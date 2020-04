LOS CAPITALES: La peor recesión en 100 años, el pronóstico mundial del FMI

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

La recuperación de las economías, “de una extrema incertidumbre”

El paro “súbito” de la economía mundial, está generando una recesión que no se ha visto en los últimos 100 años. En su reunión de primavera, el FMI revisó sus pronósticos a la baja sobre el crecimiento económico mundial a causa de la pandemia del COVID-19. De acuerdo con el organismo, la emergencia sanitaria está teniendo, además de los enormes y crecientes costos humanos, una severa crisis mundial. Se trata de la peor recesión desde la Gran Depresión; una crisis sin precedentes. El choque por el lado de la oferta es considerable, y por el lado de la demanda es enorme, la pérdida del PIB relacionada con esta emergencia sanitaria y con las consiguientes medidas de aislamiento, será de tales dimensiones que no se han visto en los últimos 100 años. Para 2021 se proyecta una recuperación del 5.8% mejor a la tendencia observada en los últimos años, pero el nivel de PIB será inferior al previo de la crisis y aún hay mucha incertidumbre en torno a la velocidad de la recuperación.

Para las economías desarrolladas estima una contracción del 6.1% en el 2020 y para el 2021, una recuperación del 5.4%. En Estados Unidos estima una caída del PIB del 5.9% y para el 2021 un crecimiento del 4.7%. Para la zona Euro las caídas son más pronunciadas, donde se espera una contracción del 7.5%, con Alemania, Italia, Francia y España severamente afectadas, y para el 2021 un crecimiento del 4.7%.

En cuanto a las economías emergentes, estima una caída del 1% en el 2020 y en el 2021 una recuperación del 6.6%. En el caso particular de México pronostica una contracción de la actividad económica del 6.6%, mientras que para el 2021 un crecimiento del 3%. En el escenario base, contempla que la pandemia se disipe en el segundo semestre de 2020, por lo que las medidas de contención pudieran ser levantadas gradualmente. Vale la pena señalar que el pronóstico sobre el desempeño mundial está sujeto a una extrema incertidumbre.

Rechaza la CFE cualquier aumento en las tarifas de electricidad.

La Comisión Federal de Electricidad desmintió las versiones sobre un supuesto aumento en el costo de la electricidad. Y precisa: los cargos de las tarifas finales de suministro básico para uso doméstico son determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) con base en la metodología publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre 2018. Con ella, las tarifas domésticas de bajo consumo se deslizan mensualmente con un factor que, al término de 12 meses, equivale a la inflación anual observada en el mes de noviembre de cada año. Ni la CFE, ni los costos de combustibles intervienen en su determinación.

El presidente AMLO está por encima del Consejo de Salubridad General.

Entre la ola de rumores que se han propalado sobre la supuesta decisión de privilegiar a los jóvenes en los tratamientos de los infectados con el coronavirus, el Partido del Trabajo (GPPT), presentó una iniciativa de reforma a la Constitución, para que se especifique que será la presidencia de la República quien determine las medidas a seguir en caso de epidemias y enfermedades graves; asimismo, con esta modificación se dará claridad al Consejo de Salubridad General como instancia asesora en esos casos y sea quien apruebe la declaratoria correspondiente. Dicho consejo no está autorizado para dictar lo que se debe hacer en caso de enfermedad grave. Tan es así que el acuerdo por el que se determina al Covid-19 como emergencia sanitaria, por causa de fuerza mayor, señala que es la Secretaría de Salud la que establecerá los parámetros a seguir para atender la epidemia.

Hospitales privados ceden al gobierno el 50% de sus camas contra el Covid-19.

La Asociación Nacional de Hospitales Privados (ANHP) y el Consorcio Mexicano de Hospitales pondrán a disposición del gobierno 3,115 camas (50% de su capacidad) para atender múltiples procedimientos médicos de derechohabientes que se atienden en la Secretaría de Salud, Marina, Defensa, INSABI, ISSSTE, IMSS y Pemex. Se trata de un convenio de colaboración llamado ‘Todos juntos contra el Covid-19’, el cual estará vigente del 23 de abril al 23 de mayo próximos. Además, las instancias privadas dejarán unas 500 camas de terapia intensiva para atender a pacientes graves por Covid-19. Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró que “llegamos a un acuerdo de apoyo, es una acción muy solidaria de los dueños de hospitales privados en México que van a darnos servicio por un mes”.

La Asociación Nacional de Hospitales Privados informó que cada una de las instituciones que les compone tiene una capacidad diferenciada de atención a pacientes, la cual recomendaron no rebasar para garantizar la continuidad de sus servicios con calidad y prontitud para todos sus beneficiarios, al tiempo que ofrecen igualdad y respeto a la presencia de pacientes del sistema público, evitando aglomeraciones de pacientes, familiares y personal clínico. El convenio, al ser únicamente en servicios de segundo nivel, permitirá que los hospitales privados ofrezcan atención de parto, embarazo, cesáreas, enfermedades del apéndice, hernias complejas, úlceras gástricas y duodenal complicadas, así como endoscopías, principalmente.

El Premio Obras CEMEX regresará hasta la su edición 2021.

CEMEX informó la suspensión del Premio Obras CEMEX 2020 como parte de las medidas diseñadas para mitigar el impacto de la pandemia del COVID-19. La compañía decidió suspender la edición de este año y realizarla en el año 2021, por lo que las obras concluidas durante los años 2019 y 2020 podrán ser inscritas para el certamen del año próximo.

CEMEX notificó la suspensión del certamen a los participantes que ya estaban inscritos a la convocatoria 2020 y puso a su disposición el correo electrónico premio.obras@cemex.com y el número telefónico +52-81-2201-4221 para atender sus dudas.

La compañía dará a conocer posteriormente la información referente a la convocatoria 2021 a través de los medios de comunicación oficiales de CEMEX.

