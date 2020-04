LOS CAPITALES: El PIB de México podría caer este año a -12.0%: BBVA

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Todo depende del tiempo que continúe el confinamiento

Siguen los malos augurios respecto a la economía mexicana. Los analistas del BBVA consideran que los datos más recientes sobre la rápida caída del consumo privado y el profundo deterioro en el entorno para la inversión, nos hacen estimar que el PIB al final del año podría ubicarse en un rango de entre -6.0% y -12.0%. La profundidad final de la recesión dentro de este rango será contingente principalmente a los siguientes factores: i) la duración de las medidas de aislamiento social y del cierre de actividad económica a nivel local, ii) la eventual reapertura de la economía de EU, y la fuerza de su recuperación, iii) la implementación y/o rapidez de políticas económicas contra cíclicas -si bien las medidas anunciadas ayer por Banxico evitarán un mayor deterioro y sobre todo atacan los problemas procíclicos de iliquidez en los mercados financieros, no representan un impulso monetario, y con una tasa en 6.0% la postura monetaria se mantiene restrictiva; además, sigue ausente una respuesta fiscal-, y iv) el grado y persistencia del eventual levantamiento de las medidas de confinamiento.

Sugieren no usar dinero en operaciones comerciales; PagoFácil, un a buena opción.

Ante la situación actual de nuestro país, un sistema de pago práctico que evite el flujo de efectivo, es también un método de precaución para la propagación del virus. Muchos empresarios y concesionarios lo saben, por ello, hoy más que nunca, PagoFácil va de la mano para la solución de cobros inmediatos y rápidos para agilizar todo proceso. Con el respaldo de GINgroup, líder en la administración integral del talento humano que preside Raúl Beyruti Sánchez, con PagoFácil, cualquier negocio o persona física con actividad empresarial puede recibir pagos de sus clientes al instante, a través de un sinfín de opciones. Incluso con la capacidad de cobrar vía internet, correo electrónico, terminal virtual, pagos recurrentes y suscripciones, así como la fácil integración con portales de ecommerce, soportando las ventas con promociones a meses sin intereses y aceptando tarjetas Visa, MasterCard, Carnet y American Express. Es, sin duda, un servicio práctico que apoya tanto al consumidor como al vendedor para un manejo ágil, pues al procesarse el pago, el negocio puede monitorear todas las transacciones en tiempo real desde el manager, su portal web de control, en dónde se concentra la vista de los pagos recibidos a través de todos los servicios de cobro disponibles para el negocio.

Evita DiDi Food el cierre de cientos de restaurantes; la próxima meta, las farmacias.

DiDi Food, la plataforma de entrega de comida, ahora contará con el servicio de farmacias, y anunció que ya comenzó el registro para restaurantes y socios repartidores en Aguascalientes, Toluca, Chihuahua, Torreón y Saltillo, las cuales se sumarán a las tres metrópolis en las que la aplicación opera actualmente (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey). Como resultado de la emergencia sanitaria, las empresas locales viven una situación sin precedente que está afectando considerablemente sus ventas. DiDi Food, como plataforma digital de entrega de comida, está considerada como una actividad esencial con la cual los negocios locales pueden apoyarse para potenciar sus ventas en línea. “Hoy más que nunca, necesitamos enfocar todos nuestros esfuerzos en generar alternativas de fuentes de ingresos y acercar los beneficios de la tecnología a más personas y negocios. En DiDi Food nos sentimos con la enorme responsabilidad de extender nuestro apoyo para que más comercios puedan mantener en pie sus operaciones y más personas puedan acceder a una oportunidad de autoempleo realizando entregas”, señaló Maria Pia Lindley, Directora de Estrategia y de Operaciones en la Zona Norte para DiDi Food.

Reconocen a Santander México por su vocación de innovación financiera.

