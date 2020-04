LIBROS DE AYER Y HOY: Abril con sus luces y sombras: Leona y Natura

Teresa Gil

laislaquebrillaba@yhoo.com.mx

Abril, el bello mes primaveral ofusca su presencia con una epidemia que va a la alza, no desenfrenada por fortuna, y la historia nos presenta un panorama de luces y sombras que niega el sueño de amor que dice cobijar el cuarto mes del calendario. En la emergencia nacional se ha comprobado la eficacia de las medidas en el comportamiento de la gente y eso desdice opiniones contrarias. Hasta las grandes tiendas han creado una estructura de epidemia que sorprende: filas para ingresar de diez en diez, prohibición de entrar a las personas vulnerables, letreros en los pisos para fijar la sana distancia, cubrebocas y protectores de plástico flotantes en el rostro de los empleados y permanente sanitización en carros de servicio. Aparte, la envoltura de plástico en lo que se precisa, señala que el gobierno está influyendo en sectores y ciudadanía, haciendo a un lado a los insensatos que llevados de sus apetitos y mochismo religioso, han invadido mercados como la Merced, con el riesgo de contaminación general. Esos son los puntos negros de comportamiento que deberían de ser sancionados. En todos los mercados hay líderes y en las iglesias de colonias y barrios hay curas que pueden hacer llamados a la cordura. Pero parece que no tienen influencia. Hasta al papa se le colaron en la misa del sábado de gloria.

EN ABRIL COMPUSO BEETHOVEN “PARA ELISA” Y NACIÓ LA GRAN LEONA VICARIO

Este mes al que los poetas y los músicos invocan, tiene dos rostros por desgracia. En abril murieron William Shakespeare, Miguel de Cervantes, Lord Byron César Vallejo, Gabriel García Márquez, Albert Eistein y fueron asesinados Emiliano Zapata, Abraham Lincoln y Martin Luther King. Se fueron también, los mexicanos Sergio Pitol, Mario Moreno Cantinflas, Pedro Infante, María Félix y Javier Solis. Y el gran Séneca escogió este mes para despedirse del mundo. ¡Ah, pero nacieron Rafael de Sanzio, Leonardo da Vinci, Nikolái Gogol, Emile Zola, Charlie Chaplin, Leona Vicario a quien México dedica este año que comparte con Beethoven, y muchos mas. Federico García Lorca desbordaba en abril, sus recuerdos y sus amores:

En abril de mi infancia yo cantaba

niños buenos del prado.

El ella del romance me sumía

en ensoñares claros.

¿Quien será la que corta los claveles

y los lirios de mayo?

¿Y por qué la verán solo los niños

en lomo de pegaso?

EN ABRIL SE FUE NATURA OLIVÉ Y DEJÓ EL RECUERDO DE LOS NIÑOS DE MORELIA

Natura Olivé murió hace cuatro años, el once de abril. Escritora natural, nacida en Montblanc en 1930, desplegó su talento en los últimos años de su vida en libros como Mujeres comunistas en México, En los años treinta (Ediciones Quinto sol), Asalto a la casa de Trostky, Memoria, sueño y realidad (Ediciones de Educación y Cultura ) , y Aquellos niños de Morelia.( Edición de autor 2013). Estaba apoyada por una sólida formación académica: historiadora, maestra de etnohistoria, experta en estudios sobre Asia y África por el Colegio de México, entre otros. Sus libros abordan el tema de las mujeres desde el rescate de su presencia en núcleos en las que aparecen como seres secundarios. Lo hace cuando menciona a las mujeres comunistas, a las que ella perteneció y a las mujeres que en mala hora, fueron inducidas en el caso Trotsky en el asalto a su casa el 2 de mayo de 1940. Entrevistó a una ellas. Su libro Aquellos niños de Morelia, es una singular forma de presentar una obra, con solo cuatro pequeños escritos y más de 80 páginas de fotografías de esos niños, su adolescencia en algunos casos su adultez. Hace una historia breve de cada enfoque y luego despliega todas esas páginas de recuerdos de bellos niños y hermosas jóvenes que después crecieron la gran mayoría en este país, hicieron sus vidas y muchos murieron relativamente jóvenes, signados como ella lo dice, por el gran drama que acortó su vida: la guerra fratricida que encabezó el dictador Francisco Franco y que los expulsó de su terruño. Fue precisamente en abril, el primero de ese mes de 1939, que Franco el hombre que causó tantas muertes y desgracias, pronunció la frase final de aquella conflagración: La guerra ha terminado.

The post LIBROS DE AYER Y HOY: Abril con sus luces y sombras: Leona y Natura appeared first on Almomento.Mx.