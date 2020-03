LIBROS DE AYER Y HOY: Cuando las tontas parlotean para promover sus negocios

Teresa Gil

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) declaró en Oaxaca cuando aún no se abría la fase 2 del COVID-19, que la gente podía salir a realizar sus actividades comunes. Las restricciones impuestas a partir del 23 de marzo para permanecer en casa, son restrictivas para personas de la tercera edad, niños, y enfermos de diferentes males, sobre todo crónicos. Esa medida no es obligatoria, como en otros países porque al menos personas de la tercera edad- yo lo soy-, pueden salir a cuestiones urgentes que tengan que realizar. Es una medida restrictiva, pero no es una cárcel, y no es necesariamente obligatoria, al menos hasta ahora. Es importante cumplirla en lo esencial. Que algunas personas ignorantes como la cantante Thalía, violando las disposiciones médicas oficiales se lancen a atacar las declaraciones de AMLO, hechas con anterioridad, tiene una connotación política muy clara, porque ella se mueve en ese nivel opositor, pudiente, y vinculado a Estados Unidos que nunca ha ayudado ni se ha preocupado por el país, que atacan a la actual administración hasta con el vuelo de una mosca. Parece mas bien un ariete que les ha servido a los opositores, partiendo de cuestiones humanitarias que en el fondo a muchos no les interesan.

LA LEY SANCIONA ALTERAR LA PAZ PÚBLICA, AL CREAR PÁNICO Y DESESTABILIZAR

La señora Thalía, perteneciente a los sectores más represores del país, fue amiga cercana del hijo de Gustavo Díaz Ordaz, del mismo nombre y se ha movido en círculos estadounidenses de la oposición cubana y promovido allá sus negocios. Su carrera se relaciona con largos seriales televisivos que reflejan la moral conservadora que trasciende de las telenovelas de Televisa: la pobre que asciende a los altos niveles económicos al hacer concesiones y sin expresar su posición de clase. Vigente la libertad de expresión prevista por los artículos 6 y 7 constitucionales, no lo ha estado nunca cuando se vulneran las restricciones que tiene esa libertad. Una de ellas no alterar el orden y la paz pública a través de escritos, declaraciones o actitudes. También puede aplicarse el 29 Constitucional. Enfrentarse a decisiones oficiales en momentos cruciales como éstos, en los es la autoridad que gobierna y la médica la que toman las decisiones, tipifica las conductas que señala la ley. La cantante utilizó videos que se han reproducido en muchos medios y ha logrado, lo que ella quería, una gran publicidad.

LA QUE SE INCLINA ANTE REYES, ATACA A UN GOBIERNO ELECTO POR EL PUEBLO

Radicada en Estados Unidos y casada con el empresario Tommy Mottola, se mueve en el círculo de la prensa rosa, la que obtiene ingresos a partir de promover actores y dar a conocer sus vidas íntimas. Se destaca en ciertos medios porque es muy retributiva. Thalía se ha relacionado con los poderes conservadores como los de la monarquía española, cuestionada por un alto porcentaje los ciudadanos españoles. En su momento fue invitada por los antiguos reyes, Juan Carlos I de Borbón electo por Franco y su esposa Sofía, miembro de la monarquía expulsada de Grecia país que asumió el gobierno republicano. En una de las invitaciones, Thalía estuvo junto con su marido y en México se publicaron fotos en las que ella se inclina ante la reina, bajando la cerviz y doblando la pierna. Habrá que ver si algunos de los apartados de la letra C del artículo 37, de la Carta Magna, que se refiere a la pérdida de la nacionalidad, se le tipifica a la señora Mottola.