Por segundo año consecutivo, Santander México ha sido reconocido por “Fintech Americas”, comunidad especializada en transformación financiera en América Latina, con el premio Platino, máximo galardón a la Innovación Financiera en México, por el desarrollo de la funcionalidad tecnológica “Mis Metas”, primera herramienta basada en las ciencias del comportamiento para impulsar el ahorro, que es parte de la App del banco. En esta ocasión fue seleccionad entre más de 100 innovaciones de bancos e instituciones financieras de 20 países que presentaron proyectos, con una gran variedad de iniciativas de innovación y transformación. Cabe destacar que a casi un año de su lanzamiento, “Mis Metas” ha ayudado a más de 270 mil clientes a alcanzar metas individualizadas de ahorro de corto y mediano plazos, donde el ahorro promedio por usuario es de $19,500 pesos, siendo los principales objetivos: cumplir un sueño, ahorrar para un imprevisto y viajar. Desde su lanzamiento, se ha acumulado un ahorro por más de cinco mil millones de pesos y más de medio millón de Metas activas. Cabe destacar que el 30% de las personas que usan “Mis Metas” no ahorraban antes bajo ningún esquema.

Piden a medianos y pequeños empresarios optimizar las operaciones.

En México existen varias organizaciones que componen a las Empresas de Servicios de Energía (ESE), quienes se encargan del mercado de eficiencia energética; para ello existen grandes organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo de Tecnologías Limpias (FTL) de los Fondos de Inversión Climática del Grupo Banco Mundial, que desarrollan vehículos financieros innovadores para estructurar el financiamiento de proyectos de eficiencia energética de pequeña escala en México dentro de los mercados de capital.

Al respecto, Francisco Torres Luquín, CEO de Veolus, una empresa 100% mexicana con cobertura nacional, líder en el sector de operación y mantenimiento de infraestructura técnica, soluciones de eficiencia energética y cogeneración de energía eléctrica y térmica, señala: “el COVID-19 va a dejarnos un golpe muy doloroso en la economía nacional y más allá de los programas gubernamentales que se implementen, los pequeños, medianos y grandes empresarios mexicanos tienen que optimizar la operación de sus empresas y plantas productivas. Es fundamental que terminada la pandemia del coronavirus, las empresas interesadas inviertan en infraestructura que contribuya a la mejora y el cuidado del medio ambiente y, lo más importante considerando la situación actual, les permita tener un ahorro en su actividad productiva, a través de ahorros en energía garantizados por empresas como Veolus.

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), se estima que, debido a la pandemia, el impacto inicial en México por los paros parciales o totales en los diversos sectores productivos es de 30 por ciento del PIB a precios constantes. Es decir, que, por cada mes de contención, habrá una pérdida de 2 puntos porcentuales en el crecimiento anual del PIB.

Gruma aumenta ventas de haría de maíz en EU, Europa y México.

Gruma dio a conocer su reporte de resultados correspondiente al primer trimestre de 2020 (1T20), en el cual destaca una Utilidad Bruta de $8,119 mdp, 19 por ciento mayor a lo reportado en 1T19, y el margen bruto aumenta 110 puntos base a 37.7%. La Utilidad de Operación de la compañía creció 30% con respecto al mismo periodo de 2019 para alcanzar los $2,662 mdp. La Utilidad Neta de Gruma reportada en el periodo fue de $562 millones de pesos. Al cierre del 1T20, el Volumen de Ventas de la compañía líder a nivel mundial en la producción de harina de maíz, tortillas y wraps subió 6% por ciento con respecto al mismo periodo de 2019, para ubicarse en las 1,041 toneladas métricas. Este incremento fue impulsado principalmente por Gruma Estados Unidos que registró un alza de 9%, Europa de 17% y en México de Grupo Industrial Maseca de 3%. El volumen de ventas de harina de maíz en Estados Unidos creció 12%, el de tortillas 8%; Europa subió 26% en harina de maíz y otros productos derivados, en tortillas y panes planos se mantuvo. México, subió 3% en harina de maíz y 4% en tortillas y productos de valor agregado; Centroamérica subió 8%.

