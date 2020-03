LOS CAPITALES: Angustia mundial por el coronavirus y la baja en el precio del petróleo

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÁNEZ

La caída en el precio de la mezcla mexicana, afectará margen financiero de AMLO

Nueva y peligrosa bomba para la economía mundial se está armando con la combinación del coronavirus y la abrupta caída en el precio internacional del petróleo crudo, que -inevitablemente- afectará los recursos para programas sociales. Desde principios de la semana los precios internacionales del petróleo cayeron -en promedio- cerca de 25%, el segundo mayor desplome desde la Guerra del Golfo en 1991 cuando llegó a bajar un 34% en una jornada. El WTI se ubica alrededor de 33 dólares por barril. Por lo pronto, vemos señales claras de una guerra abierta entre los productores tras la ruptura de la alianza llamada OPEP+, que incluya la OPEP y Rusia. La semana pasada, tras rechazar Moscú el recorte adicional de producción (1.5 millones de barriles diarios) propuesto por la OPEP para hacer frente al COVID-19, Arabia Saudita comenzó el fin de semana a aplicar fuertes descuentos en las ventas en los mercados internacionales, con el fin de atraer a los principales compradores del mundo y aumentar su market -share.

Al mismo tiempo, vemos cómo la propagación del coronavirus ya pegó de lleno a Italia, y de acuerdo con Carlos Fresán, Ceo de #GoätTravel, ya son más de 86 páíses los que presentan contagios de sus ciudadanos, afectado principalmente el turismo internacional. En efecto, en los dos primeros meses de 2020 las aerolíneas internacionales reportan un porcentaje de cancelaciones que llega hasta el 4 por ciento y los hoteles un 6 por ciento. Pero el hecho más significativo es que la gente no está comprando viajes y se prevé que para semana santa y vacaciones de verano el sector recienta mayores pérdidas.

El día 31 de diciembre del 2019 la OMS (Organización Mundial de la Salud) notificó el brote de esta enfermedad, lo que causó un gran impacto no solo en su país de origen, China, sino que lo hizo de manera mundial. Estremeció de tal forma a la población que no solo se ve afectada la salud de sus habitantes, sino que el sector del turismo también ha sido dañado.

El pánico que trae consigo este virus ha alertado de manera critica a todo el mundo, ya que tan solo en China, Irán, Corea del Sur e Italia las salidas y llegadas de turistas prácticamente han sido canceladas para evitar un contagio masivo.

Las aerolíneas que muestran un mayor número de cancelaciones son: Aeroméxico 0.25%; Volaris 0.93%; Air France 2.61%; Southwest 2.67%; Delta 2.72%; American Airlines 4.23%; y United Airlines 4.36%.

Así mismo el porcentaje de cancelaciones en el sector hotelero, va en aumento.

En este momento, se encuentra alrededor de -5.40% hasta el -6.14% y esto va en incremento. El turismo es una gran fuente de ingresos, el derrame económico que da es de suma importancia ya que contribuye con la industria en general, concluyó Fresán.

Y regresando al tema petrolero, la decisión saudí ha provocado un tsunami en los mercados internacionales, que va mucho más allá de la caída puntual de la cotización. El precio futuro del petróleo Brent en mayo está en 14.25 dólares por barril. Los mercados de valores se hundieron, con caídas en promedio alrededor del 5% en Estados Unidos y Europa. Divisas como el peso mexicano se han desplomado, por instantes depreciándose por arriba de $ 22.0 spot, mientras el yen japonés se dispara más del 2.5% en su condición de valor refugio. La deuda gubernamental cae, con descensos por momentos por debajo del 0.5% en el de 10 años del tesoro estadounidense. De continuar la amenaza de guerra de precios en el mercado petrolero, así como el esparcimiento del COVID-19 a más países y por mayor tiempo, no se pueden descartar escenarios en el que el precio del crudo baje todavía más, incluso por debajo de los 20 dólares por barril.

