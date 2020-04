LOS CAPITALES: La inflación anual se acerca a su mínimo histórico

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Atribuyen esta baja a las escasas ventas en el mercado

Desconcierta a muchos analistas la reducción quincenal de Indice Nacional de Precios al Consumidor, que en las primeras dos semanas de abril registró una reducción de -0.72%, variación ligeramente superior a nuestro pronóstico de -0.76% e inferior a la proyección del consenso de -0.65% en nuestra última Encuesta Citibanamex de Expectativas (ECE). En términos anuales, la inflación general fue de 2.08%, desde la tasa de 2.79% observada hace dos semanas. Así, los analistas de Citibanamex estiman una inflación general de 3.0% al cierre del año. Los efectos de la pandemia de Covid-19 continúan reflejándose en las cifras de la inflación interna, más marcadamente en menores precios para la gasolina y los servicios relacionados con el turismo, y mayores precios para algunas mercancías alimenticias (como huevo, cerveza, azúcar y frijol). En este sentido, la cifra de la inflación general anual en la primera quincena de abril fue la segunda más baja desde que iniciaron los datos quincenales en 1989, mientras que la inflación no subyacente quincenal alcanzó un mínimo en la historia de la serie; en contraste, la inflación quincenal de alimentos, bebidas y tabaco fue la mayor para una quincena similar desde 1996. Las expectativas de una amplia brecha de producto y precios bajos para las energéticos compensarían el impacto de un peso débil durante el resto del año; así, estimamos una inflación general y subyacente para el cierre de 2020 en 3.0% y 2.9%, respectivamente.

Decisivo apoyo de Unilever de México a afectados con el coronavirus.

Una de las empresas que más rápidamente respondió a la crisis de la pandemia del coronavirus, fue Unilever. En México, la compañía internacional destinó 90 toneladas de productos alimenticios y de limpieza esenciales, como jabones y sopas, de sus marcas Knorr, Camay, Dove, eGo, Pond’s, Rexona, Savilé, St. Ives, Vasenol y Zest, en alianza con los DIF estatales de Morelos, Estado de México y Ciudad de México, y con la Asociación Mexicana de Bancos de Alimentos. Este donativo beneficiará a 235,000 mexicanos en situación de vulnerabilidad como: adultos mayores, niñas y niños de centros de asistencia social, personas en situación de calle, madres solteras, entre otros. Adicionalmente, Zest destinó material didáctico y educativo sobre el correcto lavado de manos, que será entregado a más de 7,000 escuelas de educación básica de todo el país, para reforzar la cultura de prevención.

Al respecto, Reginaldo Ecclissato, presidente de Unilever México y Caribe comentó: “Desde su origen, Unilever ha mejorado la salud y bienestar de las personas a través de productos que contribuyen a su nutrición e higiene. Y hoy más que nunca, nuestra posición como industria esencial, nos impulsa a tomar acciones durante esta prueba tan difícil que enfrenta el mundo. Reafirmamos nuestro compromiso con el país en la misión de continuar llevando productos esenciales a las familias mexicanas, y la promoción de medidas preventivas para proteger a nuestra gente, sus familias, y las comunidades a las que servimos”, afirmó.

Evercore Casa de Bolsa adquirirá el Banco Evercore, de Nueva York.

Evercore -Banco de Inversión Independiente con sede en Nueva York-, dirigida por el Presidente y CEO, Ralph Schlosstein, anunció que se concretó el acuerdo para que Evercore Casa de Bolsa S.A. de C.V. de México, sea adquirida por los socios mexicanos y sólo se espera la aprobación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a la que ya se notificó la operación. El anuncio de esta adquisición por los socios mexicanos, fue hecha esta mañana por Robert Walsh, CFO de Evercore, durante la conferencia con inversionistas para presentar los resultados del 1er Trimestre del 2020, y forma parte de una reestructura operativa en mercados de menor tamaño donde opera el banco de inversion. Evercore Casa de Bolsa se dedica, principalmente, a proporcionar servicios de asesoría y gestión de inversiones, opera en México exitosamente desde 2006.

En auge el mercado inmobiliario de oficinas en CdMx.

Hasta ahora, el mercado de oficinas no ha sido afectado por el coronavirus. Según un análisis de Newmark Knight Frank (NKF), cuyo presidente en México y director regional para América Latina es Giovanni D´Agostino, en el primer trimestre del año, se reportó cerca de 224 mil m² de ocupaciones en el período, cifra que superó a todos los trimestres desde hace por lo menos tres años. El reporte subraya que la disponibilidad se situó en 14.80%, cifra que se mantiene dentro del rango reportado en los últimos períodos, pues el ingreso de nuevo espacio al inventario ha sido sostenido. En este sentido, la parálisis inmobiliaria sufrida a principios de esta administración ha permitido al mercado mantener tasas de disponibilidad relativamente sanas, pues el retraso en la entrega de las obras a raíz de las clausuras, ha provocado un crecimiento del inventario más mesurado al impedir ingresos concentrados en un lapso corto de tiempo. “Este crecimiento durante el trimestre del presente año sucedió únicamente dentro de cuatro corredores (Insurgentes, Interlomas, Polanco y Reforma) y se ha dado de manera prácticamente equitativa. Esperamos que los motores de crecimiento de aquí al 2022 sean Polanco, Insurgentes y Reforma, pues concentran cerca del 68% de los 1,230,238 m² de oficinas en construcción”, indicó Mauricio Mondragón, analista de Investigación de mercados de NKF México.

