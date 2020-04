LOS CAPITALES: Preocupa la falta de planes para enfrentar crisis económica

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

¿Es una política de tenacidad o una política de obstinación?

Fue unánime la descalificación del sector privado a la falta de planes para combatir las secuelas económicas que dejará la pandemia del coronavirus en la economía nacional. Para los analistas del Citibanamex, “el mensaje de este domingo muestra a un presidente que enfrenta un cambio drástico de circunstancias, pero insiste en que su curso de acción es el correcto. A final de cuentas, serán sin embargo las circunstancias las que determinen si esta es una política de tenacidad o una política de obstinación”.

Al respecto, Consultores Internacionales, nos dice: “la semana pasada recibimos un golpe de realidad: la trayectoria del país sigue sin cambios, la administración del presidente López Obrador, continua el mismo patrón a pesar de la necesidad de ajustar la política económica frente a los extraordinarios eventos del 2020. La pandemia que el mundo experimenta, la disrupción en los precios del petróleo y la debilidad económica y financiera de México no hacen mella en las acciones gubernamentales”, y concluye: “es difícil poder contener los efectos económicos ante la ideologización de la economía”.

Sí, de la ideologización de la economía al dogma de fé hay una frontera muy muy delgada, y es que no se trata de perder el objetivo de atacar la corrupción, la desigualdad y de construir un México diferente; no, pero ello debe hacerse en función de las condiciones y coyuntura que se viven en el momento. Y estamos ante un escenario sin precedente: una caída del PIB de al menos 4.2% en el año y una pérdida de empleos de alrededor de 300,000 en el mejor de los casos. Esto, sin contar la pérdida de vidas humanas, con los efectos de desánimo que inevitablemente traerá a una sociedad polarizada, dividida, enojada, y que en nada ayudará a la democratización cuyo fin -dice el gobierno- tiene como objetivo privilegiar la atención de los pobres. Nuevamente serán los más pobres los que resultarán los más castigados. Al tiempo.

Suman 1,500 millones los estudiantes que no pueden continuar su aprendizaje.

La UNESCO nos envía un dato aterrador: los gobiernos han decidido prohibir la asistencia presencial a las escuelas, como medida preventiva para combatir el coronavirus, lo que significa que más de 1.500 millones de estudiantes no pueden asistir a escuelas y universidades a nivel mundial. Para responder a esta necesidad, IBM y Cisco han anunciado una asociación regional para apoyar el aprendizaje continuo de estudiantes de escuelas públicas y privadas en América Latina. La herramienta de colaboración Cisco WebEx está conectando a maestros y estudiantes en tiempo real, permitiendo a los maestros usar tanto el trabajo que habían desarrollado antes de la crisis actual, como los materiales que han creado incesantemente en estos días, para ponerlos a disposición de los estudiantes.

Jordi Botifoll, presidente de Cisco en América Latina y vicepresidente senior en las Américas, nos dijo: “En Cisco nuestro objetivo es marcar la diferencia en la vida de las personas y en las comunidades en las que operamos. Esto nunca ha sido tan cierto como hoy. Los jóvenes de América Latinas son su mayor activo competitivo. Queremos ayudar a protegerlo. Por lo tanto, mientras el mundo se une en este tiempo sin precedentes, Cisco hará todo lo posible para mantener a los maestros y estudiantes conectados de forma virtual y segura. Nuestra tecnología está aquí para apoyar a las instituciones educativas, los gobiernos, las empresas, las comunidades y las familias a navegar y triunfar en el entorno actual que cambia rápidamente. Y estamos orgullosos de poder colaborar y entregar lo que se necesita con la ayuda de IBM”.

FundaciónGIN ofrecer a estudiantes de secundaria el taller “de cero a prototipo”.

La Asociación Civil de GINgroup, empresa especializada en talento humano, que preside Raúl Beyruti Sánchez, concretó una alianza con el Museo Franz Mayer, la Escuela Secundaria Técnica 77 y el makerspace Hacedores, para ofrecer el taller “de cero a prototipo”, a jóvenes de segundo y tercer grado, con el propósito de acercarlos a la tecnología, la programación y control de sensores. La capacitación se realizó en días pasados y aportó al pensamiento crítico, lógico y creativo de los jóvenes, pues los retó a hacer proyectos para su casa y entorno, en el que pudieran resolver algún problema, así como el uso de energía y eficientar los recursos. Cada participante tuvo la tarea de desarrollar un proyecto en el que pudieran automatizar alguna actividad en su casa y plasmarlo en una maqueta con LEDs programados con Arduino 1.

Los proyectos de cada participante estarán expuestos en el Arduino Day que se celebrará en el Museo Franz Mayer durante este 2020. Iniciativa que refuerza la responsabilidad adoptada por FundaciónGIN, en el impulso del talento de las personas por medio de la profesionalización y la capacitación; pues con estas herramientas, pueden acceder a una mayor empleabilidad o mejores empleos o bien, a emprender a través del autoempleo.

Cemex suspende, temporalmente, su producción en plantas de México.

CEMEX informó que, de conformidad al decreto emitido por la Secretaría de Salud de México en respuesta a la pandemia de COVID-19, cesó temporalmente su producción y algunas actividades relacionadas en México hasta el 30 de abril de 2020. La cementera mencionó que sus equipos comerciales en todo el mundo están en contacto constante con sus clientes de forma remota, aprovechando la efectividad de CEMEX Go, la plataforma digital de la compañía. Actualmente, el 90% de los clientes de la empresa en todo el mundo ya utilizan CEMEX Go. En general, CEMEX considera que las medidas que está tomando son similares a las medidas que están tomando otras compañías en diferentes partes del mundo.

CEMEX indicó que dada la incertidumbre sobre la duración, severidad y alcance global de la situación del COVID-19, los estimados para el año 2020 previamente anunciados ya no son válidos. La compañía mencionó que monitorea de cerca la pandemia global de COVID-19 y dará una actualización de información durante su llamada de resultados del 1T20. La suspensión temporal en la producción y algunas actividades relacionadas de CEMEX en México, se suman a las suspensiones de operaciones anunciadas anteriormente en la planta de Solid Cement en Filipinas, Colombia y Panamá. Es importante resaltar que México es el principal mercado de CEMEX, al representar 40.6% del EBITDA consolidado en 2019. Como hemos mencionado previamente, no descartamos la posibilidad de que pudiera anunciar acciones similares en otras regiones, por lo que, aún con las medidas que está implementando la compañía para tratar de contrarrestar el impacto en sus resultados, el balance es negativo.

