LOS CAPITALES: El sector salud se prepara para recibir contagiados

Se tienen medicamentos, pero también bolsas de plástico con cierre, para cadáveres

El sector salud se prepara para enfrentar el coronavirus y prácticamente en todos los hospitales de gobierno se hacen ajustes; en el emblemático Hospital Juárez de México se desocupó uno de sus edificios para albergar a los enfermos del virus; una cuadrilla de trabajadores está aislando los cuartos donde se atenderán a los enfermos más graves; se han instalado 2 carpas para recibir a los enfermos en caso de saturación; se han arrendado 100 ventiladores más para el soporte respiratorio, además de 4,200 respiradores desechable; se gestionó la adquisición de 200 mil cubrebocas, 8 mil overoles y batas de aislamiento para el personal médico y camilleros, y se cuenta con 1, 680 litros de gel antibacterial. Se cuenta con 1,200 piezas de mortaja -bolsas de plástico con cierre- para cadáveres. La próxima semana, nos dicen, será crucial.

La Industria Farmacéutica Nacional e Internacional, decidió sumarse a todas las acciones que se emprendan desde el gobierno y todos los sectores, para enfrentar la crisis de salud que está provocando el Covid-19 en nuestro país. En CANIFARMA se trabaja coordinadamente con el Sistema Nacional de Salud para asegurar la continuidad en el suministro de medicamentos, dispositivos médicos y material de curación, necesarios para enfrentar la pandemia, así como las enfermedades crónicas y agudas, con el fin de mantener a la población con el estado de salud óptimo posible, aun ante un entorno de disrupción logística y demanda exacerbada a nivel mundial. Asimismo, asumimos el compromiso de compartir información y recursos, de origen nacional e internacional, para identificar pruebas diagnósticas, validables y disponibles, así como tratamientos con base en medicamentos, para que a la brevedad los insumos que hagan posible enfrentar esta epidemia, se encuentre disponibles en nuestro país.

En el aspecto económico, los bancos -la mayoría- han manifestado a sus clientes la disposición de diferir los pagos de tarjetas de crédito y pagos por hipotecas. Ayer, Carlos Hank González, Presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Banorte, nos dijo: “el COVID19 nos va a impactar, pero vamos a salir fortalecidos como país, como empresa y como seres humanos, no tengan duda”. Y los clientes de banco Santander México recibieron una notificación en donde se les informa que tendrán acceso a apoyos para diferir, hasta por cuatro meses, los pagos de créditos de uso más recurrente como hipotecarios, auto, tarjeta de crédito, nómina y créditos personales, así como para Pymes, a fin de contribuir a que puedan afrontar las afectaciones derivadas por el coronavirus (Covid-19)-

Al respecto, la Asociación de Bancos de México informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) ha concedido facilidades regulatorias que permiten que los bancos apoyen a sus clientes de crédito, en estos momentos de adversidad económica y sanitaria. La Asociación de Bancos de México hace un llamado, a aquellos clientes que necesiten apoyo, para que se acerquen a su banco y juntos encuentren la solución que más les favorezca. Hoy más que nunca, la banca reitera su compromiso con todos sus clientes, y con el bienestar económico de México.

Piden a los países del G20 abrir frontera a equipos y medicamentos para enfrentar al COVID19

La International Chamber of Commerce (ICC) México, destacó la importancia de que las microempresas familiares tengan un control del comercio de medicamentos y equipos, para evitar la escasez y el acaparamiento y, así, poder frenar la pandemia COVID-19 a nivel local y global. Al mismo tiempo, los países del G20 deben eliminar de inmediato las prohibiciones de exportación que se han implementado en las últimas semanas si queremos que los equipos médicos y las medicinas lleguen a quienes más los necesitan. Esto no puede ser una promesa vacía si vamos a limitar el costo humano de COVID-19 “.

Rechaza Interjet que esté en la antesala de la quiebra financiera.

En relación a la información que circula en diversos medios de comunicación, plataformas digitales y columnistas, de que sólo dos aviones de nuestra aerolínea están operando, que más de 30 equipos han salido del país para ser regresados a nuestros arrendadores y que esto es la antesala de una quiebra. Estas falsas versiones, forman parte de una evidente campaña orquestada por competidores sin escrúpulos, con el único fin de desinformar y desorientar al público, desprestigiar a nuestra línea aérea y generar una mala imagen frente a los usuarios, con señalamientos que carecen de todo sustento. Lamentamos que algunos comunicadores se presten a este juego sucio y que no verifiquen la veracidad de sus fuentes.

Como es el del conocimiento público, enfrentamos todos una crisis global sin precedentes. Todas las aerolíneas nos hemos visto obligadas a contraer drásticamente nuestra capacidad, reduciendo frecuencias, suspendiendo rutas y poniendo consecuentemente aeronaves en tierra. Somos muchas las aerolíneas que hemos cancelado temporalmente nuestras rutas internacionales. De acuerdo con analistas de la industria, ya son 62 aerolíneas las que han recortado el 100% de su capacidad, y otras 25 han reducido entre el 90% y 99%. En nuestra región, aerolíneas como Copa y Avianca ya tienen el total de sus flotas en tierra. En México, todas las aerolíneas (Interjet, Aeroméxico, Viva y Volaris) hemos tomado medidas similares para enfrentar esta crisis.

Nueva estrategia de Cemex para mejorar el entorno climático en el mundo.

CEMEX presentó su Reporte Integrado 2019: “Innovando para un Mundo Mejor”, que incluye un análisis completo de la visión estratégica, desempeño operativo, gobierno corporativo y creación de valor de CEMEX a nivel global, en donde destaca la nueva estrategia de acción climática de la compañía y su compromiso de impulsar la innovación en la industria al abrir nuevas oportunidades de valor. “Nuestro compromiso con la sostenibilidad es uno de los pilares fundamentales de nuestra estrategia de negocio porque sabemos que es esencial generar valor duradero. Con la tendencia global hacia la Agenda 2030, reconocemos nuestra responsabilidad de unirnos a la acción colectiva para continuar impactando positivamente en el mundo”, dijo Fernando González Olivieri, Director General de CEMEX. “Para permanecer a la vanguardia de la evolución de nuestra industria, impulsamos la innovación para perseguir nuestra visión de construir un futuro mejor para todos nuestros grupos de interés”.

