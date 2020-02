ESTADO DE LOS ESTADOS: “No renunciaré”: Gertz Manero

Lilia Arellano

Ciudad de México, 11 de febrero de 2020.- El fin de semana circuló en las redes sociales la presentación de la supuesta renuncia del Fiscal Alejandro Gertz Manero y se tejió toda una historia la cual, si bien tiene algunos puntos de verdad, no es ésta una característica de la redacción en su totalidad. Inclusive se dio el nombre de quien habría de sustituirlo y las felicitaciones a este personaje no se hicieron esperar deseándole buena suerte en la encomienda y obviamente sobrando disposiciones para “ayudar” en semejante y difícil tarea. Una y otra vez se repitió esta información sin tomar en consideración que, aún y cuando la 4ª T ha demostrado le importa muy poco lo marcado por leyes y reglamentos, si existen formas a cubrir en posiciones clave como lo es la Fiscalía General de la República (FGR) y de entre ellas sobresale la presentación de retiro del cargo, el cual solamente puede darse por causas severas, de las antaño llamadas de fuerza mayor, y esto es ante el Senado. En esa misma Cámara se presenta de nuevo, por parte del Ejecutivo Federal, una terna y mientras tanto se nomina a un “encargado del despacho”.

Ejemplificando en la actuación seguida en el caso del ex ministro Eduardo Medina Mora, se señaló cualquier puede irse, dejar de estar, no entregar cuentas, desconocer los resultados de supuestas investigaciones en su contra, nombrar sustitutos con duración eterna, hasta que el mandamás de toda la orquesta mexicana decida lo contrario. Se habló de las grandes diferencias con Santiago Nieto, pecata minuta si se comparan con las referidas por desencuentros con López Obrador. Se advertía también estaba como centro de todos los desencuentros las reformas planteadas en el ámbito judicial y los renglones marcados como sumamente negativos por significar un gran retroceso al violar, entre otros, los renglones referentes a los derechos humanos, como si la nominación de quien encabeza la Comisión con esta responsabilidad hubiese estado apegada a derecho y su titular cumpliera con todos los requisitos.

En fin, para desmentir esa lectura de cartilla al Fiscal con tal de defender y luchar hasta lo imposible por dotar a Santiago Nieto de facultades extraordinarias para su quehacer y de esta manera ampliar su campo de acción, llegando al extremo de poder rematar bienes y quedarse con el dinero de las cuentas congeladas sin necesidad de mediar un juicio y la sentencia de culpabilidad respectiva, en la mañanera de ayer se presentó puntualmente el Fiscal, aclaró no renunciará y entregó semejante cheque de 2 mil millones de pesos, los cuales todavía se desconoce, hasta el cierre de estas líneas, de dónde proceden, de cuál cuenta, no se sabe si se trata de la culminación de alguna investigación o si es de uno o dos o cualquiera de los expedientes de cuentas congeladas en poder del titular de la UIF.

Lo que si quedó clara es su utilización y va de nuevo otra de esas brillantes exposiciones sobre la mentada rifa del avión presidencial. Los “cachitos” de la Lotería Nacional, aquellos anunciados en 6 millones de impresiones, los carentes de conocimiento por parte del primer mandatario de existir en enteros y luego en series, los que llevarían a uno o a 20 o a 60 o a 100 mexicanos a tener otro “cachito” de avión, o tal vez quien comprara las cinco series a ser propietario de todo el aparato, que luego terminaron por ser premios en efectivo, y con ello la multiplicación de los dineros porque serían para quienes por 500 pesos ganaran 20 millones y luego con las utilidades se pagarían mantenimiento y estacionamientos y el avión se rentaría o se mantendría otro año en venta. La versión de ayer pone los 2 mil millones entregados por la FGR como respaldo para ser entregados a los ganadores de la Lotería del 15 de septiembre.

En lo dicho por el Fiscal sobresale “gracias a un denuncia del Gobierno, a través de la Consejería Jurídica hemos iniciado acciones de carácter penal para la recuperación de bienes de la Nación. Hemos trabajado mucho y anoche estábamos terminando diligencias, estamos entregando a esta institución un cheque por 2 mil millones de pesos, es un solo caso, un caso que se inició gracias a una denuncia del Ejecutivo, con presencia, coadyuvancia del Ejecutivo a través de la Consejería Jurídica y permiten en un proceso en que esperamos tener más recuperaciones y reparación del daño, estamos entregando un cheque por dos mil millones de pesos al instituto”. Perdón pero ¿a cuál institución, a la presidencial? ¿A cuál instituto, a la Lotería Nacional? ¿O le tienen desconfianza? ¿Al Instituto para devolverle al pueblo lo robado? ¿Darán cuenta de los intereses generados hasta repartir los premios?

