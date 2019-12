LOS CAPITALES: Incertidumbre mundial, perspectiva para el año 2020

Por EDGAR GONZALEZ MARTINEZ

Para México, recuperación moderada por activación del T-MEC

Para la mayoría de los analistas financieros, el próximo año la economía mundial mantiene un balance negativo por la persistencia de un ambiente de tensiones comerciales, si bien algunas podrían disiparse en el mediano plazo. Para México -estima Citibanamex- esperamos una recuperación moderada la cual se sustenta, en parte, en el desvanecimiento de algunos factores de incertidumbre, como la ratificación del T-MEC, y un entorno de una inflación menor, Por supuesto, para documentar el moderado optimismo del 2020 ayuda lo realizado en este año que se acaba, caracterizado por la estabilidad macroeconómica a través de sus dos pilares, una política fiscal comprometida con el cumplimiento de las metas fiscales y una política monetaria autónoma y prudente. Así mismo, algunos indicadores tuvieron un comportamiento favorable, destacando la disminución de la inflación, la recuperación de los salarios reales, el dinamismo de las exportaciones no petroleras y los ingresos por remesas. No obstante, el horizonte no es del todo claro, principalmente, en lo externo, ante el escenario del proceso electoral en EU y, en lo interno, las decisiones que tome el Gobierno Federal por los cada vez menores márgenes de maniobra con los que cuenta. Aun así, estimamos que en 2019 el PIB registre una disminución de solo 0.1% y que en 2020 crezca en 1.0%.

El sector aeroespacial en México, no hay duda, tiene un gran futuro.

Querétaro y Baja California son las dos entidades que están concentrando esta actividad de enorme futuro en la economía mundial. Precisamente, Airbus y Francia reafirmaron su compromiso para seguir potenciando de forma activa en México el desarrollo del sector aeroespacial y del talento local, luego de una visita del ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Yves Le Drian, a las instalaciones de la compañía en Ciudad de México.

El Canciller francés ha visitado las instalaciones de Airbus Helicopters y el Centro de Formación de Pilotos de alas fijas: Airbus México Training Centre, presenciando la labor que realiza la compañía con todas sus divisiones en este país. Ejemplo de esto es que Airbus cuenta con una plantilla de 700 empleados directos en sus tres divisiones y genera más de 5.000 empleos indirectos a través de su cadena de suministro. Y tanto su Head of Country, Ricardo Capilla, como el Director del Centro de Formación, Jesús Durán. Ambos Capilla y Durán son mexicanos. Airbus ha estado presente por casi 40 años en México, siendo el líder del sector aeroespacial con una cuota de mercado del 60 por ciento en la industria de la aviación comercial. Además, cuenta con 22 aviones de transporte militar en servicio, una flota de más de 140 helicópteros, provee a los tres niveles de Gobierno la Red Nacional de Radiocomunicación; además de una red TETRA en la Ciudad de México, siendo una de las más grandes de Latinoamérica y MXLINK el primer operador móvil virtual seguro de banda ancha en México.

El Banco de México cumplió 25 años de autonomía.

En abril de 1994 entró en vigor una nueva ley para el Banco de México. Se le otorgó un importante grado de autonomía para que llevara a cabo la política monetaria sin interferencia del gobierno. Tales cambios legales estaban en sintonía con un cierto consenso a nivel internacional sobre las bondades de la misma para controlar durablemente la inflación. Se subrayaba la importancia de que la autonomía debía tener como contrapartida la transparencia y la rendición de cuentas. Un cuarto de siglo después podemos evaluar si se cumplieron esas promesas a nivel internacional, y en lo interno, ahí están los resultados de su intervención en los resultados del México moderno. Al Respecto, Sergio Kurczyn, nos dice: entre los principales resultados de esta autonomía está el control de la inflación, así como sobre todo de su variabilidad, tanto en comparación histórica como con respecto a otros países. No ocurre así en el caso de la variabilidad del PIB, donde se observan incluso retrocesos, asociados en buena parte a las crisis de 1995 y del 2009. Debe reforzarse la credibilidad del banco central para que pueda jugar un mayor rol en el suavizamiento de los ciclos económicos.

El otro gran tema de evaluación de la autonomía de Banxico es la transparencia y por tanto la rendición de cuentas. Se observa una mejora significativa con el paso del tiempo, y un lugar destacado en la comparación internacional. Más aún, a partir del 2010 la transparencia se ha profundizado, lo que muestra que Banxico se posiciona a nivel global aun de mejor manera. No obstante, subrayamos que el Senado no ha jugado el rol que debiera esperarse en un esquema completo de rendición de cuentas. Por otro lado, es incierto el rol de Hacienda en tal rendición de cuentas con su participación relativamente reciente en las juntas de política monetaria.

Respecto a la credibilidad de la política monetaria, que es central para que el costo en PIB del control de la inflación sea mínimo, concluimos que existe una brecha en los últimos años, que, aunque es pequeña, ha sido relevante para explicar las limitantes de la política monetaria para estabilizar el producto.

Los mercados financieros y la reiteración por parte del gobierno a la autonomía de Banxico permiten concluir que su autonomía es la menos susceptible en ser vulnerada, aun si continúa la estrategia del gobierno de socavar los contrapesos institucionales.

En el contexto político actual, se requiere una política más activa de comunicación de Banxico y establecer lazos más fuertes tanto con Hacienda como con el Congreso, así como una política de comunicación más activa con la población que muestre las bondades de la autonomía. En términos de la explicación de la meta de Banxico, ya no creo que baste el discurso tradicional de que la mejor aportación que puede hacer el banco central es la estabilidad de precios, de que ésta es la condición necesaria, aunque no suficiente, de un crecimiento satisfactorio, y de que, si se quiere crecer más de forma sostenida, otras políticas ajenas al banco central deben mejorar. Todo ello es correcto, pero creo que ahora debe avanzar sobre la idea, ya mencionada, de que el banco central también busca estabilizar el crecimiento alrededor de su potencial. Y el reto será explicar mejor su reticencia a bajar en mayor medida las tasas de interés en la coyuntura actual de estancamiento productivo y de inflación en línea con la meta (no así el componente subyacente ni los pronósticos de los analistas) y perfilar la continuación del ciclo bajista de tasas. Igualmente deberá enmarcar mejor sus análisis sobre los efectos de la política salarial del gobierno y evitar que no aparezca simplemente como una posición ideológica, como ocurrió sobre todo con su documento de hace un par de años sobre su efecto en inflación.

En fin, el perfil de los dos nombramientos que por rotación normal el gobierno realizará al final del 2020 y del 2021 de los miembros de la Junta de Gobierno (y la designación del gobernador en esta última fecha, que entra en vigor el 1º de enero del 2022) será una señal relevante del gobierno sobre el futuro del banco central.

loscapitales@yahoo.com.mx

www.agendadeinversiones.com.mx

The post LOS CAPITALES: Incertidumbre mundial, perspectiva para el año 2020 appeared first on Almomento.Mx.