ESTADO DE LOS ESTADOS: Sube Covid-19, baja AMLO

Lilia Arellano

“Impopularidad tiene asegurada todo aquel

que goza de popularidad”: Anatole France

⦁ Sube Covid-19, baja AMLO

⦁ Esperan una larga contracción y grave crisis económica

⦁ Se apresuran bancos a evitar cartera vencida incontrolable

⦁ Trump: más muertos por gripe; LO: más muertos da narco

⦁ Chinos, chinitos, desconocen lenguaje de “amor a la mexicana”

Ciudad de México, 26 de Marzo del 2020.- La noche del martes y en cumplimiento por lo ordenado por una juez, por fin se emitió el decreto en el cual se enmarcan las medidas que deben adoptarse ante la presencia de la pandemia en nuestro territorio. Contrario a las afirmaciones hechas en la mañanera, en las cuales se incluye la de ayer al sostener AMLO no cancelará sus giras, se advierte entre otras: la sana distancia, evitar la asistencia a los centros de trabajo y lugares concurridos, señalándose a los grupos vulnerables quienes podrán gozar de su sueldo. Aparece, apena, la suspensión de actividades escolares y se conmina a la administración pública federal y a las organizaciones sociales a instrumentar planes de trabajo que garanticen la continuidad de operaciones sin provocar riesgos, así como garantizar los derechos humanos de todos los trabajadores.

Lo relacionado con el sector privado señala la continuidad de labores de empresas, negocios, establecimientos mercantiles necesario para hacer frente a la contingencia, es decid, hospitales, clínicas, farmacias, laboratorios médicas, telecomunicaciones, medios de información, mercados, supermercados, misceláneas, servicios de transportes y distribución de gas, siempre y cuando no correspondan a espacios cerrados y eso refiere los servicios financieros, hoteles y restaurantes. Quedan suspendidas las reuniones, congregaciones y eventos masivos. Las medidas de higiene: lavado frecuente de manos, estornudar cubriendo boca y nariz, saludar con la sana distancia de por medio, evitar los abrazos etcétera. Los ordenamientos surgieron ante la presión social para hacer oficial el reconocimiento de la pandemia, su etapa y las medidas. La SS es responsable de lo relacionado con el COVID19 y las rúbricas del Decreto corresponden al Ejecutivo Federal y al titular de Salud. El otro López, anunció el cierre de actividades burocráticas a partir de hoy.

Como mencionamos, tarde reacciona el gobierno y lo hace cuando la presión aumenta. De los ordenamientos anteriores ¿cuántos cumple, cuantos merecen el respeto, cuantos sirven de muestra a los ciudadanos y son vistos en las expresiones y pronunciamientos de López? Saque usted sus propias conclusiones, porque así van reaccionando, inclusive, los bancos, con las posibilidades de gestionar 3 o 4 meses de gracia, de tiempo para no pagar créditos de vivienda, hipotecarios, automovilísticos, tarjetas de crédito, entre otros. Bancomer, institución en manos de extranjeros, posterga a quienes lo necesiten y por un plazo de 30 a 90 días el pago de sus préstamos y cancela comisiones en transferencias. El Banco de México hizo oficial el anuncio de los banqueros, igualmente, tarde. Banorte hace la misma propuesta aunque más condicionada. Aparece estar al corriente en todos los pagos y estar dañado directa o indirectamente por el COVID 19, aunque ofrece créditos mayores para pagar hospitales y medicamentos.

Inclusive la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también se viene adelantando a las disposiciones del Ejecutivo Federal. Todo camina por un rumbo mientras López va por otro y en peligroso sentido contrario. Tanto la cámara de senadores como la de diputados han hecho públicas sus disposiciones y n para su trabajo y sesiones tomando como base las recomendaciones del decreto emitido y mencionado al inicio de esta columna.