Dijo don Alejandro se trata de un solo caso, no dio más informes para no dañar el debido proceso, o sea que, sin juicio y sin sentencia de nuevo se utilizan los bienes como sucedió con la residencia del chino-mexicano y su remate. Esta forma de aplicar las leyes con un supuesto afán de recuperar lo robado despierta más incertidumbre y dudas que certezas y respuestas. Para colmo y siguiendo el guión de negativa a las cuentas claras, se tiene una total ignorancia sobre la propiedad del mentado avión presidencial, nadie sabe cuánto se debe, cómo se compro, si efectivamente se trata de un arrendamiento financiero y hasta su paradero. “Esto ya nos sirve para pagar los premios del avión presidencial y lo que obtengamos de la venta de los “cachitos” de la Lotería nos va alcanzar sin ningún problema para equipos médicos”, sostuvo AMLO sin aclarar de dónde sacará el dinero para hacerse realmente de la aeronave, para poder venderla al ser, oficialmente, propiedad del gobierno mexicano o mejor dicho del pueblo al que algún día le devolverán lo rifado y lo robado.

DEPREDACION Y CORRUPCIÓN DE LA MANO

En Cancún y en general en Quintana Roo al parecer todos los daños causados, la depredación realizada y en el presente justificada porque no había reglas ambientales, no han arrojado ninguna lección. Siguen, se mantienen, continúan aprobando todo aquello respaldado en un desarrollo espejo, en la generación de empleos con salarios lo suficientemente raquíticos como para impedir puedan los trabajadores, estando en el paraíso, aspirar siquiera a una vivienda digna, a escuelas gratuitas y suficientes, a servicios de salud óptimos, a un transporte público seguro, a calles limpias, bien iluminadas y obviamente a la seguridad de sus personas y patrimonios. Sólo se ha visto desaparecer flora y fauna, liquidar especies en otros países altamente cotizadas y, por lo tanto, cuidadas al máximo y quedarse sin la protección natural de los manglares, además de carecer de todo lo referido anteriormente.

Tan no se ha aprendido nada que sigue la corrupción reinando en esta etapa de la llamada Cuarta Transformación en donde se suponía la labor de los superdelegados no sería simplemente la de andar entregando dádivas transformadas en becas y apoyos para el bienestar, sino ser ojos y oídos del primer mandatario para frenar, detener, atacar cualquier acto corrupto, aquellos llevados a cabo fuera de la ley. Nada de eso ha sucedido y una de las mejores pruebas la tenemos en la concesión de una zona federal, la del kilómetro 15.5 de la Zona Hotelera, entregada a una empresa denominada Inmobiliaria del Zazil Ha, S.A de C.V.

El número de concesión es el ISO MR DGZF-583/06. Si nos atenemos al número siguiente a la diagonal y como es costumbre en las oficinas de gobierno, tal permiso se entregó hace ya varios años. O sea, desde el 2006, justo al término del mandato de Vicente Fox, les fue otorgada la concesión, misma a la cual no se le otorgaron permisos ni durante el sexenio de Calderón ni en el de Peña Nieto. La razón o razones son sencillas: después de la destrucción del manglar, la prohibición siguiente es construir sobre la laguna y justo esta franja de tierra da a esas aguas. Los últimos permisos fueron entregados al restaurant Lorenzillos y a una discoteca cuyo funcionamiento dentro de la laguna resultó muy breve, quebraron.

Es ahora, cuando se supone existe un titular en SEMARNAT cuyos antecedentes hablan de férreas luchas, peleas por evitar todo tipo de contaminación y alteración de la madre naturaleza, cuando se esperaban acciones de castigos verdaderos y de prohibiciones de parte de la PROFEPA, se dan a la tarea de levantar un muelle y posteriormente un restaurant, los de esta empresa, con una rapidez nunca antes vista en construcción alguna, ni siquiera cuando el mismo grupo logró hacerse de los terrenos del CREA o pretendió eliminar en su totalidad el Club de Golf Pok Ta Pok, ícono del lugar, o en los momentos en los cuales, metros después de esta obra totalmente bardeada para evitar se levanten protestas por la devastación de manglares ahí llevada a cabo, pusieron a funcionar una gasolinera carente de todos los permisos ambientales y operada bajo la misma razón social de la concesión de referencia.

