LOS CAPITALES: El coronavirus disminuyó las tensiones comerciales EU-China

La tregua entre ambos países, abrió un período de estabilidad

Al parecer, el coronavirus está ayudando a la estabilización de los mercados. Desde su aparición, la guerra comercial EU-China era el centro de atención de los inversionistas, pero la tregua alcanzada entre ambos países por esta contingencia, abrió un período de estabilidad para los mercados.

En las últimas semanas, cuando hay escasas referencias económicas y financieras, las noticias sobre el virus han determinado el comportamiento de los mercados. Sin embargo, en días de difusión de indicadores económicos clave en EU (como el cierre del PIB en 2019 y la producción manufacturera a inicios de 2020) y de reportes corporativos para empresas de peso en el S&P´s 500 (75% de las compañías han publicado reportes trimestrales mejores a lo esperado), los mercados han olvidado temporalmente al virus chino, ya que dichos reportes han sido positivos y han dado señales de un buen inicio de año para la economía norteamericana. Así, los mercados marcadamente han observado en las últimas tres semanas rachas tanto negativas como positivas.

Lo que es una realidad es que el mercado va a continuar volátil, pendiente del número de nuevos contagios que vayan surgiendo cada día. Aunque se descarta que vaya a causar una desaceleración de la economía mundial. Es inherente pensar que si tendrá un impacto negativo en la economía china, y sus implicaciones en las cadenas globales de suministro. De acuerdo a los modelos epidemiológicos, el pico máximo de contagio podría alcanzarse a finales de febrero o principios de marzo. Con ello, es de esperarse que el mayor impacto negativo se concentrará en el PIB del primer trimestre del año.

Wuhan, la ciudad origen del coronavirus, aporta el 1.6% del PIB chino.

Por cierto, Wuhan, la ciudad origen del brote, aporta el 1.6% del PIB chino y es uno de los principales núcleos automovilísticos y acereros del país. El impacto se expande a otras provincias. La de Henan, a 500 kilómetros del epicentro del brote, contabilizó en 2019 el 25% de las exportaciones de smartphones chinos. Ahí se encuentra Zhengzhou, donde se produce la mitad de los teléfonos de Apple.

Por supuesto, la economía china vive un momento de desaceleración, muy distinto al que disfrutaba en 2003, cuando estalló el virus SARS y el PIB del país crecía a tasas superiores al 10%.

Además, desde el brote del 2003 hasta el actual, el peso global de China se ha multiplicado por cuatro: ha pasado de representar el 4% del PIB mundial a casi el 17%.

Así, si bien el peso mexicano ha mostrado resistencia relativa a las preocupaciones por el coronavirus y es probable que lo siga haciendo en los próximos días/semanas, y no se puede descartar por completo episodios de fuerte presión sobre la moneda si la situación sanitaria en China se intensifica. Nuestro escenario base es que la cotización del tipo de cambio se mantene en promedio alrededor de $18.80 para lo que resta de febrero.

Impulsan en la Anáhuac vinculación empresa-academia.

En el 3er Encuentro Empresarial Anáhuac 2020 que la Universidad Anáhuac México llevará a cabo hoy, se reconocerá el trabajo en conjunto de empresas líderes con las mejores prácticas de vinculación con la academia. Los premios se entregarán en tres categorías: Programa de Cátedras Corporativas, modelo de alianzas y vinculación empresa-academia; Empleabilidad para la Comunidad Anáhuac y Programa de Cátedras de Investigación más Innovadora. Se contará con la presencia de Cipriano Sánchez García, L.C., Rector de la Anáhuac, Enoch Castellanos Férez, Presidente de la CANACINTRA y Nathan Poplawsky Berry, Presidente de CANACO CDMX, así como distinguidos empresarios.

La marca más valiosa en el sector bancario es Banorte.

Banorte se ubicó como la marca más valiosa de la industria bancaria mexicana en el ranking “Banking 500 2020” de Brand Finance, difundido por la prestigiada publicación The Banker, en el que aparece en la posición número 1 de México y número 137 del mundo. El banco mexicano subió 27 posiciones con respecto a 2019, cuando ocupó el sitio 163. El ranking elige a las 500 marcas bancarias más valiosas con base en los criterios del estándar de valoración de marca ISO 10668, internacionalmente reconocido, y creación de Brand Finance, la consultora independiente de valuación de marcas líder en el mundo, experta en cuantificar el valor financiero de las mismas. El estudio es patrocinado y publicado por The Banker, publicación financiera internacional propiedad del grupo The Financial Times.

Para México el 2020 luce desafiante por la exposición catastrófica de huracanes y terremotos.

El 2020, no hay duda, se presenta como un año de retos y oportunidades para el sector asegurador en México. La inseguridad en distintos niveles y la exposición catastrófica que tiene México a eventos como huracanes y terremotos, hacen que el 2020 luzca desafiante. Sin embargo, los retos también son oportunidades. Eso, ya depende de usted. De julio de 2018 a julio de 2019, el robo de vehículos de carga pesada creció hasta 10%, comparado con los 12 meses anteriores, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS). Sin embargo, en robo autos particulares, la cifra disminuyó 6.4% de octubre de 2018 a septiembre de 2019. “Si se logra atender el tema de la seguridad, buena parte de la actividad económica mejoraría y eso está en nuestras manos. Hay indicadores que apuntan que la seguridad mejorará este año”, dijo Marcelo Hernández, director general de AIG Seguros México. Desde luego, lo que no está en nuestras manos son los desastres naturales: México está expuesto a sismos y huracanes. Ejemplos de esta clase de sucesos sobran, -uno de lo más recientes y que marcó el país- fue el sismo de septiembre de 2017.

Los retos y oportunidades, no solo para 2020 sino para los siguientes años, están latentes en sectores como ciberseguridad. “Vemos con gran dinámica el aseguramiento contra riesgos cibernéticos. Hoy en día, se asegura un edificio, casa o fábrica, pero no dudamos que, durante la próxima década, el activo más importante que se tendrá es la información, bases de datos y la economía digital”, señaló Hernández.

