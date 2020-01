LOS CAPITALES: En el 2020 persistirá el bajo crecimiento mundial

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Menor inversión y crisis comercial, los factores

Si bien durante 2019 la economía mundial se desaceleró, en este 2020 no parece que será diferente, en gran medida por la intensificación de tensiones comerciales que detonó el presidente de EU, Donald Trump, y que se reflejarán en un mayor deterioro del comercio mundial. Los analistas consideran que el crecimiento global seguirá sufriendo continuas revisiones a la baja. En efecto, el crecimiento mundial para 2019 se estima en 2.6%, desde un 3.2% esperado a inicios de año. En particular, estimamos que las economías avanzadas crezcan 1.7% en 2019, el menor crecimiento desde 2013, mientras que las emergentes en 3.9%, el más bajo desde la crisis financiera de 2009. El menor crecimiento de las economías avanzadas está asociado a un debilitamiento de la inversión y del comercio global. En el caso de las economías emergentes, la desaceleración se relaciona con el efecto del menor comercio mundial y factores idiosincráticos. Para 2020 estimamos un crecimiento global de 2.7%, con una desaceleración adicional para las avanzadas a 1.5% y una ligera recuperación de las emergentes a 4.2%.

Sin embargo, el balance de riesgos continúa sesgado a la baja, debido a que persiste un ambiente de tensiones comerciales, si bien éstas podrían temperarse dado el acuerdo preliminar alcanzado entre EU y China y si se presentan avances en la negociación de un acuerdo de salida entre el Reino Unido y la Unión Europea.

Respecto a la inflación, ésta se mantuvo en niveles por debajo de la meta de sus respectivos bancos centrales en la mayoría de las economías, debido a la mayor debilidad en el crecimiento y a menores precios de la energía. En este contexto, algunos de los principales bancos centrales, tanto de las economías avanzadas como de las emergentes, relajaron su política monetaria. Para 2020 anticipamos que esta tendencia persista en algunas economías, no así en EU en el cual la tasa objetivo se mantendría en 1.50-1.75%.

México se fortalece como un gran productor de carne.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que, derivado del trabajo conjunto con el sector ganadero nacional, de enero a octubre de 2019 la producción de cárnicos en los establecimientos Tipo Inspección Federal (TIF) fue de 12 millones 411 mil 563 animales, lo que representa un crecimiento de 9.5 por ciento (un millón 086 mil 757 cabezas) con respecto al mismo periodo del año anterior. Durante los primeros 10 meses del 2018, fueron sacrificados en este tipo de plantas 11 millones 324 mil 806 cabezas de ganado bovino, porcino, ovino, caprino y equino. El total de sacrificios de ese año fue de 13 millones 773 mil 340 animales.

De acuerdo con un reporte del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), de enero a octubre de 2019 se procesaron en plantas TIF un millón 616 mil 672 toneladas de carne de ave, cifra mayor en cinco mil 746 toneladas con respecto a lo producido en el mismo periodo de 2018. El proceso de productos de porcino, bovino y de ave aglutina 97 por ciento del total de la producción de cárnicos. El resto corresponde a carne de caprino, ovino y equino. Durante enero-octubre de 2019, los cárnicos de cerdo registraron el mayor incremento, con un reporte de sacrificio de ocho millones 860 mil 413 animales, lo que representa 10.6 por ciento más (850 mil 680 cabezas) que en el mismo periodo del año pasado.

Cinco propósitos de año nuevo para adquirir una vivienda.

Y usted, estimado lector, ¿ya vive en casa propia? Vivanuncios, el portal inmobiliario de eBay, les transmite cinco propósitos de año nuevo más comunes para comprar una casa, fáciles de realizar, y que han permitido a distintos inversionistas cumplir con sus metas inmobiliarias a lo largo del año.

1. Ahorrar el 20 por ciento de los ingresos mensuales

Junto con llevar un estilo de vida más saludable, ahorrar es uno de los propósitos de año nuevo más comunes que las personas se plantean al iniciar un nuevo periodo. Sin embargo, es bien sabido que uno de los problemas principales que afectan esta resolución, es no contar con una meta de ahorro o con un propósito en el cual utilizar el dinero guardado. Es así que uno de los consejos para comprar una casa más utilizados, es realizar un presupuesto, incluyendo los ingresos y egresos de una vivienda, y apartar el 20 por ciento de esos ingresos mensualmente para lograr juntar, por ejemplo, el enganche para una casa, la primera mensualidad de un crédito hipotecario o algunos gastos notariales que deben realizarse para iniciar el proceso de compraventa.

2. Realizar un análisis y cotización de las viviendas deseadas

Así mismo, uno de los propósitos de año nuevo más comunes para comprar una casa en 2020, es comenzar un análisis de las necesidades que el comprador requiere en una vivienda, así como una lista de las ubicaciones deseadas y los precios de los inmuebles en venta. Esta lista ayudará, en primera instancia, a establecer una meta de tiempo en la que el comprador deberá juntar el ahorro para la transacción inmobiliaria, mientras que le dará una idea de todos los requisitos que deberá recopilar para adquirir el inmueble.

3. Abrir una cuenta de ahorros e invertir a corto plazo

Las cuentas de ahorro son productos financieros muy útiles para quienes se interesan por comprar una casa. Generalmente son ofrecidas por instituciones bancarias y, como característica principal, pueden aumentar el dinero ahorrado en un porcentaje menor. Este porcentaje de aumento depende de factores como las tasas de rendimiento y la cantidad de dinero invertido por el banco (con la autorización del propietario). El concepto de tasa de rendimiento, a su vez, se refiere al porcentaje de ganancia o pérdida que un inversionista obtuvo al realizar una inversión a corto, mediano o largo plazo.

4. Reducir los gastos variables personales o familiares

En relación con los puntos anteriores, realizar un presupuesto y guardar el dinero en una cuenta de ahorro no siempre son medidas financieras suficientes para lograr comprar una casa. Uno de los propósitos de año nuevo más comunes es realizar un recorte progresivo de aquellos gastos que representan un desbalance diario en las finanzas de una familia y que, a la larga, impiden que cuente con la solvencia económica necesaria para cubrir los pagos de una hipoteca. Los gastos variables se refieren a las salidas de dinero que se producen eventualmente y sin ser planeadas. Por ejemplo, comidas en restaurantes, idas constantes al centro comercial, gastos hormiga, compras de objetos que no se necesitan en ese momento, o que se utilizarán tan solo una vez.

5. Cumplir con los requisitos laborales para solicitar un crédito hipotecario

Algunos trabajadores que desean comprar una casa en 2020, seguramente no se encuentran enterados de los requisitos necesarios para solicitar un crédito, o no conocen las condiciones ideales para hacerlo. Debido a esto, instituciones gubernamentales como el Infonavit y Fovissste, ponen a disposición de sus derechohabientes formas fáciles para conocer su estatus como acreedor a un crédito hipotecario, o, si no lo son, qué requisitos necesita cumplir para por fin acceder a este beneficio.

