LOS CAPITALES: Apoyos a empresas, anuncian 26 gobiernos del país

Ausentes; BC, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Querétaro y Tabasco

Ya empiezan a fluir los estímulos fiscales y otro tipo de ayuda a los empresarios para reactivar la economía. Hasta ahora, son 26 los estados del país que están comprometiendo acciones para enfrentar el desempleo y la recesión que provocará el aislamiento y la confinación por la pandemia del coronavirus, además del paro forzado de algunas actividades de la economía, “no esenciales”. No obstante, existen gobernadores que aún no entienden la problemática, tal son los casos de Baja California, Chiapas, Coahuila, Nayarit, Querétaro y Tabasco. Al respecto, Mariano Calderón, socio del despacho a cargo del área fiscal de la firma Santamarina + Steta, nos hace una reseña muy apretada de los gobiernos y los apoyos a los empresarios:

Ciudad de México otorgará 50 mil microcréditos de $10 mil pesos, sin intereses, a pagar en un plazo de 2 años y con un periodo de 4 meses para iniciar el primer pago. Además, los plazos para la presentación de declaraciones y la realización de los pagos que deban efectuarse durante el mes de abril del 2020 han sido prorrogados, por lo que ahora podrán realizarse hasta el 30 de abril de este año .

Aguascalientes otorgó un descuento de hasta el 40% en el Impuesto Sobre Espectáculos Públicos, durante los meses de abril a diciembre de 2020. Los contribuyentes del Impuesto sobre Nóminas (“ISN“) podrán firmar un convenio con la Secretaría de Finanzas del Estado, para pagar en 8 parcialidades las contribuciones de abril, mayo y junio de 2020. El Impuesto a la Venta Final de Bebidas con Contenido Alcohólico de los meses de Abril, Mayo y Junio de 2020 fue diferido para ser cubierto hasta en 8 parcialidades, mediante convenio ante la Secretaría de Finanzas. Además, a los contribuyentes que tengan hasta veinte trabajadores se les otorgó un 30% de descuento en el pago del ISN, por los meses de abril a diciembre de 2020.

Baja California Sur difiere la presentación de las declaraciones del ISN de los meses de marzo, abril y mayo de 2020, a los meses de octubre, noviembre y diciembre. Si los contribuyentes no pagan el ISN diferido se aplicarán recargos y actualizaciones.

Campeche anunció que las pequeñas y medianas empresas recibirán créditos y microcréditos a través Bancampeche.

Chihuahua anunció la implementación un programa de recuperación económica consistente en el otorgamiento de créditos y subsidios a las empresas. El Impuesto sobre Hospedaje durante los meses de abril, mayo y junio del 2020 será exentado. Estímulo fiscal del ISN a los contribuyentes que mantengan al menos 70% de la plantilla laboral registrada al cierre de febrero:

a) Condonación del 100%, abril y mayo, a empresas con menos de 50 empleados.

b) Condonación del 50%, abril y mayo, a empresas de entre 51 y 90 empleados.

c) Prórroga del 50%, abril y mayo, a empresas de más de 90 empleados; que serán pagados en noviembre y diciembre de 2020.

Colima anunció que las empresas que tengan menos de 10 trabajadores exentarán totalmente el ISN por los meses de marzo, abril y mayo del 2020. Las empresas que cuenten con más de 10 trabadores podrán pagar el ISN de marzo, abril y mayo, dentro de los meses de junio a diciembre del 2020. Este beneficio no será aplicable a las empresas que despidan empleados de forma injustificada. Asimismo, se condona el impuesto sobre hospedaje de abril, mayo y junio del 2020.

Durango otorgó una reducción del 50% del ISN hasta en tanto el decreto que originó este estímulo continúe vigente (Su vigencia es de 12 semanas a partir del 24 de marzo del 2020). MiPyMES que hayan participado en la entrega a domicilio de bienes, sin costo extra, se les reducirá el ISN en un 75%. Se realizará un descuento del 5% en todos los pagos relacionados con trámites. El Fideicomiso Fondo Durango entregará créditos desde $30,000.00 pesos hasta $500,000.00 pesos.

