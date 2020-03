LOS CAPITALES: El paro, por lo feminicidios, pero también por la igualdad de género

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

La participación de la mujer mexicana en el mercado laboral, de las más bajos en AL

(Esta columna no se publicó ayer, en solidaridad con las mujeres).

¿Cuál es el costo económico del paro nacional convocado por el colectivo Brujas del Mar, de Veracruz?. En realidad, no debería de importarnos si se logra el objetivo de reducir los feminicidios, que a todos los mexicanos nos tienen muy indignados. Por supuesto, el paro nacional de mujeres realizado este 9 de marzo (9M) no tiene precedentes históricos. Si bien privilegia la protesta por la violencia contra la mujer, en el fondo de esa agenda están la profunda desigualdad y la discriminación de género, cuya implicación económica es central. Las condiciones sociales y culturales en México han llevado a que la participación de la mujer en el mercado laboral sea de las más bajas de todos los países latinoamericanos. En México, la mayoría de las mujeres que trabajan están confinadas al trabajo doméstico, remunerado y sobre todo no remunerado, o a empleos en otras actividades, pero sin remuneración: son 23.7 millones; en contraste, 18 millones solamente están en actividades remuneradas y fuera del ámbito del hogar. La medición de la actividad económica a través del Producto Interno Bruto (PIB), nos señalan analista de Citibanamex, subestima significativamente el rol de la mujer, pues no considera el valor agregado que generan las actividades no remuneradas en el hogar, que a precios del mercado representa más de una quinta parte del PIB. Sin embargo, el impacto sobre la economía de un día sin mujeres va más allá de sus efectos directos: estimamos que las pérdidas económicas por la ausencia de mujeres en sus trabajos remunerados y domésticos el 9M podría alcanzar hasta 43.5 mil millones de pesos o 50.7% del valor agregado total a la economía en un día.

Por su parte, el BBVA subraya que el impacto económico de “Un día sin nosotras” se estima que podría llegar a 34,571 millones de pesos: 23,200 millones de pesos en actividades económicas remuneradas y 11,371 millones de pesos por trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados. El subsector de los servicios de educación, salud y asistencia sería el más afectado: en 2019 el 65% de la población trabajadora eran mujeres. En 2019, sin hacer ajustes por edad, escolaridad, experiencia laboral y otros factores, los hombres ganaban en promedio 30% más que las mujeres a nivel nacional. La Ciudad de México es la entidad que tiene la mayor proporción de mujeres trabajadoras registradas en el IMSS (41.6%) y Campeche la que tiene menor proporción (30.6%). En 2018, el valor económico del Trabajo No Remunerado en Labores Domésticas y de Cuidados constituyó 5.5 billones de pesos, representando el 23.5% del PIB de México. De este porcentaje el trabajo de las mujeres representó el 17.7% del PIB, es decir 75% del total del trabajo no remunerado. Finalmente, más del 70% del trabajo no remunerado en México en 2018 lo componen tres rubros: cuidados y apoyos, alimentación, y limpieza y mantenimiento. Así las cosas.

Persiste en México la contracción de la Inversión Fija Bruta.

Realmente preocupante que este año continúa la contracción de la inversión fija bruta. De acuerdo con cifra oficiales, la baja fue de 4.9% al final de diciembre, aunque en el 4T19 la contracción fue de 5.0%, su desempeño más débil para un trimestre en más de una década. La construcción permaneció limitada a pesar de un mayor gasto gubernamental en el periodo (-0.1% m/m). El sector residencial extendió su ganancia reciente, mientras que el no residencial se redujo en el margen. Por su parte, la maquinaria y equipo cayó con fuerza (-3.2%), con ambos componentes a la baja, aunque el doméstico mostró mayor debilidad. Al respecto, los analistas de Banorte nos señalan: “mantenemos nuestra expectativa de una mejoría relativa este año. Sin embargo, la baja confianza empresarial y la mayor incertidumbre global por el Coronavirus se traducen en riesgos adicionales a la baja para el sector.”

Cemex sigue desinvirtiendo para pagar deuda.

CEMEX, sigue desinvirtiendo para recuperar capital y pagar adeudos atrasados. Ayer, se anunció que su filial estadounidense Kosmos Cement Company (“Kosmos”), la cual es una sociedad con una subsidiaria de BUZZI UNICEM SpA en la que CEMEX posee una participación de 75%, ha cerrado la desinversión previamente anunciada de su planta de cemento de Kentucky y activos relacionados con Eagle Materials Inc. por un monto total de aproximadamente $665 millones de dólares. Los ingresos a CEMEX serán de aproximadamente $499 millones de dólares, mismos que se utilizarán principalmente para la reducción de la deuda y para fines corporativos generales.

BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc. son asesores financieros en esta transacción.

Viva Aerobus, líder en el segmento de aerolíneas de bajo costo.

Logró el mayor crecimiento mensual del sector con un incremento del 36.6% en su número total de pasajeros, durante febrero en comparación con el mismo mes del 2019, alcanzando más de 950 mil clientes y con un factor de ocupación del 86.8%. “Hemos logrado mantenernos como la aerolínea con el mayor crecimiento en el número de pasajeros mes a mes. Seguiremos creciendo en el mercado, pues los pasajeros saben que Viva ofrece la mejor opción de vuelo : precios bajos, aviones nuevos y 123 rutas a elegir . Con nosotros, los viajeros ahorran en el transporte y disponen de más recursos para su experiencia de viaje”, afirmó Juan Carlos Zuazua, Director General de Viva Aerobus.

Con el objetivo de responder a esta creciente demanda, Viva aumentó su capacidad, medida en asientos disponibles por kilómetro, en un 40.6% en comparación con febrero del año anterior. Ello es resultado del crecimiento y modernización de su flota, que actualmente cuenta con 37 aeronaves con una edad promedio de 3.3 años; así como por la constante apertura de nuevas rutas; en este sentido, tan sólo en febrero, la aerolínea informó los vuelos Monterrey – Orlando y Monterrey – San Antonio. Con estos anuncios, Viva ya ha lanzado 4 nuevos vuelos en lo que va del año. En el acumulado (enero y febrero), la aerolínea también logró un aumento del 27.7% en pasajeros, sumando más de 1.9 millones de clientes y con un factor de ocupación del 86.7% ; así como un incremento del 32.6% en su capacidad, medida en asientos disponibles por kilómetro.

