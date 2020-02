LOS CAPITALES: Prevén nuevo recorte a las tasas bancarias en marzo

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

La inflación al final sería de 3.5%; y el PIB de 0.9%

Los inversionistas que participaron en la Encuesta de Expectativas Citibanamex, consideran que las expectativas se alinean para un recorte de la tasa objetivo en marzo de 25pb, con lo cual, la tasa de fondeo al cierre de 2020 ahora es de 6.38% vs. 6.50% en nuestra encuesta previa, mientras que para 2021 se mantiene en 6.00%. También se espera que el tipo de cambio se deprecie a 19.60 pesos por dólar al cierre de 2020 desde sus niveles actuales, por debajo de la estimación mediana de 19.67 pesos por dólar para esa misma fecha. Para finales de 2021, el consenso sigue estimando un tipo de cambio en 20.00 pesos por dólar, igual al nivel de nuestras últimas tres encuestas.

Respecto a la inflación, el consenso anticipa que la inflación general anual para será de 3.5%, y las expectativas de inflación general para el cierre de 2020 disminuyeron ligeramente a 3.54% desde el 3.58% anterior, mientras que para el cierre de 2021 aumentaron modestamente a 3.53% desde 3.50% hace quince días. En cuanto a la inflación subyacente, el consenso continúa esperando que cierre tanto 2020 como 2021 en 3.50%. Así, el crecimiento económico se estima ahora en 0.9% en 2020, por debajo del 1.0% en nuestra encuesta previa. Para 2021, la expectativa de crecimiento del PIB se mantuvo en 1.7%.

Diputados y Senadores a favor de incentivar la subcontratación

En los parlamentos abiertos en materia de subcontratación de las Cámaras de Diputados y Senadores de las últimas semanas, prevaleció la voluntad de no prohibir ni criminalizar la subcontratación, sino incentivarla por medio de disposiciones legales. Se señaló que en materia de subcontratación se cumpla la Ley Federal del Trabajo y las disposiciones fiscales para impulsar este esquema sin que haya empresas que incurran en malas prácticas y que generan una competencia desleal. Que no habrá persecución a las empresas que se dedican o utilizan la subcontratación. En que el objetivo de las autoridades al reglamentar en la materia, es que se cumplan las regulaciones fiscales y laborales vigentes.

Al respecto, GINgroup, que preside Raúl Beyruti Sánchez, señaló que en su compromiso por participar de manera activa y constante en todos los procesos relacionados con la industria del Talento Humano para lograr un México más competitivo, continuará escuchando todas las voces en este proceso y reiteró su responsabilidad con la sociedad mexicana.

Apoya Nafin empresas de la Ciudad de México.

Sustancial apoyo financiero otorgó Nacional Financiera (Nafin) a empresas de la Ciudad de México, a través del Fondo para el Desarrollo Social de la Ciudad de México (FONDESO). Se otorgarán créditos simples hasta de 5 millones de pesos; a un plazo de 36 meses si es para capital de trabajo y hasta 60 meses para activo fijo; sin comisión por apertura ni penalización por pre-pago; con una tasa de interés máxima de 15.5% anual fija; y un periodo de gracia de hasta tres meses para el pago del capital. A través de este esquema de financiamiento se atenderán a todas a las micro, pequeñas y medianas empresas dadas de alta como Personas Físicas con Actividad Empresarial, incluyendo Régimen de Incorporación Fiscal, y Personas Morales que cuenten con Cédula de Validación emitida por el Gobierno de la Ciudad. Los intermediarios financieros participantes son: Afirme, Banbajío, Banorte, Banregio, Citibanamex, BBVA, Banca Mifel y Santander.

Redobla CHG Meridian, apoyo a tecnologías de la información.

A pesar de los recientes panoramas económicos dados a conocer por diversas Agencias Calificadoras sobre nuestro país, que anuncian posibles efectos crediticios negativos y un limitado crecimiento del PIB para este 2020, la confianza del sector extranjero en México se ha mostrado por empresas multinacionales, como la alemana CHG Meridian, que ha venido impulsado en México un crecimiento considerable en el sector de tecnologías de la información, en maquinaria industrial, flotillas de autos y en equipo, así como para el cuidado de la salud, estableciendo un nuevo récord en sus volúmenes de negocio, con un aumento del 22% para cerrar con aproximadamente € 2 millones de euros durante 2019. Dentro de las soluciones y financiamiento personalizado de activos que CHG-Meridian México registró durante 2019 destacan: Tecnologías de la información; Desktops, laptops, tablets, servidores y teléfonos. Equipo industrial: Montacargas, racks y maquinaria especializada. Cuidado de la salud: Equipos de imagenología, resonancia magnética y tomógrafos, y Flotilla de autos: coches híbridos.

Designan a Patricia Faci Villalobos como nueva presidente de la Canifarma.

El Consejo Directivo de la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica (Canifarma), designó a Patricia Faci Villalobos como nueva presidente del organismo camaral, para el periodo 2020-2021, en sustitución de Rodrigo Puga, quien ocupó el cargo durante el último año. “La industria establecida en el país cuenta con la capacidad suficiente para abastecer de medicamentos e insumos para la salud que los mexicanos requieren. Ha abastecido el 90% de las medicinas que se consumen en México. Actualmente, la capacidad de planta utilizada es del 74%, lo que demuestra que existe suficiencia para cubrir la demanda. Del consumo de medicinas, el 75% es producido por las empresas instaladas en territorio mexicano”, comentó Faci.

Destacó que el sector farmacéutico emplea de manera directa a 93,600 personas y genera alrededor de 300 mil empleos indirectos; la inversión agregada realizada por todas las especialidades en los últimos años alcanzó un monto de 187 mil millones de pesos en términos nominales, cifra que representa un promedio anual cercano los 38 mil millones de pesos. En ese marco, Roberto Ortega Lomelí, subjefe de la Oficina de la Presidencia de la República, propuso a la industria farmacéutica una nueva alianza centrada en la transparencia y el diálogo entre las partes, que ayude a mejorar las estrategias clave en los procesos que implementa el gobierno Federal, como son el modelo de compras consolidadas y el cambio regulatorio.