Estado de México anunció que las empresas que cuenten con menos de 50 trabajadores al 31 de marzo del 2020 tendrán una reducción del 50% del ISN de abril del mismo año, siempre y cuando no disminuyan su plantilla laboral. Este impuesto deberá ser pagado a más tardar el 11 de mayo del 2020.

Guanajuato anunció que el ISN correspondiente a abril y mayo del 2020 será prorrogado para ser pagado sin recargos a partir de julio.

Guerrero anunció que el ISN por los meses de marzo y abril de 2020, se reducirá en un 50%. Asimismo, el Impuesto sobre Hospedaje se reducirá por el mismo periodo en un 100%. Disponibilidad de 60 millones de pesos para destinarlos a créditos a MiPyMES.

Hidalgo informó que los contribuyentes podrán reducir un 50% del ISN de los meses de marzo y abril del 2020, siempre y cuando la base gravable de dichos meses no supere los $500 mil pesos. Los contribuyentes de ISN que tengan una base gravable mayor a $500 mil pesos en los meses referidos podrán reducir este impuesto en un 5%. Se condona el 100% del impuesto sobre hospedaje causado en abril y mayo del 2020. Para tener derecho a estos estímulos fiscales se deberá de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales hasta por el mes de febrero del 2020, por concepto de ISN e impuesto sobre hospedaje.

Jalisco promulgó una medida denominada “Plan emergente de protección al empleo y al ingreso de las personas”, que se divide en los siguientes programas:

– Plan Emergente de Protección al Empleo Formal. Características:

● Empresas que tienen de 1-15 trabajadores.

● Créditos de $10 mil hasta $150 mil pesos.

● Plazo de pago hasta por 24 meses con 6 meses de gracia (se paga hasta el 7° mes).

– Programa de seguridad alimentaria. Características:

● Apoyo del 50% de cobertura de la prima para maíz.

– Fondo emergente COVID-19 “Jalisco te Protege”. Características:

● Para personas de 18 a 65 años.

● Apoyos de $5 mil pesos.

● Que tengan ingresos afectados por la contingencia sanitaria.

● Que no formen parte de otro programa federal o estatal.

● Se firmará una carta compromiso social.

Michoacán informó que las MiPyMes con menos de 50 empleados vinculadas directamente al sector turístico (restaurantes, hoteles, balnearios, agencias de viaje) exentarán el 100% de ISN durante 5 meses. El impuesto al hospedaje estará exento en un 100%. Se difiere hasta noviembre el plazo para el pago de parcialidades de los créditos fiscales firmes correspondientes a impuestos estatales. El gobierno ha implementado el plan emergente Michoacán en donde se prevé el otorgamiento de créditos a las empresas.

Cerrada competencia en las licitaciones para adjudicarse el Tramo 2 del Tren Maya.

Para el Tramo 2 del Tren Maya que va de Escárcega a Calkini ayer se presentaron 14 propuestas. La oferta más barata, con 13,500 millones de pesos, la presentó Rubau, este grupo español muy cercano a la administración de Enrique Peña Nieto en conjunto con empresas del Estado de México, que en marzo de 2016 se adjudicó la licitación para construir los talleres, cocheras y edificio administrativo, entre otras obras, del tren de pasajeros México-Toluca, En segundo lugar con 14,122 millones de pesos, y como serio competidor, quedó el grupo integrado por el Consorcio Lakamha Mukaan conformado por Grupo Cocomex, Andrade Gutiérrez, la empresa Armadora Tabasqueña perteneciente al empresario Manuel Santandreu, Grupo Cemza del empresario campechano José Luis Zavala. El agente financiero, nos dicen, es Banorte.

Este consorcio tiene como fortaleza el conocimiento del sitio, su cercanía con las condiciones físicas del lugar y la experiencia de trabajo con la gente de la zona y contempló dentro de su oferta transportar todo el balastro por agua a los puertos cercanos a la obra. Seguramente estas estrategias ayudarán en estos momentos tan complicados de la economía nacional. Entre quienes no alcanzaron los primeros sitios está el grupo de Copasa, Pinfra, Caltia y Regiomontana; que ofertó 15,652 millones de pesos; La China Railway y GIA+A, cuya oferta fue de 15,975 millones de pesos. Muy lejos quedaron Sacir, ICA y la Peninsular.