En México, la baja en el precio internacional del petróleo le pega directamente al Paquete Económico 2020, toda vez que la SHCP había previsto un precio promedio de la mezcla mexicana de petróleo crudo para exportación, de 49 dólares por barril. Actualmente la mezcla se ubica alrededor de 36 dólares (promedia 49 dólares en lo que va del año), una caída de 36% respecto al cierre de 2019. Uf, un obscuro panorama para las finanzas mexicanas y en especial para el peso en su relación al dólar.

No todo es oscuridad: BlackRock anunció inversión millonaria en el Tren Maya.

Pero no todo es oscuridad. El pasado fin de semana, el presidente Andrés Manueol López Obrador se reunió con Larry Fink, CEO de BlackRock, la mayor empresa de gestión de activos del mundo, que está interesada en invertir en el Tren Maya, así como mantener nexos comerciales con Petróleos Mexicanos (Pemex), aunque no detalló si los pasivos ambientales de la paraestatal podrán ser un freno a futuros financiamientos de dicha organización internacional. Como lo señala Juan Carlos Machorro, de ExpoK, BlackRock es el mayor gestor de inversiones del mundo y tiene participación, en promedio, en el 6% de todas las compañías públicas del mundo. Dentro de su portafolio tiene participación en firmas petroleras como Exxon Mobil (6.7%), Chevron (6.9%) y Glencore (6%). En México es la mayor administradora de fondos (tras adquirir a Citibanamex) y tiene inversiones en 150 empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores.

Inician Citibanamex y Chedraui plan para atraer pagos mediante el Cobro Digital (CoDi®).

Citibanamex y la cadena de tiendas de autoservicio Chedraui anunciaron el inicio de operaciones de Cobro Digital (CoDi®) en 307 sucursales de 25 entidades del país, de las cuales 198 son Tienda Chedraui, 60 Super Chedraui, 15 Super Che y 34 Supercitos. Con este anuncio, Citibanamex inicia una segunda fase en su estrategia de expansión del uso de CoDi® y por primera vez los clientes pueden pagar con su celular en tiendas de autoservicio, gracias a la alianza con Grupo Comercial Chedraui. Uno de los objetivos de Grupo Comercial Chedraui es mantenerse como líder en el mercado y estar a la vanguardia en tecnología del autoservicio para ofrecer la mejor experiencia de compra a sus clientes. Por ello, en los últimos años ha implantado cambios tecnológicos e instalado equipo de sistemas orientados a optimizar la operación y mejorar la atención al público.

Anuncia Viva Aerobus, vuelos chárters México-La Habana, Cuba.

Viva Aerobus, la aerolínea de ultra bajo costo de México, en alianza con Merely Tours, operador turístico con más de 17 años de experiencia, anuncia sus nuevos vuelos chárter Ciudad de México – La Habana. Este servicio inicia el 28 de marzo con dos vuelos a la semana , operando miércoles y sábados. Bárbara Cruz , Directora General de Mercadotecnia del Ministerio de Turismo de Cuba , mencionó: “nos entusiasma recibir, una vez más, a Viva Aerobus en la isla. Su creciente oferta en nuestro país contribuye a impulsar el turismo , haciendo que más personas puedan disfrutar de los atractivos de Cuba”. Viva Aerobus aterrizó en Cuba por primera vez en 2018 con la ruta Cancún – Camagüey , siendo la única aerolínea en ofrecer ese trayecto. Adicional a esta ruta, actualmente, la aerolínea ofrece de manera regular Cancún – Santiago de Cuba ; así como los vuelos chárter Cancún – Habana y, ahora, Ciudad de México – La Habana. Los vuelos serán operados con aeronaves Airbus A320 con capacidad para transportar a 186 pasajeros, aviones que forman parte de la flota más joven de México con una edad promedio de 3.4 años , ofreciendo los más altos estándares en seguridad y eficiencia.

www.agendadeinversiones.com.mx

The post LOS CAPITALES: Angustia mundial por el coronavirus y la baja en el precio del petróleo appeared first on Almomento.Mx.