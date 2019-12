LA COLUMNA: Silvano de plácemes por acuerdo educativo

Por: José Cruz Delgado

Un gran programa “Alimentando sus Sonrrisas”

Marko Cortés en la cuerda floja

El gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, dio una muy buena noticia en la mañanera de los lunes, al asegurar que una de sus prioridades para el 2020 será pagar las deudas porque es muy penoso que el gobierno deba y terminar obras inconclusas, o sea que a los proveedores, tanto grandes y chicos les va a ir muy bien, pero también a los michoacanos porque dijo que se va invertir en lared carretera y se echarán a andar programas específicos, como en escuela.

Seguramente Silvano está más relajado porque ya no va a tener que cargar con la nómina de los maestros, pues todo indica que de ese tema se hará cargo el gobierno federal y así el estado tendrá más recursos para la realización de obras.

Y es que Silvano Aureoles Conejo se reunió con los secretarios de Pública, Esteban Moctezuma Barragán, y de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, ello con la finalidad de afinar el acuerdo de la federalización de la nómina educativa para Michoacán, tal y como lo prometiera Andrés Manuel López Obrador.

En la entrega de ayer señalamos que todo indica que por fin al problema estructural histórico que generó severas dificultades económicas y desgaste con el magisterio michoacano durante casi tres décadas.

Así que maestros de la CNTE a trabajar porque ya no tendrán pretextos para no asistir a las aulas, aunque, de manera personal dudo que cumplan con el calendario escolar porque ya se acostumbraron a sus marchas y plantones y a dejar a los niños y niñas sin clases y si no al tiempo.

Sin embargo, hay un tema muy importante que es la seguridad y a ese rubro se le debe invertir y no bajar la guardia. Por cierto, Silvano encabezó la reunión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Seguridad, en la cual se revisaron las acciones operativas que están en desarrollo con motivo de la Navidad y Año Nuevo en el territorio estatal.

Durante la reunión que se realizó en la 21 zona militar, el mandatario revisó las acciones coordinadas entre los tres niveles de gobierno, que se llevan a cabo en las diferentes regiones del estado.

Qué bueno que el gobierno michoacano implemente programas que reduzcan los índices de pobreza, sobre todo apoyar el tema alimentario.

“Alimentando sus Sonrisas”, es un programa que ha logrado consolidar en pocos meses un modelo sin precedentes en la entidad, en la atención a menores de 6 meses y hasta los 4 años con 11 meses de edad.

“Es un programa que quiero mucho porque está dirigido a madres en riesgo, mamás menores de edad y familias en condición de pobreza”, dijo el gobernador Silvano.

Desde su arranque en septiembre pasado, Alimentando sus Sonrisas ofrece atención médica, alimentaria, educativa, jurídica y familiar a 73 mil beneficiarios que se han incorporaron al programa, de una meta de 150 mil.

La meta del programa en 2020 es llegar a 150 mil beneficiarios, lo que significaría que uno de cada tres niñas o niños en Michoacán tienen lo elemental para su desarrollo.

En estos cuatro meses, Alimentando sus Sonrisas priorizó la entrega de 2 millones de pesos en apoyos a comunidades y municipios con alta marginación y 91 millones de pesos en asistencia alimentaria.

Alimentando sus Sonrisas es un esquema que, además, ha contribuido a ir revirtiendo los indicadores de pobreza en los últimos cuatro años, como lo acreditan las mediciones federales que sitúan a Michoacán como uno de los estados que más avanzó en este rubro.

SE LA VA DE LAS MANOS LA PRESIDENCIA A MARKO CORTÉS….Desde hace tiempo ya se sentías las inconformidades contra el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, pues su liderazgo siempre fue cuestionado y la dirigencia se le está yendo de las manos pues la propia militancia están pidiendo que renuncie ante el nulo crecimiento entre las preferencias de los mexicanos y, la pérdida de bastiones en estados antes gobernados por el partido.

Difícilmente dimitirá Cortés Mendoza, pues su enfermedad por el poder es más grande que su partido y la opinión de los panistas.

“El Partido Acción Nacional debe renovarse, debe tener una dirigencia clara, fresca y firme no una dirigencia tibia y sin rumbo”, declaró Iván Manjarrez, ex diputado y militante desde los 13 años en ese instituto político.

