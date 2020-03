LOS CAPITALES: Urge al sector salud mayores recursos fiscales

Por EDGAR GONZÁLEZ MARTÍNEZ

Recursos económicos para enfrentar la crisis

Urge que el Gobierno Federal destine recursos fiscales al sector salud, que le permitan enfrentar mejor la crisis sanitaria que se avecina. Mientras en el Senado de EU avanzan los acuerdos políticos para dotar al gobierno de Donald Trump del mayor paquete de estímulos fiscales al sector salud, en México, ni siquiera se ha tomado en cuenta esta posibilidad. Por lo pronto, los líderes de Senado de EU acordaron fortalecer el sector salud con 2 billones de dólares “para hacer frente al impacto económico del COVID-19”. El paquete duplica el monto aprobado para hacer frente a la crisis del 2008 y equivale a cerca de 10% del PIB. Entre las medidas más relevantes se incluyen:

1. US$250,000 millones para depósitos directos a personas de ingresos medios y bajos;

2. US$250,000 millones para extender el programa de seguro por desempleo, con mayores montos y personas elegibles;

3. US$500,000 millones para préstamos a grandes empresas, gobiernos estatales y locales;

4. US$350,000 millones para préstamos dirigidos exclusivamente a pequeñas empresas; y

5. US$130,000 millones para hospitales y material de salud.

BBVA México, a través de su área de Estudios Económicos, presentó el estudio “La inacción es más peligrosa que la sobrerreacción, tanto para la salud pública como para la economía”. El objetivo de este análisis es dar a conocer algunas reflexiones para el sector público y privado sobre las urgentes acciones que deben tomarse para proteger a la población mexicana del avance de la pandemia Covid-19 y marcar lineamientos para contrarrestar las consecuencias que traerá a la economía mexicana.

Ante un entorno económico de incertidumbre mundial derivado de la pandemia Covid-19, la institución bancaria española señala que México debe trabajar de manera inmediata en acciones que le permitan apoyar a la población del riesgo de contagio. Es por ello que la institución financiera sugiere que además de los esfuerzos para generar conciencia sobre el aislamiento de la población, se contemplen de ser necesarias medidas más “drásticas” para que se ejerza, tomando como ejemplo lo que se ha realizado en otros países, donde aparentemente fue tardío.

Los economistas explican que “una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) es inevitable” por lo que las decisiones del Gobierno Federal en torno a este escenario indicarán qué tan rápido podría darse una recuperación económica y señalaron que “el trade-off entre intentar frenar el contagio y el impacto económico es ilusorio”; la sobrerreacción que hoy se evita podría minimizar la expansión del virus y por ende provocar un menor impacto económico. Es mejor suprimir la epidemia que tratar de mitigarla.

Las ventas al menudeo aún sanas en enero.

Iniciamos en año muy bien. Las ventas al menudeo siguieron creciendo al inicio del año con un aumento mensual de 0.5% después de una caída en diciembre de -0.4%. En términos anuales, las ventas al menudeo moderaron su crecimiento: en 2.7%a/a en enero vs. 3.5% en diciembre. Habíamos anticipado un ajuste más significativo en enero, después de su buen desempeño durante 2019, pero mientras que este ajuste no fue evidente en las ventas al menudeo, las ventas de servicios (reportadas de forma independiente) mostraron mayor debilidad al inicio del año. Estos datos muestran el estado de las empresas comerciales y de servicios antes de que la crisis del coronavirus alcanzó a México. Anticipamos que el impacto sea evidente en los datos de marzo, los cuales no serán disponible hasta el fin de mayo. Por industria, los más dinámicos en enero fueron: la decoración de interiores que consolidó su recuperación con un crecimiento de 32%a/a, mientras que las ventas vía el internet aumentaron en 24%a/a. Las ventas de motocicletas siguieron creciendo a doble dígito con un aumento de 15% en enero. Las ventas de autos registraron su desempeño más fuerte en más de 15 meses, aumentando en 2.5%a/a vs. -5.6% promedio en 2019. Mientras tanto, las ventas de calzado, ropa y tiendas departamentales fueron también fuertes, con aumentos de 10%a/a, 7.4%a/a y 6.2%a/a. Al mismo tiempo, los menos dinámicos fueron computadoras, con otra caída significativa de -5.9%a/a), libros de -5.1% y artículos para el esparcimiento de -2.8%.

Cursos en línea ofrece Cisco Networking Academy.

Otra buena noticia: A partir de hoy hasta el 23 de julio próximo, Cisco, a través de Cisco Networking Academy, abre cursos en línea en español para quienes quieren seguir aprendiendo en este periodo de contingencia o busquen desarrollar nuevas habilidades para aplicar en sus campos de trabajo. Al término del curso el estudiante recibe una constancia de asistencia con validez internacional. Desde los 13 años de edad es posible inscribirse a uno o todos los cursos, los cuales deben ser concluidos en un periodo máximo de 30 días a partir del registro. Los cursos no tienen costo sin embargo tienen un cupo limitado. Los cursos disponibles son: Get Connected; Introducción a la Ciberseguridad; Introducción al internet de las cosas (IoT); Entrepreneurship; y, NDG Linux Unhatched.

El sistema inmunológico, defensa natural contra el coronavirus.

En la lucha contra el coronavirus, es importante tener un buen sistema inmunológico. Es muy razonable pensar que con antioxidantes como los Omegas 3 u Omega 5 nanoemulsionado (GranaGard), o una combinación de ambos, se puede tener un sistema inmunológico mejor preparado. Una opción para fortalecer nuestro sistema inmunológico es el Omega 5 nanoemulsionado (GranaGard), que proviene del aceite de la semilla de la granada roja y es considerado uno de los antioxidantes más potentes que se conocen actualmente. Los antioxidantes sirven para mantener en buenas condiciones las células de la sangre y órganos relacionados con el sistema inmune, para desempeñar su papel y defender nuestro organismo de posibles infecciones. Los coronavirus son una familia de virus que causan desde un resfriado común hasta enfermedades graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y, más recientemente, el COVID-19, que se detectó por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad centro-oriental de Wuhan, China.

Cinemex cierra temporalmente sus salas y exhorta al público a quedarse en casa.

La situación del COVID- 19 que está sacudiendo actualmente a México y el resto del mundo -señala la empresa- nos obliga a poner una pausa y a pensar en el bienestar de todos aquellos que hacen posible y disfrutan con nosotros la Magia del Cine y la mejor experiencia en entretenimiento, por esta razón, hemos decidido cerrar de manera temporal todos nuestros complejos Cinemex, Alboa y Arena. Comprometidos con nuestro país y la gente que más lo necesita, en Grupo Cinemex a través de Fundación Grupo México, hemos decidido donar los alimentos perecederos de los complejos de entretenimiento de todo el país al Banco de Alimentos de México, una Organización de la sociedad civil compuesta por 55 Bancos de Alimentos alrededor del país, los cuales rescatan alimento a lo largo de toda la cadena de valor para llevarlo a familias, comunidades e instituciones que lo necesitan y así mejorar la alimentación y la nutrición en México.

