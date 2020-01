ESTADO DE LOS ESTADOS: Salud en riesgo con la 4T

Lilia Arellano

“El cielo cura, y el médico cobra los

honorarios”: Benjamín Franklin

Ciudad de México, 10 de enero de 2020.- La salud pública en México está en riesgo con la Cuarta Transformación. La reforma a la Ley General de Salud, la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), la modificación a la Ley de los Institutos de Salud para que obtengan el pago de los servicios médicos de alta especialidad que otorguen, así como las incongruencias de las autoridades del sector, han puesto en riesgo total el sistema de salud del país, han empujado los problemas de desabasto de medicamentos en hospitales de todo el territorio nacional, y exhiben que el Paquete Económico 2020 aprobado por el Congreso de la Unión, particularmente en esta materia, se hizo sin fundamentos, con bases falsas y creó expectativas las cuales no se podrán cumplir.

Cuestiones de vida o muerte están en la mesa de juego de la agenda política del país, en donde es evidente el presidente Andrés Manuel López Obrador no se informa adecuadamente o los funcionarios del sector salud le informan mal. La reforma a la Ley General de Salud incluyó una modificación a la Ley de los Institutos de Salud con el fin de que, por medio de contratos, otorguen los servicios médicos de alta especialidad y obtengan el pago de los mismos. Esa fue la alternativa –una puerta falsa- que dieron los legisladores federales para garantizar la atención médica y fármacos gratitos a la población del país.

Pero como los contratos no se han firmado, los pacientes deben seguir pagando por los servicios que reciben para el tratamiento de enfermedades complejas no incluidas en la cobertura del Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos del Seguro Popular. Además, los pacientes han enfrentado el incremento de cuotas, lo cual genera tensión en institutos y hospitales, en donde es innegable se enfrenta desabasto de medicamentos.

Por si lo anterior fuera poco, se prevé el mismo esquema de contratos aplicará en hospitales como el General de México y el resto de nosocomios federales que otorgan servicios de tercer nivel de atención (especialidad). Se tiene contemplado que otros institutos de salud, sin sustento administrativo ni legal pues no cuentan con el mismo régimen, cobren también cuotas de recuperación, lo cual ha generado un gran descontento entre los ciudadanos.

Según Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, “no existe autorización alguna de incrementos de cuotas” en los hospitales de especialidad e institutos nacionales de salud, por lo que cualquier aumento debe ser denunciado. Insistió en que como parte de Insabi, los servicios de primer y segundo nivel de atención son gratuitos en todo el país.

Cabe destacar la reforma a la Ley General de Salud a través de la cual se eliminó el Seguro Popular y su estructura financiera establece: las personas que hasta el primero de enero tenían una póliza de afiliación a ese esquema “continuarán en pleno goce de los derechos que les corresponden”. Eso significa que además de los servicios médicos y medicinas del primer y segundo nivel de atención, mantienen la gratuidad en 66 intervenciones para tratamientos de enfermedades como VIH/Sida; tumores malignos de personas menores de 18 años de edad; cáncer de mama, cérvico uterino, de ovario y próstata, así como infartos al miocardio en personas menores de 60 años de edad, entre otras.

El presidente Andrés Manuel López Obrador acepta debe atenderse el caso de las cuotas que se cobran en hospitales de especialidades y admite que garantizar la atención médica a toda la población “no se resolverá por decreto”, debido a las resistencias existentes. Señala se han comprado medicamentos en el extranjero ante el “boicot” aplicado por quienes manejan el “negocio” de las medicinas. Acusa el mandatario: “hay resistencias porque existían monopolios, ha habido campañas para hablar de desabasto, de falta de medicamentos para niños con cáncer, enfermos con sida, todo eso. Bueno, tuvimos que comprarlos en el extranjero. Estamos padeciendo boicots de los que manejaban este gran negocio”.

Mientras se mantiene ese discurso, los pacientes siguen padeciendo. El miércoles se reportó, un niño de 3 años falleció en Veracruz por falta de medicamentos para el control de la hemofilia. Desde noviembre, el Seguro Popular y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) suspendieron la entrega domiciliaria de tratamientos para prevenir hemorragias, debido a que concluyeron los contratos de 2019, lo cual se sumó al desabasto en hospitales.

SEGURIDAD Y JUSTICIA, PENDIENTES

La seguridad pública y la justicia permanecen como dos grandes pendientes de la Cuarta Transformación. Cada día son más las voces quienes reclaman al presidente Andrés Manuel López Obrador el cumplimiento de sus promesas de campaña en la materia y lamentan sigan asesinando a 100 personas al día y las autoridades no den respuesta. Reclaman no exista un proceso de justicia transicional, sino una administración del dolor. Cuestionan la ausencia de proceso para acabar con la impunidad y lograr que los perpetradores de las atrocidades rindan cuentas y sean sancionados debidamente, y restituirle a las víctimas la dignidad que merecen.

El poeta y activista Javier Sicilia llamó al presidente López Obrador a retomar la agenda de verdad y justicia prometida a víctimas. Acompañada de Julián LeBarón y activistas como Mariclare Acosta y José Antonio Guevara, lo conminó a “retomar la agenda sobre verdad, justicia y paz, agenda de justicia transicional, que el 14 de septiembre asumió en este mismo recinto (Centro Cultural Universitario Tlatelolco) de cara a las víctimas y a la nación como la agenda prioritaria del país, para que a partir de ella llame a la unidad nacional”.

