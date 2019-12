Metro Zócalo se renueva

CUIDAD DE MÉXICO, 23 de diciembre (AlMomentoMX).— La estación Zócalo, de la Línea 2 del Metro, estrenó los nuevos torniquetes de salida, que cuentan con sensores de movimiento. Los torniquetes fueron instalados en la salida sur de la estación.

Anterirormente, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) informó que este tipo de torniquetes se colocarán en dos salidas de la estación; sin embargo solo fue en la que va al pasaje Zócalo-Pino Suárez.

Así son los nuevos accesos a los andenes en el Metro. Algunos ya fueron instalados en la estación Zócalo #zocalo #CDMX #Metro @MetroCDMX pic.twitter.com/me4RU30rWn — Iván Ramírez (@ivanramirez092) December 23, 2019

Con estos nuevos torniquetes, los usuarios del Metro podrán salir con mayor comodidad. La instalación forma parte de los trabajos de modernización que iniciaron el 18 de diciembre y concluirán el 31 de diciembre.

