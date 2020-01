LOS CAPITALES: La inflación de 2019, cerró en 2.8%, la menor en 40 meses

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTíNEZ

Exitosa política de Banxico y de la disciplina presupuestal de AMLO

La inflación de 2019 fue de 2.83%, la menor en 40 meses, un total éxito de la estrategia de Banco de México para controlar el Indice Nacional de Precios al Consumidor. No obstante, para este año, las presiones serán intensas, principalmente por el incremento de salario mínimo de 20% acordado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en donde están representados y con voz y voto, el sector privado, obreros y el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.Al respecto, los analistas del Citibanamex, consideran que al final del año en curso, la inflación podría concluir en 3.5%. “Anticipamos que la inflación no subyacente se recupere de sus mínimos históricos actuales tan pronto como en enero, al tiempo que la inflación subyacente podría enfrentar problemas para disminuir más, especialmente después del reciente aumento de 20% en el salario mínimo. Así, anticipamos que la inflación general muestre presiones moderadas al alza durante el año para alcanzar 3.5% en diciembre, mientras que anticipamos que la subyacente disminuya marginalmente a una tasa de 3.5%.”

Sustancial apoyo de Santander México a estudiantes de educación superior.

Santander México entregó durante 2019 un total de 6,300 becas a estudiantes de educación superior de universidades públicas y particulares de todo el país, con lo que se convierte en un año récord en este tipo de apoyos. Con lo entregado este año, a través del Plan de Apoyo a la Educación Superior, el banco suma un total de 70 mil becas otorgadas a universitarios desde 2005, y consolida a Santander como la institución bancaria que más apoya a los estudiantes de educación superior en México. Al respecto, el Director Ejecutivo de Santander Universidades, Arturo Cherbowski Lask, nos dijo: “Santander México tiene un compromiso con la educación superior y el impulso a los universitarios, que nos ha llevado a invertir más de 1,362 millones de pesos en apoyo a estudiantes, profesores y las propias universidades, lo que nos acredita como el banco de los universitarios en México”, apuntó Las becas de Santander Universidades apoyan a estudiantes de educación superior a través de 16 programas diferentes que cubren intercambios nacionales para licenciatura y posgrados, becas para estudios en el extranjero y cursos para desarrollar talento, liderazgo y para emprendedores. “El trabajo que realizamos todos los días con más de 800 universidades en el país, es un claro ejemplo de nuestra vocación como Banca Responsable y de que estamos convencidos que impulsar a los jóvenes universitarios a su formación es el mejor vehículo para apoyar a México”, concluyó.

Cemex desinvierte activos en el Reino Unido

La cementera anunció la firma de un acuerdo para la venta de ciertos activos en el Reino Unido a Breedon Group, por un monto total de aproximadamente $235 millones de dólares, que incluyen aproximadamente $31 millones de dólares de deuda. Los activos que se están vendiendo consisten en 49 plantas de concreto premezclado, 28 canteras de agregados, 4 bodegas de almacenamiento, 1 terminal de cemento, 14 plantas de asfalto y 4 instalaciones de productos de concreto. Parte del negocio de soluciones de pavimentación de CEMEX en el Reino Unido, junto con algunos sitios inactivos, también se incluyen en la venta a Breedon. El EBITDA generado por los activos desinvertidos durante 2018 fue de aproximadamente de $29 millones de dólares (ajustados por IFRS16). CEMEX espera finalizar esta desinversión durante el segundo trimestre de 2020.

Para los analistas de la Casa de Bolsa Intercam, la transacción es moderadamente positiva, ya que es justificable un múltiplo de salida menor respecto de la desinversión que Cemex hizo en Estados Unidos. En la operación que se anunció ayer el múltiplo de venta se coloca en 8.1x EV/EBITDA, el cual, a pesar de no ser tan elevado como el 12.1x al que se vendieron los activos en Estados Unidos, es razonable para el tipo de activos y características de las operaciones. La primera diferencia es que, mientras las operaciones en Estados Unidos crecen de manera importante y lideran el desempeño de la empresa, las del Reino Unido atraviesan un período complicado por efecto de la incertidumbre del Brexit. Además, los activos que se vendieron incluyen sitios inactivos o plantas subutilizadas. En consecuencia, la transacción se alinea con el objetivo de desinvertir activos donde Cemex no está teniendo el desempeño que quisiera.

En segundo lugar, los activos del Reino Unido no incluyen plantas de cemento, en contraste con la transación de EU donde se dispuso de la planta de cemento de Kosmos en Louisville; esto es muy relevante porque la rentabilidad de una planta de cemento es notoriamente mayor a una operación de concreto. En consecuencia, esperaríamos que el margen de rentabilidad de Cemex en Europa mejore tras el cierre de esta operación.

En tercer lugar, vemos positivo que, tras el cierre, Cemex siga manteniendo una operación integrada dentro del Reino Unido, desde la producción de cemento, concreto premezclado y agregados, hasta asfalto y soluciones de pavimentación. En consecuencia, tampoco se rompe la cadena de valor.

Con este anuncio, la venta de activos se eleva a $1,564 millones de dólares de acuerdo con nuestros cálculos, el cual se encuentra dentro del rango de $1,500 y $2,000 millones de dólares que se pensaban desinvertir para el año 2020. Las transacciones que se han anunciado bajo este plan son las siguientes:

$31 millones de dólares en activos en Brasil (cerrada – 27 septiembre 2018), y $387 millones de dólares en activos en países bálticos y nórdicos (cerrada – 29 marzo 2019).

GINgroup continúa este año con el compromiso de apoyo a jóvenes

GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, mantiene su compromiso de apoyar al Programa Jóvenes Construyendo el Futuro en 2020 del Gobierno Federal, con el fin de seguir brindando oportunidades a la juventud mexicana a través de la integración al mundo laboral formal. Al momento ha abierto la puerta de 45 de sus empresas inscritas como centros de trabajo y tiene 41 planes de capacitación, de acuerdo con los perfiles de puestos de los vacantes, mismos que han sido registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. El programa ha beneficiado a más de 1 millón de becarios en 157 mil centros de trabajo, de los cuales, más del 70%, se ha capacitado dentro del sector privado.

Exitoso operativo de invierno de CAPUFE

Durante los 19 días en los que CAPUFE implementó el Operativo Invierno 2019 con motivo de las fiestas decembrinas, del viernes 20 de diciembre de 2019 al martes 7 de enero del 2020, la red de autopistas y puentes operados por Caminos y Puentes Federales, registró más de 26 millones de cruces vehiculares. En este periodo el aforo vehicular se incrementó en 14.6 por ciento con respecto al mismo periodo del 2018. El día que se registró el mayor volumen de tránsito fue el sábado 21 de diciembre, con 1.7 millones de cruces. La Plaza de Cobro que registró el mayor aforo vehicular durante el operativo, fue la plaza de cobro Tepotzotlán de la autopista México – Querétaro, con 80 mil 981 cruces vehiculares el sábado 21 de diciembre. El corredor más transitado fue el de la Autopista México – Cuernavaca – Acapulco, que registró un incremento del 53 por ciento, respecto al aforo del mismo periodo del año 2018. Asimismo, la plaza de cobro San Marcos de la autopista México-Puebla, registró un incremento del 34.8 por ciento en comparación con el 2018. Durante estos 19 días CAPUFE proporcionó 10,486 servicios de asistencia vial, como traslado de vehículos y servicios proporcionados por ambulancias, unidades de rescate y unidades de señalamiento.

