LOS CAPITALES: La ratificación del T-MEC en EU, podría retrasarse

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

El Senado de EU están más preocupados por el Juicio Político a Trump

El juicio político que se le sigue a Donald Trump, podría retrasar en el Senado de EU la ratificación del T-MEC. Por supuesto las agencias calificadoras como Fitch y S&P se preparan para lo peor: la agencia S&P se une a Fitch, al ratificar la calificación de México en “BBB+ con perspectiva negativa, advirtiendo que de no observarse un resultado positivo del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura y Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) podría recortar la calificación. Así, la calificación de México se mantiene solo tres escalones por arriba del grado de inversión.

Esta semana, el volumen baja considerablemente debido a los feriados de fin de año y las referencias económicas-financieras son escasas, por lo que los mercados financieros seguirán influenciados por los recientes acontecimientos en torno al conflicto comercial entre EU y China, juicio político a Trump y el Brexit. Adicionalmente, en EU se publica de noviembre: órdenes de bienes duraderos, índice de actividad nacional de la FED de Chicago y ventas de casas nuevas; de diciembre el índice manufacturero de la FED de Richmond; así como el cambio en inventarios de petróleo. En Asia, la producción industrial de Japón de noviembre. En México, conoceremos datos de: IGAE de octubre; tasa de desempleo y balanza comercial de noviembre e inflación de la primera quincena de diciembre.

Rechaza la industria automotriz mexicana nuevas reglas para la verificación vehicular.

La Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, A.C. (AMIA), rechazó los cambios en el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio (PVVO) aplicables a partir del 1º de enero de 2020, en virtud de que dichos cambios no corresponden a una política pública integral que contribuya a la mejora de la problemática de la calidad del aire en la ZMVM. En países como Estados Unidos, Suecia, Alemania, Francia, Holanda, entre otros, dan incentivos a los consumidores para comprar vehículos nuevos, con el fin de fomentar una cultura de renovación del parque vehicular para cumplir con las tendencias globales en materia de medio ambiente. La medida que entra en vigor a partir del 1° de enero de 2020 establece que solo una parte de los vehículos nuevos (particulares y camionetas) podrán obtener el holograma 00 y el resto serán acreedores al holograma 0, a pesar de ser los autos que menos emisiones contaminantes generan al medio ambiente, con apenas el 1% y el 0.8% del total de Material Particulado (PM) de 10 y 2.5 micrómetros de diámetro, respectivamente. Mientras que los de holograma 0 generan 6.6% y 5.5%; los de engomado 1 y 2 emiten 6.6% y 5.6%, además los de transporte público y de carga aportan 15.1% y 23.7%; todos estos no tendrán ninguna modificación en el Programa de Verificación Vehicular Obligatorio.

¿Por qué se siguen abriendo feudos gastronómicos y en dónde?.

Interesante estudio realizado por Georesearch, sobre las zonas más prestigiadas para abrir un negocio gastronómico. Nos referimos a La Condesa, La Roma y Polanco, especialmente la zona conocida como “Polanquito”.

Uno de los atractores comerciales más importantes con los que cuenta La Condesa es la Universidad de la Salle, la que sin duda alguna contribuye a que se presente un importante flujo de visitantes, beneficiando a la industria restaurantera. Según los datos ofrecidos por Georesearch, el 87,2% de los viajes que llegan a esta zona son de tipo exógeno, mientras que sólo un 12,8% corresponde a viajes endógenos, es decir que la gran mayoría de personas llega a La Condesa ya sea por motivos de trabajo (65,2%), estudio (15%), recreación (6%) o por disfrutar de una buena comida o un trago (4%). Otro factor que impulsa la movilidad urbana hacia la Condesa es la facilidad de llegar a otras zonas de la ciudad. Esta colonia cuenta con fácil acceso a las estaciones de metro de Chapultepec y Juanacatlán, además existe la opción de moverse a través de autobús con el Trolebús y Ecobici.

Entendiendo que las dos principales razones por las que los ciudadanos visitas la Condesa son trabajo y estudio, es entendible que hacia las 8:00 de la mañana se efectúen la mayoría de viajes hacia esta zona con 21% de los viajes totales. De los viajes que se realizan a diario un 58% se hacen en transporte público, seguido por un 27,3% en vehículo privado y el 14,2% restante son a pie o en bicicleta.

Junto a la Condesa y la Roma, Coyoacán es una de las colonias más conocidas de la ciudad, por su importante tradición cultural, el aire bohemio que se respira y la cantidad de atracciones para locales y turistas. Es el lugar ideal para escaparse del apresurado ritmo de la ciudad, olvidar un poco el tráfico y regresar en el tiempo a un México colonial, lleno de colores y cultura.

En el caso de Coyoacán, los principales atractivos comerciales son el mercado (que está abierto todos los días), la prestigiosa Escuela Superior de Música, y, un poco más alejado, el Centro Comercial Oasis Coyoacán,no obstante como vemos esta colonia es atractiva por su naturaleza misma, por la historia de los grandes artistas que habitaron sus calles, su maravillosa arquitectura y el famoso mercado que semanalmente reúne a las familias en esta zona de la ciudad.

Según el estudio de Georesearch, y muy similar a la situación de la Condesa, el 88,7% de los viajes que llegan a esta zona son de tipo exógeno y el 11,3% corresponde a viajes endógenos. Las principales razones por las que se desplazan las personas hacia esta zona de la ciudad es por trabajo (47%), seguido por estudio (2,2%), por recreación (11%) o por que buscan algo de comer y unos buenos tragos (3%).

Los horarios en los que se presenta mayor movimiento son a las 7:00 de la mañana con un 18% de los viajes y a las 8:00 de la mañana con un 17%. En donde un 55% de los viajes se realizan utilizando transporte público, un 29,3% a través de un vehículo privado y un 8% llega caminando o en bicicleta.

Finalmente tenemos Polanquito, ocupada con un gran número de tiendas, restaurantes y espacios de diversión ubicada justo en el corazón de Polanco, una de las colonias más exclusivas de la ciudad. Desde hace ya algún tiempo, Polanquito se ha posicionado como hotspot no sólo de la zona, sino de toda la ciudad, aquí se encuentran los restaurantes más exclusivos de la zona.

El principal atractor comercial más cercano con el que cuenta – a tan solo 3 minutos en carro-, es el Pasaje Polanco, un pequeño mall al aire libre con tiendas ofrecen desde muebles y artesanías hasta moda, lo que ayuda a incrementar el flujo de visitantes a la zona. Al igual que en los dos casos anteriores, la mayor parte de los viajes que se realizan hacia Polanquito son de tipo exógeno (89%), mientras que el 11% restante corresponde a viajes endógenos.

Asimismo, el 74% de los viajes que llegan tienen un propósito laboral, mientras que un 7% es por estudios, un 7% más por compras y un 4,2% para comer y disfrutar de esta maravillosa área. Un 55,3% de los viajes se realizan en transporte público, un 36% en vehículo privado y un 8% ya sea en bicicleta o caminando.

