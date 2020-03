ESTADO DE LOS ESTADOS: Paro nacional femenino y “lunes negro”

Lilia Arellano

“Cuando hay reformas y ajustes,

también hay huelgas, manifestaciones

y rebeliones”: Nouriel Roubini

⦁ Paro nacional femenino y “lunes negro”

⦁ Exigen respuestas a AMLO en salud, educación, derechos humanos

⦁ Colapso mundial: caen bolsas por guerra de petróleo y coronavirus

⦁ Desciende a 53 por ciento la aprobación al presidente dice Mitofsky

Ciudad de México, 10 de marzo de 2020.- El pasado domingo fueron cientos de miles las mujeres mexicanas movilizadas y marchando contra la violencia de género, exigiendo justicia al aparato de administración y procuración de la misma en el país. Este lunes fueron millones de féminas quienes con su ausencia de las aulas, los centros laborales y comerciales, las calles y el transporte público, hicieron patentes sus reivindicaciones en el primer movimiento denominado #UnDíaSinMujeres, el cual busca en primer lugar terminar con las agresiones imparables contra ellas, pero va más allá exigiendo respuestas a un gobierno omiso sobre temas no sólo de justicia, sino de salud, educación, derechos humanos y más.

Por estas acciones, las pérdidas económicas se estima podrían alcanzar 50.7 por ciento del valor agregado total de la economía en un día. Sin embargo, para el presidente Andrés Manuel López Obrador “no pasa nada. Yo creo que no es de gran impacto, vamos a ver mañana”. El tabasqueño titular del Ejecutivo Federal no tiene otra visión de la realidad que no sea la suya. A pesar del tamaño de la movilización, inédito en la historia de nuestro país, minimiza el paro nacional de mujeres y asegura no tendrá grandes repercusiones económicas ni atrofiará la operación del gobierno federal.

Además, sigue con su estrategia de no actuación ante la emergencia de violencia en el país, con sus “abrazos no balazos”, con su inacción en la aplicación del Estado de Derecho. Incluso con la descalificación y la etiquetación del movimiento: “un movimiento de mujeres que legítimamente luchan por sus derechos y en contra de la violencia, contra los feminicidios, pero hay otra vertiente de quienes están en contra nuestra y lo que quieren es que fracase el gobierno y sobre todo que no pueda consumarse la Cuarta Transformación. Es el conservadurismo disfrazado de feminismo o de lo que resulte”, declaró. También, sigue recurriendo a la descalificación, ahora contra la cobertura de las televisoras que transmitieron en vivo, como no lo hacían cuando él participaba en manifestaciones.

“Afortunadamente se garantizaron las libertades, no hubo represión, no pudieron los conservadores aglutinarse, siguen sin poder agruparse para evitar la transformación”.

Y siguió por ese camino: “siempre hay movimientos reaccionarios pero ahora están moral y políticamente derrotados. El triunfo de la reacción es moralmente imposible porque estamos llevando a cabo los cambios profundos. Hay un conservadurismo muy perverso pero muy acotado, que no ha podido emprender el vuelo”.

La miopía política del mandatario es evidente, mientras el país mostraba una imagen insólita en escuelas, universidades, empresas e instituciones públicas. Muy pocas mujeres y niñas ocupaban sus lugares por un paro nacional para protestar por el aumento de la violencia de género y los feminicidios. La indignación por la omisión e inacción de las autoridades llevo a gran parte de la población femenina, más de la mitad de los 120 millones de mexicanos, a quedarse en sus casas. Respondieron así a la convocatoria de colectivos feministas quienes lo promovieron luego de que el año pasado casi 1,000 mujeres fueron asesinadas en el país por razones de género, un 137% más que en 2015, cuando se comenzó a llevar un registro oficial.

Las calles de la CDMX registraron un movimiento menos agitado de lo habitual, con mayor fluidez en el tráfico de vehículos, el mejor termómetro para medir la actividad de una urbe frenética. La protesta femenina sigue sin ser comprendida por López Obrador, quien culpa al “neoliberalismoi” de la violencia de género y pide a las mujeres no dejarse “manipular” por los “conservadores” quienes, dice, buscan afectar su gobierno. Millones de mujeres en todo el país se sumaron, con diversas acciones y con su ausencia, al paro nacional convocado en la mayoría de las entidades de la República, particularmente en Baja California, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Michoacán, Chihuahua y Puebla. Empleadas federales, estatales, municipales, maestras de educación básica, media y superior –sólo algunas escuelas oficiales y privadas tuvieron clases este día-, empleadas de centros comerciales, y parte de los comercios, se sumaron al movimiento nacional #UnDíaSinNosotras, para exigir el fin de la violencia de género y del freno a los feminicidios.

LUNES NEGRO

Pero los impactos económicos en este “lunes negro”, si son considerados por los grupos financieros. Economistas de Citibanamex estimaron el porcentaje de mujeres que se ausentó de sus labores productivas es de alrededor de 30 por ciento de la fuerza laboral femenina –aproximadamente 6.6 millones de mujeres-, lo que generaría una pérdida económica directa de 7.4 mil millones de pesos. “De 65 millones de mujeres que viven en México, 50 millones tiene 15 años de edad o más y de ellas únicamente 18 millones de mujeres están en actividades remuneradas y fuera del ámbito del hogar”. En contraste, otra gran mayoría de féminas que trabajan, 23 millones, están confinadas al trabajo doméstico remunerado y sobre todo no remunerado, o a empleos en otras actividades, pero sin remuneración.

