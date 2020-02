LOS CAPITALES: Destrabar el asunto de la subcontratación, el objetivo: Monreal

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

No afectar inversiones, pero cuidando la justicia social, la finalidad

En un ejercicio inédito, que busca el consenso para no afectar inversiones, pero con la certeza de brindar justicia social, iniciaron este lunes en el Senado de la República -en sesión permanente-, los trabajos de la mesa de alto nivel para analizar el dictamen sobre subcontratación, conocido también como outsourcing La intención de este encuentro, propuesto por el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, tiene como propósito destrabar un asunto deshilvanado y, paralelamente sentar a todos los actores para armonizar la propuesta que se llevará ante el pleno para ser votada.

Por supuesto, en este ejercicio se escuchan y atienden todas las voces. Es más, en este propósito, se planteó la sesión permanente, a partir de hoy, bajo la batuta del senador Oscar Eduardo Ramírez Aguilar, quien preside la Comisión de Puntos Constitucionales. Será este miércoles 26 cuando se vuelvan a sentar todos los actores acreditados en este análisis artículo por artículo. Antes de concluir el encuentro de este día, los representantes del Congreso, el Gobierno, el empresariado y los sectores social y sindicalista, acordaron una agenda de trabajo, a fin de que todos los involucrados disipen sus dudas y prevalezca la justicia social y el aliento a la inversión.

Durante la sesión inaugural, en la que participaron los titulares de la Secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde Luján; y del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo, el senador Monreal, hizo ver que cerca de ocho millones 200 mil empleos se encuentran bajo el esquema de outsourcing y, -afirmó-, que si no se es cuidadosos en la manera de legislar “podríamos afectar no sólo a las personas que están subcontratadas, que queremos la reivindicación de sus derechos, sino también el empleo”.

Monreal Ávila, en su exposición de bienvenida a todos los acreditados para tan histórica reunión, les expresó que el esquema mencionado deja pérdidas anuales al erario por más de 21 mil millones de pesos anuales por evasión al fisco. Y puntualizó que la subcontratación pasó de ser un recurso valioso para las empresas, a la forma en que algunas empresas simulan hacer uso de ella para evadir el pago de impuestos.

La subcontratación, — agregó el legislador zacatecano y quien llevó las riendas de la primera reunión– fue concebida como un vehículo para ayudar al desarrollo de los negocios, bajo la lógica de que éstos pueden identificar las partes de un proceso que podían ser desempeñados de manera más eficiente o efectiva por un tercero. Está claro que la falta de atención al problema, hasta ahora, así como la tolerancia e incluso complicidad de autoridades anteriores, generó que cada vez sean más las empresas que utilizan los recovecos legales para violar la ley, en detrimento fundamentalmente del fisco y de los trabajadores.

Monreal Ávila se pronunció por lograr una regulación de la subcontratación, que no castigue a quien lo hace cumpliendo con todos los requisitos legales, pero que sí sancione a aquellos que la utilizan para defraudar al erario y que no respetan los derechos de los trabajadores. Así sucedió en México por décadas. Las leyes que se diseñaron se desdeñaron, favorecieron a unos cuantos o simplemente se ignoraron por quienes se beneficiaron de una etapa que ha pasado a la historia.

Antes había explicado que ya no se está en Parlamento Abierto, sino en una fase superior para intentar lograr el consenso. “La pluralidad de esta mesa, la composición de esta mesa refleja la voluntad del Senado para alcanzar un consenso que beneficie a nuestro país. Por eso les agradecemos que estén aquí para discutir, analizar y resolver la mejor manera de regular la subcontratación en México. Del respeto a la ley, depende que todos y todas podamos vivir en libertad e igualdad. Ya en el transcurso de la reunión explicó que deberán revisarse trece artículos, y que, si bien no hay plazos, disimulos ni apresuramientos, sí está presente el deseo de sacar el tema en cuatro sesiones.

Adquiere Santander México a Elavon México, empresa de pagos electrónicos.

Grupo Santander anunció un acuerdo para la adquisición de la empresa de soluciones para pagos en comercios, Elavon México. Actualmente, la empresa opera por medio de una alianza estratégica con Banco Santander México. El grupo bancario español

comprará la totalidad de las acciones de Elavon México por 1.600 millones de pesos mexicanos (aproximadamente 86 millones de dólares o 79 millones de euros), y la sociedad estará participada en un 49% por Santander México, y un 51% por Santander Merchant Platform Solutions (SMPS), propiedad de Grupo Santander.

En abril de 2019, durante el Día del Inversor de Santander en Londres, el Grupo comunicó planes para acelerar su crecimiento con varias iniciativas globales de pagos. Uno de esos planes era crear un negocio global de adquirencia (pagos en comercios) para llevar a otros mercados la experiencia de éxito de la filial brasileña Getnet en un sector con un gran potencial de crecimiento. El banco tiene como objetivo ofrecer el mejor servicio de pagos en comercios con su plataforma global para ayudar a las empresas a crecer.

Con este acuerdo, México se convierte en el primer país en el que Grupo Santander compra un negocio para acelerar esta estrategia. La entidad quiere poner en valor todos los desarrollos y funcionalidades de la plataforma de soluciones para pagos en comercios Getnet. Elavon México es el operador del negocio de pagos en comercios de Banco Santander México, derivado de una alianza estratégica sellada en 2010, la cual ha obtenido un desempeño notable y cuenta con un sólido equipo que ahora será parte de Santander.

Sabores de México, platillos con identidad nacional.

sabores tradicionales de México; a través de sus ingredientes y recetas, recorre algunos de los estados con mayor tradición culinaria, reflejados en los platillos de maestras cocineras como Benedicta Alejo de Michoacán, Concepción Contreras de Puebla, Ofelia Toledo de Oaxaca y Pilar Alonso de Quintana Roo.

Mexicano Masaryk es una Casa de comida que trae de vuelta los auténticos sabores mexicanos. El menú, inspirado en los ingredientes del campo nacional y la cocina tradicional, de la mano del equipo de cocina y de la sazón inigualable de nuestras mayoras, nos llevan a la mesa del propio hogar, con los platillos que nos dan identidad. Las maestras cocineras comparten su saber milenario para presentar platos como “Empanadas de chaya”, “Sopa de lima”, “Sopecitos de obispo”, “Empanadas de Jamaica”, Molotitos de plátano macho”, “Trío de tamalitos”, “Guacamole colmado de chicarrón de Monterrey”, “Mole de hongos”, “Churipo de pescado y camarones”, “Mole negro”, “Mole verde” y “Mole poblano”.