Son estos los momentos en los cuales se espera ver actuar a diputados y senadores federales, a la comuna responsable de otorgar los permisos respectivos, a los legisladores locales, todos ellos en defensa de la “gallina de los huevos de oro”. Las medallas como grandes depredadores están a punto de ganárselas y el otorgamiento será internacional, difícil de comprar se evite la entrega con las carretadas de billetes de quienes poseen las acciones de la Inmobiliaria de referencia, personajes de sobra conocidos.

Al parecer en la 4a T no hay quien resista un cañonazo de Vega Serrato o del yucateco Loret de Mola, y el septuagenario superdelegado, como refirió el presidente en sus mañanera “o no sabe, o es cómplice”. Y no vaya a creerse es una exageración la premiación mundial, el ganar el campeonato a la depredación, porque avanzan sin freno las destrucciones en Tulum, las alteraciones a los Planes de Desarrollo Municipal y el gran dolor de cabeza: Grand Island, sitio puesto en marcha con todo lo que puede significar contar con la bendición de AMLO.

DE LOS PASILLOS

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), advirtió: si el Instituto Nacional Electoral (INE) pierde su autonomía, las elecciones a realizarse en 2021 y 2024 estarían en entredicho, lo cual significará un retroceso de décadas para la democracia en México. El próximo 3 de abril concluye el periodo de cuatro de los 11 consejeros electorales, por lo cual en breve iniciará el proceso para elegir a las personas quienes ocuparán su lugar en el Consejo General. El proceso para la elección de los nuevos consejeros debe cumplir los criterios de legalidad, transparencia, parlamento abierto y amplia participación ciudadana. En cumplimiento a las leyes de paridad de género, por lo menos dos de los consejeros electos deben ser mujeres. En los próximos días, la Cámara de Diputados debe emitir una convocatoria pública en donde se detalle las etapas del procedimiento, la integración del comité técnico de evaluación y fechas improrrogables para reunir requisitos. “Si el INE, a resulta de estos procesos en marcha, pierde o ve menoscabada su autonomía, las elecciones a realizarse en 2021 y la presidencial en 2024 estarán en entredicho (…) Sin elecciones confiables, la democracia mexicana sufrirá un retroceso de décadas”, puntualizó De Hoyos.

En la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó los festejos por el 105 aniversario de la Fuerza Aérea Mexicana, acompañado de los altos mandos de las fuerzas armadas, como el general Luis Crescencio Sandoval, y Rafael Ojeda, titular de Marina, así como del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. También estuvo presente el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, El mandatario hizo un recorrido por las obras de construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el cual sustituye al de Texcoco. La obra de infraestructura, una de las prioritarias de la presente administración federal, lleva un avance global de poco más del 3.0 por ciento, de acuerdo al reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Se tiene previsto que el nuevo aeropuerto entre en operaciones el 21 de marzo de 2022. López Obrador aseguró las obras van en tiempo y forma y se cumplirá con la “hazaña” de terminarlo en el periodo programado.

Otra de las obras emblemáticas del actual gobierno federal es el Tren Maya. El Fonatur ya convocó oficialmente a la licitación para el proyecto ejecutivo y la construcción del primer tramo de 228 kilómetros de esta obra, la cual irá de Palenque, Chiapas, a Escárcega, Campeche, y para el cual está previsto ejercer 4 mil 699 millones de pesos durante 2020. El viernes pasado fue publicada la convocatoria en Compranet, luego de un periodo previo en el cual el proyecto de bases de licitación fue puesto a consulta de las empresas interesadas. De acuerdo con el calendario del concurso, la junta de aclaraciones será el 20 de febrero, las empresas tendrían que presentar sus ofertas el 17 de marzo, el fallo sería anunciado el 23 de abril, y el contrato tendría que estar firmado el 30 de abril. A partir de ahí, se prevén cuatro meses para la elaboración del proyecto ejecutivo, con lo cual las obras iniciarían en septiembre. La convocatoria destaca los recursos para este tramo inicial serán fiscales, es decir, provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, pues la obra será financiada por el gobierno.

