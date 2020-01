LOS CAPITALES: La confianza del consumidor, se fortalece

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Confianza anclada en la estabilidad del peso y una menor inflación

Pesa a la baja de la actividad económica en este principio de año, la confianza del consumidor se sigue recuperando. La confianza del consumidor se ubicó en diciembre en 43.4 puntos, nivel mayor en 0.1 puntos al de noviembre, aunque menor al de diciembre de 2018 en 1.0 puntos. Los mayores incrementos mensuales se observaron en los indicadores que miden la percepción sobre la situación esperada para la economía del país en los próximos 12 meses y las posibilidades actuales para comprar bienes duraderos. La confianza del consumidor se mantiene relativamente alta, si bien se ha estabilizado en niveles menores a los máximos históricos alcanzados a principios de 2019. En los próximos meses podría registrar variaciones moderadas en la medida que la significativa desaceleración que registran la actividad económica y el empleo sean compensados por la relativa estabilidad del tipo de cambio y la menor inflación.

Por lo pronto les podemos afirmar que en 2019 se el gobierno de AMLO cumplió con los los objetivos fiscales, si bien con cierto costo para la actividad económica. Por la tendencia observada a noviembre, consideramos que la brecha de los ingresos y el gasto en su comparación con el programa anual de 2019 persistió durante diciembre. En este sentido, estimamos un gasto total anual inferior al presupuestado en alrededor de 150 mil millones de pesos o 0.6% del PIB. De la composición del gasto notamos que, durante el período de enero a noviembre, el gasto programable disminuyó 1.8% anual, a pesar de que el gasto en subsidios y transferencias aumentó en 5.5%. En contraste, la inversión física directa disminuyó 14.0%. Es importante recordar que, desde el segundo trimestre del año, la SHCP anunció el uso de recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (aproximadamente 150 mil millones de pesos actualizado a septiembre) para compensar el déficit de ingresos. Sin embargo, incluso con estos recursos a disposición y bajo el escenario de estancamiento que enfrentaba la economía (proyectamos que el PIB disminuyó 0.1% el año pasado), el subejercicio persistió. Finalmente, dado que pronosticamos que el PIB nominal en 2019 fue menor que la última proyección de SHCP, estimamos que los ingresos, el gasto y los balances, como porcentaje del PIB, serán similares a las últimas proyecciones de la SHCP y ligeramente diferentes de nuestras estimaciones de octubre 2019, cuando esperábamos una reducción de las brechas –particularmente para el gasto– durante el 4T19. Al respecto, los analistas de Citibanamex, estiman para 2019 un superávit primario de 1.0% del PIB, Requerimientos Financieros del Sector Público de 2.7% y, niveles de deuda neta (Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público) y bruta de 44.7% y 52.7% del PIB, respectivamente.

EL T-MEC, podría activarse hasta el 3er trimestre del 2020.

Bueno, todo parece indicar que México tendrá un nuevo tratado comercial con los vecinos del Norte para el tercer trimestre del año o posiblemente hasta 2021. Pero eso no debe preocuparnos En este sentido, ¿cuál será su contribución para reactivar la economía en 2020? La simple inercia de los contratos establecidos para la compra o venta de bienes mexicanos a EU, creemos que para el primer trimestre de este año, las operaciones de importación y las exportaciones seguirán realizándose.

De acuerdo con un estudio elaborado en abril de 2019, por la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (International Trade Commission, ITC, por sus siglas en inglés), se prevé que las exportaciones anuales de México a Estados Unidos aumenten en 12,400 millones de dólares. Respecto de nuestro pronóstico para las exportaciones de 2019 en 461,010 millones de dólares, dicho impacto presumiría un crecimiento de 2.7% anual. De igual forma ocurre en el ámbito de inversiones, las cuales se espera que aquellas estancadas procedentes del extranjero comiencen a fluir hacia México. Al respecto, Consultores Internacionales nos recuerda que los efectos positivos deben aprovecharse al máximo y potenciarlos aún más considerando el entorno previsto para el año 2020, tomando en cuenta que las exportaciones están en función del índice de la producción industrial de Estados Unidos y del tipo de cambio real.

Avanza Hyundai Motor de México

La empresa automotriz, cerró el año con 45,607 vehículos vendidos, siendo Accent el modelo predilecto de los compradores al alcanzar 10,775 unidades distribuidas a lo largo de 2019.Con los vehículos vendidos en este año, la marca coreana superó las más de 200,000 unidades que circulan en el país. En total se han colocado en el mercado 216,759 autos Hyundai desde su llegada a México, en 2014. Las ventas logradas por Accent en 2019 representan el 23.6% de la comercialización total anual de Hyundai. Incluso, este modelo fabricado en la planta del grupo en Nuevo León, lideró la lista de ventas mes a mes durante gran parte del año. Le siguió Creta, con 9,144 unidades colocadas, lo que mantiene a la empresa en el gusto de los compradores mexicanos que buscan una SUV. Por su parte, Grand i10, vendió 8,002 vehículos.

Moverse en motocicleta, una buena alternativa para este año.

En México, las manifestaciones y el tránsito vehicular cada vez más caótico, el uso de motocicletas para que los ejecutivos se trasladen sin dificultades, va creciendo. Nos dicen que Picap se ha convertido en una excelente alternativa de movilidad en las grandes ciudades con el problema de tráfico intenso. “Con el servicio de transportación privada en moto que nosotros ofrecemos, ayudamos a optimizar hasta en un 50% el tiempo de traslado de las personas que viven en las grandes urbes, ofrecemos tarifas accesibles que pueden estar hasta en un 30% por debajo de otros servicios de transportación privada, mencionó Héctor Neira, CFO & Co- Founder de Picap.

Este año, Picap decidió incrementar su portafolio y adecuar su infraestructura para incursionar en el mercado logístico con el servicio de mensajería “PiBox”. Esto, aprovechando la gran flota de motociclistas activos, con la cual se puede garantizar la entrega de pedidos en menos de una hora. Adicionalmente, Picap planea tercerizar a vehículos de mayores dimensiones mensajería de gran tamaño, y adicionalmente, se da oportunidades a quienes cuentan con bicicletas de atender trayectos cortos.

