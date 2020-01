HOMO ESPACIOS: 2019… abstracciones para retomar la pluma

Por Glen Rodrigo Magaña

En este anuario 2019 mencionamos algunas razones sobre el tiempo de ausencia en nuestros artículos, reflexiones en la resistencia mediática y nuestro ánimo por avanzar. Además, realizamos el tradicional listado sobre lo mejor de este año en materia fílmica, musical, teatral y otras artes. Hicimos la selección del Homoespaciero y del artículo 2019, además de destacar otros proyectos que se encuentran en el tintero para este 2020.

Iniciamos con una disculpa por la ausencia tan prolongada en el quehacer de este llano articulista. Las prioridades tomaron otro sentido, como en varios ámbitos, la política nos absorbió, la prisa consumió el tiempo, la agenda dictó las letras, entre textos transitorios y así, la nota del día a día acaparó el demandante 2019… que se nos fue.

Libros apilados en el escritorio, alejado de nuestras amadas reseñas melómanas, orfandad entintada de muchos filmes y otras artes en omisión, esas que acostumbramos describir en el sortilegio cultural.

Actos de resistencia con el chaleco de reportero bien puesto, lo que fuese necesario para mantener abierto este diario digital que cumple siete años en el andar mediático, dígito cabalístico que, en varias ocasiones, solo vislumbraba dos opciones… claudicar o continuar.

Así que aquí estamos, decidimos no abandonar el barco. Como pudimos, de acuerdo con lo que contábamos y con limitadísimos artículos este año, pero con la fortaleza que otorgan los seres amados, la compañera que toma mi mano, la hermandad de este equipo, pero principalmente a quienes nos leen, a todos ustedes queridos homoespacieros, mil gracias por ayudarnos a remar en estas entintadas aguas.

En los avances, publicamos la nueva imagen de Homo Espacios a inicios del 2019 y el pasado mes de diciembre, destrabamos un caótico conflicto de registro de visitantes a nuestro portal, la cifra solo de este mes, fue de cerca de las 400 mil visitas… ya era hora.

Selección 2019…

Nuestro Homoespaciero del año es el muy querido maestro Eduardo García Barrios, Director del Sistema Nacional de Fomento Musical (SNFM) y Coordinador de Directores de la Orquesta Escuela Carlos Chávez. Sobran motivos para reseñar a este gran director de orquesta. Su brillante formación en Moscú, los diversos proyectos líricos que gestó, el hombre que baila de forma tan peculiar al tomar la batuta, su profunda filosofía comunitaria que imprime e impregna a las diversas agrupaciones del SNFM, el vasto conocimiento musical que posee y nos otorga en cada presentación, pero en definitiva, su sabiduría interna que lo hace un ser brillante desde la sencillez, con gran habilidad creativa y una serie de valores que inspiran a las nuevas generaciones de músicos.

En cuanto a las letras, seleccionamos a la soviética-estadounidense Ayn Rand, quién más allá de su controvertida doctrina sobre el individualismo, destacamos su hipnótica narrativa literaria y su magistral estilo al escribir.

Respecto a la música, nuestra sincopada diva es Ella Fitzgerald, la niña de Virginia que conquistara Nueva York y a todo el mundo con su “scat” vocal, la reina del jazz que descubriera Chick Webb, quien junto con Louis Armstrong fueran el dueto más famoso de la lírica afroamericana. La “primera dama de la canción” quien grabó más de 200 discos lanzados y obtuviera catorce Premios Grammy, entre muchos otros reconocimientos.

En el séptimo arte, elegimos para este año el filme The Professor and the Madman (Estados Unidos – Irlanda, 2019) lanzada en Hispanoamérica con el título “Entre la razón y la locura”, poco difundida en las salas de cine, pero que cuenta con un excelente guion adaptado por Farhad Safinia y Todd Komarnickiel del libro de Simon Winchester: The Surgeon of Crowthorne (1998). La película narra la relación del profesor James Murray (Mel Gibson) con el esquizofrénico y encarcelado doctor William Chester (Sean Penn), así como la amistad que tejen al realizar la primera edición del Oxford English Dictionary a mediados del siglo XIX.

Nuestra elección a mejor Banda Sonora Original de este 2019, se lo lleva definitivamente la brillante musicalización de Wynton Marsalis en la cinta Bolden, rollo basado en la vida del trompetista afroamericano Charles Joseph “Buddy” Bolden, personaje clave en la formación del jazz estilo Nueva Orleans.

