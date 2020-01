LOS CAPITALES: Modificaciones fiscales, un serio obstáculo

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Las alzas en el IEPS, limitarán la inversión

Al sector empresarial le preocupa la serie de modificaciones fiscales, y por supuesto, -dicen- el efecto y la presión recaudatoria puede convertirse en un obstáculo para la inversión y el consumo. En efecto, el aumento de precios asociados a ajustes al alza en el IEPS, en productos como cerveza, tabaco, refresco, galletas, pan, leche, entre otros, es preocupante. En principio, es difícil hacer una estimación de los efectos en el consumo interno; sin embargo, es previsible una disminución del gasto ya sea de estos o de otros bienes y servicios, porque, hay que destacarlo, no es lineal, a veces el consumidor mantiene el consumo de un producto a costa de disminuir el de otros.

Y en el aspecto internacional, está el aumento en los precios internacionales del petróleo. La mezcla mexicana tuvo un aumento de cerca de 4% hacia el final de la semana pasada. Por supuesto, asociado a las tensiones beligerantes entre Irán y Estados Unidos, que han traído a todo el mundo un clima de nerviosismo y tensión. De momento, ha derivado ya en movimientos en el tipo de cambio de prácticamente todos los países emergentes, debido a una preferencia por el dólar.

Especial atención debe tener el desenlace del conflicto entre Estados Unidos e Irán; la escalada de este pudiera ocasionar efectos mucho más profundos en el flujo de inversiones y del comercio internacional, lo que desencadenaría problemas muy serios para nuestro país, sobre todo si consideramos la debilidad que hoy acusamos en materia de crecimiento.

Al respecto, Consultores Internacionales nos dicen que habrá que estar vigilantes de la guerra comercial EU-China; la anunciada desaprobación de Rusia al ataque de EU en Irak; la aparente moderación de China; las tensiones históricas en Medio Oriente; las elecciones presidenciales de 2020 en EU, e incluso el aún en suspenso juicio político del presidente Trump.

Prevén un nuevo recorte de tasas en febrero

Todo parece indicar que el ciclo de recortes de tasas continúe. Después de cuatro recortes consecutivos de 25pb en la tasa de política monetaria, todos los participantes en nuestra Encuesta Citibanamex de Expectativas anticipan que Banxico seguirá relajando su postura monetaria, y se espera un recorte de 25pb en la tasa en la próxima reunión de febrero. En contraste con encuestas recientes, nadie anticipa que el próximo movimiento en la tasa de política sea un recorte de 50pb. El consenso continúa previendo que la tasa de política se ubique en 6.50% al cierre de 2020, como en nuestra encuesta previa. Por primera vez -nos dicen analistas de Citibanamex- preguntamos a los participantes de la encuesta por su pronóstico para la tasa de fondeo al cierre de 2021, y la estimación mediana fue de 6.00%.

Por otra parte, se fortalece la expectativa del tipo de cambio para 2020. Se anticipa que el tipo de cambio cierre el año en un nivel de 19.85 pesos por dólar, por debajo de la estimación de 20.00 pesos por dólar en nuestra última encuesta de 2019. Para 2021, el consenso anticipa que el peso se deprecie marginalmente para llegar a 20.00 unidades por dólar al final del año. Y respecto a la inflación, el consenso prevé que la inflación general anual cerró 2019 en 2.8%. Los participantes en nuestra encuesta anticipan que el INPC aumentó en 0.51%m/m en diciembre. Esta cifra implica una tasa anual de 2.78%, menor que tanto la de 2.97% observada en noviembre como la pronosticada por el consenso de 2.86% para el cierre de ese año, de acuerdo a nuestra encuesta previa. Se espera además una inflación subyacente en diciembre de 0.41%m/m, o 3.59%a/a, por debajo de la tasa observada en noviembre (3.65%) e igual a la estimación para diciembre en la encuesta previa. Así, la inflación no subyacente pronosticada para diciembre sería de 0.42%a/a, menor que la tasa anual de 0.98% observada hace un mes, y lo que implicaría la tasa más baja desde 1983. Para enero de 2020, el consenso pronostica una inflación general mensual de 0.35%, o 3.06% anual, mientras que espera una tasa subyacente de 0.29% mensual, o 3.68% anual. Y las expectativas para la inflación general al cierre de 2020 no cambian, con la estimación mediana todavía en 3.50%. La expectativa para la inflación subyacente al cierre de 2020 aumentó ligeramente a 3.50% desde 3.45% hace dos semanas.

Respecto al PIB, la expectativa es de crecimiento para 2020, la mediana de pronósticos de crecimiento otra vez se ubica en 1.0%, por debajo del 1.1% registrado en nuestra encuesta previa, pero igual al pronóstico del consenso hace un mes.

Enormes planes de expansión de Raúl Beyruti Sánchez (GINgroup)

Pues Raúl Beyruti Sánchez, presidente de GINgroup, va en serio. Entre sus proyectos de corto y mediano plazo, están: expansión de sus negocios hacia China; estructurar estrategias serias para cotizar en la Bolsa Mexicana de Valores; y, fundar su propio banco. En una entrevista concedida a la revista de negocios Forbes, el empresario mencionó que en 1980 decidió independizarse y fundar su despacho de consultoría fiscal. Fue donde nació la idea, que luego se materializó en GINgroup, mientras observaba la necesidad de las empresas por atender temas fiscales y, cada vez más, de recursos humanos. Hoy, es propietario de restaurantes, medios de comunicación, unidades de salud, centros deportivos y una fundación, son algunas iniciativas que Beyruti Sánchez ha realizado con la finalidad de apoyar en la construcción de un bienestar integral para los trabajadores y sociedad en general.

Los mexicanos son puro optimismo; el 38% dice su situación mejora

De acuerdo con la encuesta “Bienestar económico y actitudes sobre la toma de decisiones financieras 2019”, realizada por Provident, líder en préstamos personales a domicilio que dirige David Parkinson en México, y la empresa de investigación de mercados, Ipsos MORI, el 38% de los mexicanos afirma que su situación económica familiar mejoró entre noviembre de 2018 y noviembre de 2019, mientras que el 34% considera que se ha mantenido igual y un 24% cree que empeoró. De los encuestados que consideran que mejoró, 43% lo atribuye a un cambio de circunstancias personales y familiares; 34% porque ahora percibe un mayor sueldo; 28% porque consiguió un nuevo empleo o fue promovido; 11% regresó a trabajar; 7% porque recibe dinero de algún familiar y 3% señala que su negocio creció. Entre aquellos que externaron que su situación económica familiar empeoró, el 72% percibe que se debe al incremento en el costo de vida; 37% dice que se quedó sin empleo; 27% lo atribuye a un cambio de circunstancias personales y familiares; 14% por enfermedad o debido a que padecen una discapacidad y 11% dijo que ahora percibe un menor sueldo o su ingreso permanece igual.