El 9M privilegió la protesta por la violencia contra la mujer, pero en el fondo de esta agenda están la profunda desigualdad y la discriminación de género, cuya implicación económica es central. La mujer padece importantes desigualdades por ingreso en el mercado laboral, sin importar su nivel educativo. “En México, de acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), si comparamos sólo a mujeres y hombres en trabajos de tiempo completo, encontramos que hay una diferencia de 14 por ciento en ingresos. Esa diferencia aumenta entre hombres y mujeres con educación universitaria”, recalcan los especialista de Citibanamex.

Pero los impactos económicos en México no sólo se dan por el paro de mujeres, sino también por factores externos, cuyas repercusiones golpean la economía del país. Este lunes, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) operó con fuerte retroceso en las negociaciones, en línea con los mercados globales. Un aumento en la producción de petróleo por parte de Arabia Saudita y un desplome en los precios como consecuencia del coronavirus es causa de ese fuerte retroceso.

Tras la caída de los precios del petróleo, luego de que no se lograra un acuerdo en la OPEP, el presidente López Obrador confió en que el peso –el dólar subía 1.03 pesos, a $21.40- se recuperará frente al dólar. “Ayer tuvimos un problema porque no hubo acuerdo en la OPEP y hubo una caída en el precio del petróleo que nos afecta, que depreció el peso, pero pensamos que podemos recuperarnos porque tenemos finanzas públicas sanas, tenemos reservas, no tenemos déficit”, señaló el tabasqueño en la conferencia mañanera. Cuestionado sobre la caída en la Bolsa Mexicana de Valores, el mandatario indicó están pendientes, y que espera que haya normalidad y estabilidad económica y financiera. “Están afectadas las bolsas del mundo y estamos esperando que haya normalidad, tranquilidad, que tengamos estabilidad económica y financiera”, señaló.

Las firmas europeas han perdido casi 3 billones de dólares en valor de mercado desde que la rápida propagación del coronavirus inició una liquidación global en febrero, debido a que aparentemente el brote podría frenar la actividad económica en el mundo. “El golpe del petróleo agrava lo que el coronavirus le está haciendo a la economía global”, coincidieron especialistas internacionales. En América, las acciones estadounidenses cayeron con fuerza, obligando a los reguladores del mercado a detener las operaciones por 15 minutos en el inicio de las mismas, la primera vez que sucede desde 1997. Los mercados financieros de todo el mundo también cerraron con fuertes pérdidas.

Pero para AMLO “no pasa nada”.

DE LOS PASILLOS

De acuerdo con los sondeos permanentes de Consulta Mitofsky, de Roy Campos, la aprobación del presidente Andrés Manuel López Obrador descendió a la fecha hasta el 53 por ciento, cuando en abril del año pasado alcanzó el 64.5 por ciento. El desempeño de su gestión en diversos rubros de la administración pública federal, particularmente en las fallas al combate a la inseguridad pública, cuya estrategia no ha logrado contener la ola de violencia generalizada en el país, así como el estancamiento económico, y su falta de respuesta efectiva a problemas inmediatos como el de salud y la presencia del coronavirus en territorio nacional, explican el descenso de la aprobación pública del tabasqueño.

La inflación, es decir, el aumento promedio de precios, reportó una variación anual de 3.70 por ciento al cierre de febrero de 2020, reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con dicho porcentaje, el indicador alcanzó su nivel más alto desde julio de 2019, cuando el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.78. A pesar de esto, la inflación nacional se mantuvo dentro de la meta oficial del Banco de México (Banxico) fijada en 3 por ciento, con un rango de tolerancia más/menos un punto porcentual.

La Comisión de Cambios decidió incrementar el tamaño del programa de coberturas cambiarias liquidables por diferencia de moneda nacional de 20 mil millones de dólares, a 30 mil millones, con el fin de reforzar los mecanismos con que cuenta. Durante los últimos días, los mercados financieros globales han mostrado una marcada volatilidad debido al impacto económico y social que podría derivarse del contagio del covid-19, así como a los recientes anuncios en materia de energía por parte de los principales productores de crudo a nivel global. En este entorno, el mercado cambiario del país ha registrado mayor volatilidad. En cualquier momento, la Comisión podría convocar y llevar a cabo de manera inmediata subastas de estos instrumentos…

Tras visitar la ciudad de Nueva York, para reunirse con el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, este martes, el presidente de Colombia, Iván Duque, visitará México. De acuerdo con su agenda, se prevé el mandatario colombiano se reúna al mediodía con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. Luego de este encuentro, Duque dará una conferencia magistral en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Santa Fe…

Empresarios de las ciudades de Celaya y Salamanca, Guanajuato, decidieron emigrar sus empresas o bien cerrar sus negocios por la escalada de violencia en la entidad. Las amenazas por parte de grupos delictivos han mermado la actividad económica en aquellos municipios donde las extorsiones y los homicidios se han incrementado en forma considerable. De acuerdo con la Canacintra Querétaro, en días recientes entre 15 y 20 empresas guanajuatenses buscan instalarse en dicha entidad, reveló Jorge Rivadenayra, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación en esa entidad…

El INEGI reveló: 59% de las mujeres trabajadoras del país reciben un salario precario, el cual oscila entre uno y hasta dos salarios mínimos mensuales, en el mejor de los casos. Cinco millones 916 mil empleadas apenas reciben un minisalario, equivalente a 3 mil 696 pesos mensuales, los cuales apenas alcanza para cubrir una canasta básica alimentaria para dos personas, sin servicios o gastos adicionales. Siete millones 89 mil mujeres obtienen un ingreso máximo de dos salarios mínimos –7 mil 393 pesos al mes-; y un millón 523 mil de ellas –de plano- no recibe ni un solo peso por su trabajo.

