Historia, arte y tradiciones en Guadalupe

Adrián García Aguirre / Guadalupe, Zacatecas

* No solamente tiene reliquias, conventos y casonas.

* Birria, carnitas, pozole, queso, tamales y más delicias.

* Aguamieles, atoles, champurrados y dulces de biznaga.

* Centro Platero de ex hacienda de Bernárdez, para todos los gustos.

* Con tradiciones ancestrales, posee una invaluable herencia cultural.

* En 1798 se crearon fundiciones y se reconstruyeron casonas y haciendas.

Guadalupe se ubica a dos mil 330 metros sobre el nivel del mar, con un clima templado y semiseco, una temperatura media de + 17 grados centígrados y lluvias durante el verano, en una zona en la que crece vegetación semidesértica y que, desde tiempos lejanos, ha explotado la minería que provee de recursos a este Pueblo Mágico.

La gastronomía –al igual que en el resto de las ciudades y poblaciones zacatecanas- tiene como platillo más reconocido el asado de boda, seguido de la birria, las carnitas, los frijoles charros, las gorditas con guisados, el pozole, los quesos, los tamales y de postre unas ricas torrejas.

Para bebidas, lo típico es el aguamiel, los atoles y los champurrados, y para los paladares refinados, están los postres elaborados con frutos del desierto: miel de maguey o de tuna, queso o panela de tuna y dulces de biznaga.

Los viajeros deben probar al menos una de estas delicias zacatecanas, para luego lanzarse a ver y adquirir preferentemente las piedras labradas y los tejidos elaborados en lana como capas o sarapes, joyería del Centro Platero y ornamentos religiosos trabajados con esmero, como no hay otros en todo el país.

Y si de conocer y cultivarse se trata, baste elegir de la siguiente lista: el Archivo Histórico Municipal; la Biblioteca Virreinal; las capillas de Nápoles, del Noviciado, del Seminario Conciliar y la Oscura; y las casas grandes de las haciendas de Tacoaleche y de Bernárdez.

Seguimos con el cerro de San Simón, el Ecoparque Centenario, el Sacromonte, Fincasanta, el Instituto Municipal de Cultura, el Jardín Juárez, el Museo Comunitario y Turístico de Zóquite que posee el Niño Dios más grande del mundo, el Parque Museo del Agua, la parroquia de los Sagrados Corazones y el relicario cívico de Guadalupe.

Por último, el santuario del Niño de las Palomitas y los silos de la comunidad de Santa Mónica, sitios en los cuales durante todo el año hay diferentes festividades y celebraciones religiosas: los Matlachines -3 de mayo, 1º de octubre y 12 de diciembre-, la Morisma de Guadalupe -5 a 7 de octubre- el Día de los fieles difuntos –el 2 de noviembre-, la Preladita -el primer domingo de noviembre-, romería por la virgen de Guadalupe.

Los eventos anuales concluyen con la Feria Estatal de Guadalupe, entre el 1 y el 15 de en medio de actividades artísticas, culturales deportivas y religiosas.

Geográficamente, Guadalupe se encuentra en la región de los valles, colinda al norte con Pánuco y Villa de Cosal, al este con el estado de San Luis Potosí y con el poblado de General Pánfilo Natera, al sur con Ojo Caliente y Genaro Codina, y al oriente con la capital y Vetagrande.

El 30 de junio de 2015, el Poder Legislativo de Zacatecas aprobó que la población de Guadalupe fuese declarada Ciudad Histórica, título que entró en vigencia el jueves 3 de septiembre de ese año tras su promulgación en el decreto número 400 publicado en el Periódico Oficial del estado.

El 11 de octubre de 2018 -en la Quinta Feria Nacional de Pueblos Mágicos realizada en Morelia, Michoacán-, Guadalupe recibió la incorporación a ese programa, convertido en el sexto en ser incorporado en Zacatecas y el más reciente –el 121- en ser inscrito.

Acorde a su vocación educativa, heredada del pasado y del papel que protagonizaron los frailes franciscanos, aseguran pedagogos reconocidos, en Guadalupe y en la circunscripción municipal, además de los planteles de educación básica, hay instituciones de educación media y superior que ofrecen una amplia gama de estudios de licenciatura y posgrado.

En primer término, la Universidad Autónoma de Zacatecas, seguida de la Tecnológica del Estado y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Campus Zacatecas).

Luego siguen las Universidades de la Vera–Cruz, la Humanista Víktor Frankl, la Interamericana para el Desarrollo (Sede Zacatecas), la Universidad para el Desarrollo Profesional, la Villa de Zacatecas, la Sierra Madre (Campus Guadalupe), la Pedagógica Nacional y el Instituto Educativo de Zacatecas.

Heredera a esa raíz educativa, al final quedan por mencionar las tradiciones como parte de una cultura arraigada en Zacatecas, en que sobresalen la procesión del Viacrucis Viviente, iniciada en 1972 por el grupo “Redención”, realizada cada Viernes Santo a partir del pórtico del Convento de Guadalupe al Campo de los Moros en la colonia Bellavista, en la que participan 180 actores.

Las mañanitas del mes de abril; fiesta del 22 de mayo en honor de Santa Rita de Casia; la Morisma de Guadalupe, tradición iniciada en 1900 para Nuestra Señora del Rosario, los días 5,6 y 7 de octubre.

Y la de San Juan Bautista, el 22,23 y 24 de junio) organizada por los integrantes de la Corporación de San Juan Bautista y llevada a cabo en el Campo de los Moros en la colonia Bellavista, seguida por la fiesta de los Sagrados Corazones.

El 1º de octubre hay la peregrinación de Santa Teresita del Niño Jesús con danzas, kermeses y fuegos pirotécnicos; el 4 es la fiesta en honor a San Francisco de Asís; y el Día de los fieles difuntos –el 2 de noviembre- con la visita a los panteones, a los que se llevan ofrendas y se celebra el carnaval del Día de Muertos.

También hay la romería del regreso de la imagen de la Virgen de Guadalupe, conocida como La Preladita, que parte de la Catedral de Zacatecas al ex convento Franciscano de Guadalupe, desde donde, a partir de 1737, se realiza un recorrido por las parroquias de la zona metropolitana del domingo de Pentecostés.

La culminación a esos festejos tradicionales es a partir del 12 de diciembre, tras la inauguración de la Feria Estatal de Guadalupe, en honor a la virgen guadalupana, patrona de la ciudad, cuya tradición data de 1681, cuando se realizó por primera vez.

Lejano está el día de 1798, cuando, vecinos de la actual capital de Zacatecas, decidieron trasladarse a Guadalupe y reconstruir las haciendas de beneficio y fundición de metales, entre las que se encontraban las de Bernárdez que hoy aloja al Centro Platero.

Y también San Francisco de Herrera, La Granja, La Florida, Begonia y del Carmen, en una época en que comenzó a surgir el comercio y la construcción de casonas fastuosamente decoradas que, como el ex convento de Guadalupe, ya son Patrimonio de la Humanidad.