Ahora bien, alguna fuerza extraña, tal vez el célebre ¡DETENTE! une a López con Trump. El pelirrojo magnate sostiene EU ha perdido muchos ciudadanos por la gripa, hay más muertos en accidentes automovilísticos por lo tanto “no voy a apagar al país”, sostiene al tiempo de ordenar a todos vuelvan a trabajar porque la crisis económica “provocará muchos suicidios”. Nada mencionó de la forma en la cual se vienen armando sus gobernados, del incremento de un 70 por ciento en la venta de armas y lo que dice esta forma de reaccionar. Incluso se han limitado los cartuchos a solamente una caja por pistola. ¿Que temen? Obviamente la reacciones de quienes viven, como aquí, en el comercio o el trabajo informal, quienes no tienen ninguna de las prestaciones de los ciudadanos norteamericanos, los indocumentados y sobre todo la delincuencia y los crímenes por odio.

REALIDADES Y NO… OTROS DATOS

Mientras en el mundo el nuevo coronavirus ha provocado al menos 16 mil 961 muertos desde su aparición en China y se contabilizan más de 386 mil 350 casos de contagio en 175 países o territorios, en México se inició tarde la Fase 2 para contener la propagación del Covid-19 en territorio mexicano. Todos los analistas y especialistas de organismos financieros internacionales coinciden el país atravesará un largo periodo de recesión económica por el impacto de esta pandemia, la cual no ha sido adecuadamente enfrentada por el gobierno de López Obrador, cuya popularidad ha caído estrepitosamente y se ubica sólo en alrededor del 50 por ciento, de acuerdo a las mediciones de Consulta Mitofsky, quien no prevé qué tan dañada saldrá la imagen del mandatario tras concluir la emergencia sanitaria.

Aunque otras encuestadoras señalan: La aprobación a la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó 10 puntos porcentuales con respecto a diciembre (47% vs 57%). 2.- La aprobación también perdió firmeza: el porcentaje de ciudadanos que respaldan incondicionalmente al presidente se ha reducido a la mitad. 3.- La caída es producto de un serio deterioro del estado de ánimo de la población y de una evaluación cada vez más crítica de los resultados de la actual administración.4.- En materia económica, ha crecido de manera importante el pesimismo. 5.- En materia de seguridad, existe una percepción de crisis y una demanda de cambio a la estrategia del gobierno. 6.- En los temas de salud, hay una percepción de deterioro de la calidad del servicio. 7.- La ventaja de MORENA sobre el resto de los partidos políticos se ha cerrado significativamente. Desde comienzos del año, la aprobación de AMLO ha ido en descenso con una pérdida de 9 puntos porcentuales en tres meses. “La aprobación de AMLO durante la crisis del coronavirus lleva una tendencia impresionante a la baja. Cumplió un mes que no tiene un día positivo, con crecimientos de medio punto diario”, destacó Roy Campos.

En todos los estados de la República Mexicana se aplicarán medidas similares a las que desde el lunes funcionan en la Ciudad de México y el Estado de México, con el cierre de cines, teatros, museos, bares, centros nocturnos e incluso templos, con la finalidad de anticiparse a la pandemia. Para el escenario tres de la pandemia, los brotes serán regionales y con dispersión nacional. Lo peor está por venir.

DESASTRE ECONÓMICO

Todas las previsiones de los especialistas coinciden en que México se dirige a la recesión económica más larga en los últimos 90 años. La prolongación de la recesión vivida en el país en 2019, va a frenar los planes de expansión de las empresas, limitará la creación de empleos y restringirá el aumento de salarios. Y esto habrá de agregarle la conducta de las autoridades federales, las cuales con consultas “patito” frenan la canalización de inversiones ya avanzadas como en el caso de la cervecera Constellation Brands en Mexicali, Baja California.

Ante los estragos del coronavirus en la economía local, los expertos recomiendan a la población ser más conscientes de sus gastos, evitar endeudarse, pagar créditos puntualmente, ahorrar al menos 10 por ciento de su sueldo y buscar opciones para diversificar sus fuentes de ingreso, lo cual es sumamente difícil en una economía como la mexicana. AMLO deberá enfrentar la recesión económica más prolongada que se haya visto en casi un siglo, donde la inversión de la iniciativa privada será clave para salir de esta situación.

Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador parece no preocuparle mayormente la recesión económica por venir, y mágicamente saca de su chistera 400 mil millones de pesos de fondos extras para enfrentar la emergencia por el Covid-19, sin aclarar de dónde salen estos recursos. ¿No serán los mismos ofrecidos el año pasado para apoyar a las pequeñas y medianas empresas cuando inició la recesión? No se sabe y la duda ofende si se le pregunta si no son en realidad recursos decomisados a la “mafia del poder”. Aunque lo real sea lo insuficiente de esos fondos ante las cantidades anunciadas en otros países tanto de Europa como de América, entre ellos, obviamente, los EU.

López Obrador sostiene su administración tiene recursos para seguir con la construcción del Aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería de Dos Bocas y el Tren Maya, y adelantó que en la “etapa de recuperación económica” –sin especificar cuándo ocurrirá ésta- se otorgarán créditos sin intereses o con tasas bajas a pequeños negocios. Apenas la semana pasada, el tabasqueño rechazó un plan de ajuste fiscal propuesto por la iniciativa privada para hacer frente a la emergencia económica derivada del Covid-19. Arturo Herrera, titular de la SHCP, anunció adelantarán recursos a los estados ante la epidemia del coronavirus. “Vamos a adelantar los recursos que correspondían a abril-junio, así que en los próximos días vamos a hacer una transferencia de 10 mil millones de pesos adicionales… y para finales de este mes, en esta misma semana, se habrán transferido a los estados una totalidad de 25 mil millones de pesos”, aseguró el funcionario sin hacer bien las cuentas porque la cantidad es irrisoria al repartirse entre 32 entidades y las entregas se hacen de acuerdo al número de habitantes para poder jerarquizar los envíos así que…

DE LOS PASILLOS

De acuerdo con los diarios estadounidense The Wall Street Journal y británico Financial Times, el resultado de la “consulta” impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la cual canceló la planta en Mexicali de mil 400 millones de dólares de la cervecera Constellation Brands, es un gran revés a la confianza de los inversionistas y fue considerada como arbitraria por el sector empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezado por Carlos Salazar, expuso el gobierno se empeña en destruir la confianza de los inversionistas y la “consulta” no tiene sustento jurídico. “La decisión del gobierno federal es arbitraria, autoritaria y unilateral; violenta la legalidad y el Estado de derecho”, mencionó el CCE… Aunque poco a poco va saliendo el peine porque pretenden se instale pero en Tabasco porque ahí… el agua sobra… Constellation ya manifestó mediante escrito su disposición para dialogar con López porque ya invirtieron 900 millones de dólares y tienen, de acuerdo con las disposiciones en su inversión derecho a indemnizaciones…

Un comentario en lenguaje coloquial puso a Carmen Salinas en manos de los “chairos”. Hablo de los “chinitos” y este diminutivo fue suficiente para lanzarse en su contra. Mencionó a gatitos y perritos con la posibilidad de ser causantes del virus al formar parte de su alimento y el chiste fue tomado de la peor manera por ¿defensores de la raza amarilla o malquerientes de una de las artistas, de las actrices más completas que ha tenido México? Por cierto su comentario nos trajo a la memoria aquella tonada del famoso “Chino” Herrera: “chinito, chinito, toca las maracas chinito”. Imaginemos como le iría con esta clase de ejemplares de la educación mexicana a este cómico reconocido también en toda América. Para formar el alboroto hubo muchas voces, de entre ellas la de Rosalba Ortiz, todo un personaje famoso por su deambular en la Cámara de Diputados haciendo todo tipo de solicitudes. Sin embargo no todo está mal. La señora Salinas envió una misiva a la Embajada de la República Popular China y a ese pueblo en la cual ofrece sus disculpas por esta expresión de ninguna manera mal intencionada.

Lo invitamos a visitar nuestra página www.liliaarellano.com

Esperamos sus comentarios al correo: Lilia_arellano@yahoo.com;

Facebook.com/Liliaarellanooficial – Twitter @Lilia_Arellano1

Disfruta de los programas que tenemos para ti en nuestro canal oficial de

Youtube.com/liliaarellano

The post ESTADO DE LOS ESTADOS: Sube Covid-19, baja AMLO appeared first on Almomento.Mx.