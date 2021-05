Mafia del poder: ¿la nueva o la antigua?

· Morenistas chotean frase presidencial

El error es un arma que acaba siempre por dispararse contra el que la emplea.

Concepción Arenal (1820-1893) Escritora y socióloga española.

Por Víctor Sánchez Baños

El economista poblano Saul Huerta, secretario de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y miembro destacado de Morena, en una entrevista hecha a modo que presentó en su espacio radiofónico Ciro Gómez Leyva, afirma que “le sembraron evidencias” para inculparlo y de esa manera cuestionar a su partido, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y a él mismo.

Acusó a la “mafia del poder” de usar a la familia del jovencito y a la misma víctima, de ser el instrumento para señalarlo como delincuente sexual.

En toda la entrevista, en una sola cosa si tiene razón. El expediente de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, debe tener todos los elementos de ese abuso de poder. Y, que serán exhibidos ante el pleno de la Cámara de Diputados, para justificar el desafuero.

Sólo que hay un pequeño detalle. La trampa del diputado Ignacio Mier, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, está por mandar hasta el próximo periodo ordinario de sesiones, con una nueva legislatura, el proceso de desafuero. El caso debe ventilarse, aunque sean elecciones y lesione la imagen de Morena, hoy mismo, fecha en que terminan las sesiones ordinarias de este periodo,

Pero regresemos al caso del diputado Huerta. El dice que le sembraron evidencias, pero que nunca hubo violencia, ni drogó a nadie. Además, que acusó a la familia de extorsionadora, cuando el político le ofreció a la mamá dinero para que se callara, ya que afectaría su carrera política. Y, por si fuera poco, reconoce que “las evidencian lo inculpan”.

Primero, el artículo 261 del Código Penal Federal describe el delito de abuso sexual, en uno de sus considerandos, cuando se obligue a una persona a exhibir su cuerpo. Ahora, que si la víctima fuera menor de edad o estuviere en estado de incapacidad la sanción será de seis a trece años de cárcel y hasta quinientas Unidades de UMA. Si se usara violencia para obligar a estos últimos de igual manera se aumentará la sanción en un cincuenta por ciento.

Segundo, si le “sembraron” al jovencito de 15 años, que en estos momentos está internado en un hospital siquiátrico víctima de una depresión que le hizo perder peso y tiene impulsos suicidas, ¿cómo cayó en la “tentación”? de llevarse a un niño a una habitación de hotel, los dos “solitos”.

Si le hicieron caer en la trampa, es que conocían sus debilidades.

Todas las evidencias exhiben a Huerta como un abusados de menores. Claro, la última palabra la tienen los juzgadores.

Por el momento, encontramos a otro político de Morena, que está envuelto en terribles casos de corrupción. La pepena de candidatos, sin checar los más mínimos antecedentes, ha convertido al partido en el poder en una auténtica pocilga. El problema, no es la mafia del poder, que es la frase presidencial por excelencia. Es la nueva mafia en el poder, que está repleta de personajes que no tienen llenadera de poder y dinero, así como tan cínicos que exhiben sus trapacerías, como si fueran trofeos.

Siempre un partido se desgasta en el poder, pero en Morena, creen que 34 millones de votos, les darán impunidad.

PODEROSOS CABALLEROS

PEMEX-COMBUSTÓLEO

La necedad del sistema energético mexicano para usar combustóleo para la generación de electricidad, no tiene otra justificación que el grave error de Pemex, y obviamente su director Octavio Romero, de impulsar descontroladamente la producción de combustóleo. Hoy, no hay forma de almacenarlo. No existen depósitos suficientes, ni el transporte para enviarlos a las plantas termoeléctricas. Esto ha generado un grave problema para el monopolio petrolero mexicano. Aquí está la razón por la cual el gobierno de la 4T, no se compromete con el Acuerdo de Paris, de lograr menos emisiones de gases contaminantes.

CABEZA DE VACA

No pasó de ser un espectáculo con poca presencia de espectadores el juicio de procedencia contra el gobernador panista de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Se envía al Congreso local en aquella entidad, dominado por el PAN y se lo envía para los erectos jurídicos al Tribunal Superior de Justicia estatal, también dominado por el gobernador. Todo quedará seguramente, en atole espeso, pero sin substancia. Pólvora quemada, pues.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

SANTANDER

Santander X Environmental Challenge, el reto global de emprendimiento sostenible lanzado por Banco Santander a través de Santander X y en colaboración con Oxentia Foundation, ha dado a conocer hoy a sus seis soluciones seleccionadas, originarios de México, España, UK y Alemania, que contribuyen a construir un futuro más sostenible. Por parte de México, los ganadores en la categoría Be Mindful han sido Xilinat, que transforma residuos agrícolas en endulzante natural mediante procesos sostenibles.

