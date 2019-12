LOS CAPITALES: Depreciación del peso en el 2020, no mayor al 5%

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

La divisa mexicana, expuesta a sucesos externos e internos

Los inversionistas confían que el año próximo, el peso se mantenga estable, o cuando mucho, con una depreciación en relación al dólar, de sólo 5 % respecto al nivel pronosticado para el cierre de este año, eso es, 20 pesos spot. Por supuesto, cualquier cosa puede pasar, y nadie puede asegurar cual será el futuro ni del peso ni del dólar. Por supuesto, la divisa mexicana está expuesta a sucesos externos e internos.

En lo externo, están: guerra comercial entre EU y China; elecciones en EU; política monetaria de EU; temores de recesión económica mundial.

En lo interno, destacan: calificación de la deuda de México y Pemex. Es probable que alguna agencia calificadora reduzca la calificación de la deuda de México o de la empresa Pemex; Ratificación en EU y Canadá del T-MEC.

Por supuesto, el escenario no está exento de riesgos. Es probable que la inversión siga cayendo si no mejoran las condiciones de confianza en el país. La industria estadounidense sigue débil, lo que puede mermar las exportaciones mexicanas. Si los fundamentales económicos se deterioran, esto puede tener implicaciones negativas sobre el peso mexicano.

Aceite de la granada roja, para curar el mal del Parkinson.

Laboratorios Biolife, una empresa 100% mexicana, la cual dirige el Dr. Samuel Serfati, decidió apostarle al mercado mexicano, trayendo al país el Omega 5 Nanoemulsionado, obtenido del aceite de la granada roja, producto del trabajo de la investigadora Ruth Gabizón Stanley de la Universidad de Hadaza en Israel.

Este acierto científico, es un producto de origen natural que lleva el nombre de Granagard, y se comercializa únicamente en Israel y en México donde ha despertado el interés de los investigadores nacionales, uno de ellos es el Dr. Gabriel Gutiérrez Ospina, cabeza del Departamento de Biología Celular y Fisiología del laboratorio de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, debido a que ha investigado que este Omega 5 Nanoemulsionado está logrando frenar y retrasar los efectos del Parkinson en pacientes mexicanos.

El Parkinson, según datos del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más frecuente en el mundo. En México no existen cifras exactas. Sin embargo, el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía estima una prevalencia de 50 casos nuevos por cada 100 mil habitantes al año. Además de los factores externos para padecerla, como son las sustancias tóxicas, existe un factor genético.

El “Guitar Hotel”, en Florida, construido con cemento Cemex.

CEMEX suministró aproximadamente 30,500 metros cúbicos de concreto a Baker Concrete Construction y Liberty Conshor para construir el nuevo Guitar Hotel, de 450 pies de altura en Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood, que se inauguró recientemente en Hollywood, Florida. El proyecto de expansión, con una inversión aproximada de 1,500 millones de dólares, desarrollado por Seminole Gaming y construido por Suffolk-Yates, presenta 638 habitaciones y suites en la estructura distintiva con forma de guitarra, así como la adyacente Oasis Tower con 168 habitaciones y suites adicionales. El proyecto comenzó a principios de 2017 y se inauguró el 24 de octubre de 2019. “CEMEX tuvo el honor de participar en este proyecto extremadamente único que rápidamente se convertirá en un ícono del sur de Florida”, dijo Jaime Muguiro, Presidente de CEMEX Estados Unidos. “Estamos orgullosos de haber contribuido con nuestros materiales de alta calidad a otra estructura emblemática que se disfrutará en los próximos años”.

IEnova, suministrará electricidad a Cementos Chihuahua y El Puerto de Liverpool.

Infraestructura Energética Nova (“IEnova”) suscribió, a través de una de sus filiales, un contrato de largo plazo de suministro de energía eléctrica con varias filiales de Grupo Cementos de Chihuahua. La energía será generada en la planta Border Solar de 150 MW, ubicada en el municipio de Juárez en el Estado de Chihuahua, y que entrará en operación durante el segundo semestre de 2020. Como se informó en septiembre y octubre pasados, el proyecto también suministrará energía a Comercializadora Círculo CCK, El Puerto de Liverpool y Envases Universales de México. Esta operación reitera la confianza y compromiso de IEnova con el desarrollo de infraestructura energética del país y la consolida como una de las principales empresas en la producción de energías limpias en México.

Astro apoyará a Konfío en la operación de PyMEs mexicanas.

Konfío, empresa de servicios financieros digitales para pequeñas y medianas empresas (PyMEs) en México, anunció la adquisición de los sistemas y la absorción del talento del equipo de Astro, una plataforma creada para centralizar el manejo de la operatividad digital de las PyMEs de la cual Konfío ya era cliente. La adquisición responde a la constante búsqueda de mejoras en la experiencia del cliente y eficiencias de parte de Konfío. “En Konfío reconocemos que dar mejores soluciones y experiencia a nuestros clientes requiere tener procesos de máxima eficiencia que aprovechen tecnologías de punta. En este sentido, encontramos en Astro y sus fundadores un extraordinario complemento de capacidades y una alta alineación de valores.” afirmó Gregorio Tomassi, Director de Estrategia Corporativa y Relaciones con Inversionistas en Konfío. Con esta transacción se suma a Konfío un equipo de ocho profesionales. “Reconocemos en Konfío un espacio ideal para continuar desarrollando la pasión que dio lugar a Astro, y además verla materializarse en un mayor impulso a las PyMEs“, mencionó Mauricio Sepúlveda, fundador de Astro y quien se incorpora a Konfío como Vicepresidente de Operaciones de Servicios Financieros.

El aumento a salarios mínimos, nueva presión a la inflación: Citibanamex.

Sentimientos encontrados de analistas ante la determinación de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos de aumentar en 20% las percepciones de los trabajadores. Dicho aumento supera el crecimiento del 16.2% registrado en 2018, y es la revisión más alta desde 1988. Desde 2015, el aumento del salario mínimo ha sido mayor que la inflación y, dadas las expectativas de inflación para 2020, la recuperación del salario mínimo debería continuar en 2020. La recuperación del salario mínimo real se ha acelerado desde 2018, y parece estar impactando otras revisiones salariales en lo que se conoce como “efecto faro”. En particular, los aumentos salariales contractuales estuvieron en un rango de 4.1-4.4% en el período 2004-2017, mientras que en 2018 y 2019 aumentaron a 4.9% y 5.4%, respectivamente.