El Hamlet presentado por la compañía alemana Schaubühne am Lehniner Platz, en la edición número 47 del Festival Internacional Cervantino, dentro del gran auditorio de la capital guanajuatense, es por mucho nuestra favorita puesta en escena de este año, desde la excelente dirección de Thomas Ostermeier, el ingenioso diseño de escenario o la magnífica forma de romper la cuarta pared por parte del delirante actor Lars Eidinger. Definitivamente, una adaptación shakespeariana de primer nivel e incluso me atrevería a asegurar que inmejorable.

A los viajeros, nuestros destinos nacionales de este 2019 son dos: el “Santuario de las luciérnagas” en el poblado tlaxcalteca de Nanacamilpa y el invierno de la mágica localidad poblana de Zacatlán de las manzanas; para los capitalinos, visitar el Complejo Cultural Los Pinos es toda una experiencia y hasta tendencia en redes sociales; y para los internacionales, Punta del este en Uruguay, sobre todo en las fechas de su Festival de Jazz.

Hablando de celebraciones, nos quedamos con el 1er Festival Academia Jartzz en Los Pinos, las razones son varias: en primer lugar, por su profundo lenguaje musical inclusivo e universal, además de integrar al talento académico nacional, por la fusión artística que presentó con letras, charlas y baile, así como el regocijo y honor de participar en la organización de este ensueño melómano.

Falta en este listado el mejor “Artículo HE” de esta vuelta al sol, y seleccionamos: La Generación de las crisis… atrapados por la “X”, texto que reflexiona sobre el caos generacional de los treintañeros, los chicos del Nintendo, MTV, quienes vivimos el blanco y negro, una cruel realidad que se nos heredara, atrapados por lo “X”, entre callejones sin salida y asignados al mundo de la negación… ¿o no?

En la tinta del tintero…

Es momento de retomar la pluma, volver a lo fundamental, a las noches de escritura, el embeleso entintado, desempolvar las ideas y redescubrir el arte de reseñar. Debo muchos artículos como tinta por plasmar, así que está decidido, en estos nuevos 20´s regresamos Homo Espacios a nuestros lectores, continuaremos nuestra labor en el análisis de la política cultural, pero daremos mayor peso a las letras que acostumbramos… más música, cine, teatro, arte, turismo cultural, artísticas personalidades y otras curiosidades.

Crisis profesionales aparte, les comento que no olvidamos Espacios Vintage, que se encuentra en “estatus de aprobación” o algo así, eso dicen y esperemos que pronto nos veamos por la pantalla chica, mientras tanto nos encontramos en la “imaginieria” de nuevas secciones, proyectos y hasta donde la tinta nos alcance, como dijera Hemingway: “Lo más horrible que hay es una hoja de papel en blanco…”.

Les comparto los tradicionales enlaces homoespacieros:

-Hablemos de cultura: Eduardo García Barrios, coordinador nacional de Fomento Musical (Entrevista). https://youtu.be/0VuEJy5BHX4

-Entre La Razón Y La Locura (Tráiler). https://youtu.be/HockXKHzHV0

-Bolden (Soundtrack). https://www.youtube.com/watch?v=tyONytvj3OE&list=PLqhIRO8y9HlBrBNVkYQNF7OhsUSI2x7aN

-El Hamlet de Ostermeier (Cápsula). https://youtu.be/MRFaqgT7RrA

-1er Festival Academia Jartzz en Los Pinos (Presentaciones). https://www.youtube.com/playlist?list=PLdr-TdGgILlVC-KME2_7cVMFDOT9cY6su

-La generación de las crisis… atrapados por la “X” (Artículo). https://www.homoespacios.com/la-generacion-de-las-crisis

Amigos, los invitamos a que visiten www.homoespacios.com así como ver el programa Espacios Vintage de Televisión Educativa por las redes sociales tveducativamx en YouTube y las cápsulas “Homo Espacios” por el canal de YouTube de la Agencia Informativa de Educación. Pueden contactarme a través de:

E-mail: glen@homoespacios.com / homoespacios@gmail.com

Twitter: @HomoEspacios / @glenrod85

Facebook: homoespacios

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCEqcZzyiOGLoUyw5Jd__H-A

The post HOMO ESPACIOS: 2019… abstracciones para retomar la pluma appeared first on Almomento.Mx.