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público…

Luego de dos semanas de bloqueos a las vías del tren, docentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se replegaron ante el arribo de la Guardia Nacional y Policía Estatal en el municipio de Rafael Grajales, Puebla. Los militares y policías se movilizaron a la estación San Marcos para obligar a los inconformes a despejar la red ferroviaria que afectó millones de toneladas de la empresa Ferrosur. La exigencia de los maestros es la democratización del SNTE y que los reinstalen en sus escuelas.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano

The post ESTADO DE LOS ESTADOS: México en riesgo appeared first on Almomento.Mx.