Para el poeta y los activistas presentes, el gobierno federal abandonó la agenda de construcción de paz y justicia que AMLO prometió impulsar cuando era presidente electo, y en vez de construir un proceso de justicia transicional, solo ha atendido casos individuales de violaciones de derechos humanos y ha “administrado el dolor” de miles de familias. Sicilia añadió: “sin negar los avances que la Comisión Nacional de Búsqueda ha realizado en relación con las cifras de personas desaparecidas y personas encontradas; sin negar las reformas que se pretenden hacer a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, queremos señalar que, pese a lo dicho por la secretaria Sánchez Cordero, esos avances no conforman una agenda integral de justicia transicional”.

Sicilia invitó a toda la ciudadanía, menos a los políticos, a la movilización que partirá del 23 de enero de la Glorieta de la Paloma de Cuernavaca; el 24, explicó, pararán en Coajomulco; el 25 llegarán a la Ciudad de México; y el domingo 26 caminarán de la Estela de Luz a Palacio Nacional. Explicó la intención de la marcha no es sentar a AMLO en el banquillo de los acusados o hacer “el caldo gordo” a los conservadores, como dijo el propio mandatario. El enemigo, reiteró, no es López Obrador ni la Cuarta Transformación, sino la violencia.

“… La justicia transicional busca, tiene que ver con la puesta en evidencia de las redes de macrocriminalidad en la que participan criminales, políticos y empresas, de ello nada hay (…) Nada de una gran comisión de la verdad ni de un mecanismo extraordinario de justicia. Lejos de esa verdad, que pide la justicia transicional, el gobierno pretende reducirla a verdades aisladas que dejan de lado las redes criminales que continúan produciendo horror y muerte”, destacó Sicilia.

FGR CONTRA UIF

Nada bueno se desprende del enfrentamiento entre el fiscal general de la República, Alejando Gertz Manero, y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto. El miércoles, el fiscal aseguró en el gobierno no respetan la presunción de inocencia, durante la Reunión de Embajadores y Cónsules 2020, en donde Socorro Flores, representante permanente de México ante los organismos internacionales en Ginebra, le cuestionó sobre el respeto a los tratados internacionales.

Gertz Manero respondió: “La Fiscalía, como órgano autónomo, ha sido muy respetusa de la presunción de inocencia, y qué bueno que lo señala, porque hay unidades, no de la Fiscalía sino del gobierno, que no respetan esa presunción”. Y agregó: “Nosotros no hacemos este tipo de afirmaciones que vayan en contra de la presunción de inocencia, porque no son legítimas y además generan una grave crisis en el aspecto procesal, porque luego nos acusan de falta al debido proceso, pero hay quien sí lo hace, y todo el mundo lo sabemos”.

Al hacer el nuevo Código de Procedimientos Penales, destacó el funcionario, se generó la expectativa de que ayudaría a dar transparencia y rapidez a la justicia, pero resultó al revés, ahora le llaman la puerta giratoria, así se le llama al Código de Procedimientos Penales, por la cantidad de personas que salen apenas se les acaba de consignar”. Y añadió: “los nuevos paradigmas de carácter procesal los llaman garantistas, pero garantistas para los delincuentes, no para las víctimas, en esa situación, todas las consignaciones se hacen también sumamente complicadas, ¿cuáles han sido los resultados a la fecha?, pues que los índices delictivos siguen subiendo”.

Sobre el particular, el presidente López Obrador dijo en su conferencia de prensa mañanera revisarán la actuación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para definir lo que se puede informar y lo que no. “Ya estamos buscando entendimiento, que haya una sana relación, que haya comunicación para definir qué se puede informar, qué es lo que afecta el llamado debido proceso, cuáles son los límites, qué si se puede hacer la UIF en cuanto a información y qué no puede hacer”.

AMLO aseguró se reunirá con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, para no afectar los procesos y respetar autonomía de la FGR.

DE LOS PASILLOS

Los hallazgos de restos humanos realizados por las autoridades mexicanas, tras 18 jornadas de búsqueda en municipios aledaños a Iguala, Guerrero, de los 43 normalistas de Aytozinapa desaparecidos, se están analizando en estos momentos y los resultados serán dados a conocer por el gobierno en febrero o marzo, aseguró el abogado Vidulfo Rosales. Éstos darán una pauta muy importante para definir el curso posterior de las indagatorias, señalaron padres y madres de los estudiantes…

Para este año, el costo de las coberturas petroleras fue de mil millones de dólares, informó Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, quien señaló la importancia de éstas para proteger las finanzas públicas de la variación del precio del petróleo. “Los precios del petróleo desde octubre de 2018 hasta la fecha han llegado a estar a 77 dólares por barril o 44 dólares. En sólo 3 semanas pasaron de 77 a 44 dólares, que representan el 80 por ciento de su valor, por eso las coberturas son muy importantes”, explicó el funcionario…

Alrededor de 30 normalistas saquearon el jueves tres vehículos cargados con mercancía en Morelia, Michoacán. Los hechos ocurrieron en la vía Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la Tenencia de Tiripetío, justo donde está la Escuela Normal Rural Vasco de Quiroga. El saqueo fue para presionar a las autoridades federales a entregar becas y plazas automáticas de maestros a egresados de esa normal. Durante el año pasado, las protestas de normalistas se centraron en las carreteras estatales, pero también en la red ferroviaria de Morelia, Lázaro Cárdenas y Uruapan.

