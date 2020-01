HOMO ESPACIOS: Cultura internacional, transversalidad escénica… y para actualizarnos

Por Glen Rodrigo Magaña

En el panorama cultural internacional, este 7 de enero el Gobierno de México devolvió 37 piezas arqueológicas al pueblo peruano y el pasado día 8, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, anunció en la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules (REC2020) los proyectos culturales que se llevarán a cabo con la Dirección de Diplomacia Cultural de la Secretaría de Relaciones Exteriores para este año. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría Cultura (SC) firmarán un convenio para la recuperación, así como programación en los teatros del IMSS, esto fue anunciado en la develación de placa por las 30 representaciones de la puesta en escena Felipe Ángeles el pasado 12 de enero en el Teatro Reforma “Juan Moisés Calleja”, donde la titular de la SC, reveló que también se prepara otra obra teatral sobre un personaje histórico… Leona Vicario. Mientras que en otras actualizaciones: por fin el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), firman un convenio de colaboración; la Familia Toledo deja en claro en una carta dirigida al diputado Sergio Mayer que le cambien el nombre a la “Medalla Francisco Toledo”; fallecen relevantes personajes culturales en estos primeros días del 2020.

El panorama diplomático…

En la III Reunión del Consejo de Asociación Estratégica Perú-México realizada en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores el pasado martes 7 de enero, el canciller Marcelo Ebrard, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto y el director del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, entregaron en nombre del Gobierno de México 37 piezas precolombinas al ministro peruano Gustavo Meza-Cuadra.

El esfuerzo conjunto de estas dos secretarías en materia de repatriación y salvaguarda del patrimonio cultural, ha brindando resultados favorables con países como Italia, quienes nos devolvieran los 594 exvotos religiosos el año pasado y ahora con la entrega de estas piezas a Perú, pero aún falta establecer acuerdos internacionales para casos como el de la casa gala Millon de París, quien el 22 de enero realizará otra subasta de 28 piezas arqueológicas de procedencia mexicana. El gobierno de nuestro país, hasta el momento, ha presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la República y emitido una nota diplomática dirigida al gobierno francés con la petición de parar la subasta.

Respecto a los proyectos con la Dirección de Diplomacia Cultural de la SRE, el pasado 8 de enero en el marco de la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsules (REC2020), la secretaria Frausto Guerrero acompañada por el secretario Marcelo Ebrard y el director general de Diplomacia Cultural, Enrique Márquez, informó que para este año se tiene proyectado realizar el Festival Cultural Centroamericano; “Oaxacalifornia”, circuito cultural para la defensa del Mixteco en California; el “Frontera Project”, que será el primer semillero cultural en Estados Unidos; el festival fílmico Viva México, en 19 ciudades galas; para los escénicos, el Festival Grec en Barcelona, así como el lanzamiento del programa Vivir con México a la distancia, producido por Canal 22.

La titular de la Secretaría de Cultura, anunció que el Pabellón de Lenguas Indígenas, contará con un nuevo circuito nacional e internacional que iniciará en el Complejo Cultural Los Pinos y adelantó que México será sede de la Segunda Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) en 2022.

La apuesta cultural del IMSS…

El pasado domingo 12 de enero cerró temporada y se develó la placa por las 30 representaciones de la puesta en escena Felipe Ángeles, en el Teatro Reforma “Juan Moisés Calleja” del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y para aquellos medios que escriben desde el desconocimiento, la obra dirigida por Rodolfo Guerrero y producida por Antonio Zúñiga, continuará presentándose en otros teatros al interior de la República, comenzando con los estados de Hidalgo, Tlaxcala, Chihuahua y Guerrero, afirmó Alejandra Frausto, secretaria de Cultura federal.

Por su parte, el director del IMSS, Zoé Robledo destacó la colaboración con la SC, el Centro Cultural Helénico y la Compañía Nacional de Teatro en la realización de la obra Felipe Ángeles, que fue apreciada por más de cinco mil personas en sus 30 representaciones. Además, señaló que serán 32 teatros del IMSS los que se recuperarán con una inversión aproximada de 500 millones de pesos, reprobó que en tiempos anteriores se buscara desmantelarlos y señaló que es necesario devolverles su vocación a los teatros del Seguro Social: “Que nunca más se vuelvan a cerrar las puertas…”.

En este proyecto de recuperación, la secretaria Frausto comentó que se está conformando un convenio de colaboración entre Cultura federal y el Seguro Social para apoyar con infraestructura y programación en estos recintos culturales. Además, reveló que se prepara otra puesta en escena desde la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, el personaje histórico que mencionó es… Leona Vicario.

Actualizaciones…

Enhorabuena por la firma del convenio entre el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para “impulsar el reconocimiento y vigencia de los derechos de los pueblos y comunidades, en particular, de sus derechos lingüísticos”, informa en un comunicado la Secretaría de Cultura.

Todo por no preguntar y es que resulta que el presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados, logró la aprobación y hasta publicada por el Diario Oficial de la Federación de la “Medalla Francisco Toledo”, presea que en su “entre líneas político” era el pase para ser reconocido en el gremio cultural o por lo menos ganarse una estrellita ante la Secretaría de Cultura, pero no fue así, ya que nunca notificó sobre la medalla a la familia Toledo, la cual contestó en una carta al “Sr. Diputado” solicitando que por favor no use el nombre del Maestro de Juchitán y que lo cambie, ya que esa fue una de las instrucciones que dejara muy en claro y desde siempre el gran Francisco Toledo… a ver con qué salen ahora en la Cámara Baja.

Al iniciar 2020, varias personalidades culturales lamentablemente se nos adelantaron: el apreciado promotor cultural Ignacio Toscano Jarquín, personaje clave en el desarrollo de la ópera y danza contemporánea de nuestro país, fallecido el martes 7 de enero; el célebre pintor morelense Jorge Cázares Campos, el 11 de enero; así como el destacado cineasta Jaime Humberto Hermosillo, que rodara cintas como El cumpleaños del perro (1975), La pasión según Berenice (1976) o La tarea (1990), por citar algunas, quien murió este 13 de enero a la edad de 77 años en Guadalajara, Jalisco.

The post HOMO ESPACIOS: Cultura internacional, transversalidad escénica… y para actualizarnos appeared first on Almomento.Mx.