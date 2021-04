Nuncio Coppola sin querer queriendo

Por Víctor Sánchez Baños// PODER Y DINERO

El Nuncio Apostólico, en cualquier parte del mundo, es el embajador, la voz y el ejecutor de acciones diplomáticas en el país al que haya sido asignado, del Estado Vaticano. En el caso especial de monseñor Franco Coppola, en México, es la voz del Papa Francisco ante el gobierno y pueblo mexicano. Obviamente, para sus feligreses.

Por ello, la celebración de una misa en Aguililla, Michoacán, tiene implicaciones que van más allá de una actividad pastoral. Es el grito que dan millones de mexicanos que están presas y secuestrados de la delincuencia organizada. Son esclavos. Viven peor que en la Edad Media, donde el señor feudal es el que decide sobre la vida, relaciones amorosas y hasta de sus posesiones, amenazados de muerte.

En la visita de Coppola deben resaltarse varios aspectos:

Llegó con una escolta de policías, muchos vestidos de civil, para proteger la vida del diplomático vaticano. Llegó a una escuela primaria, en cuya cancha oficio una misa y dio un mensaje con exclusiva dedicatoria al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Claro, sin mencionarlo.

Aguililla es el centro de operaciones varios cárteles de drogas. El paso del fentanilo, mariguana, amapola, entre otras. Este territorio se lo disputan desde hace más de 40 años, varios grupos de delincuentes, según nos han informado tanto autoridades federales actuales como de sexenios anteriores. Esto sume a unos 17 mil habitantes en la angustia de que en cualquier momento pueden ser secuestrados, violados, asesinados o simplemente despojados de sus propiedades. A diario pagan por vivir en esa región, que no pueden dejar, porque es lo único que tienen y, sus captores, no los dejan salir. La mayoría no conoce la libertad. En su vida sólo conocen el asedio de un puñado de delincuentes, contra hombres, mujeres y niños. Bajo amenaza de muerte, no pueden salir de esa población.

La Secretaría de Relaciones Exteriores le pidió a Coppola no halar de la violencia, para no afectar el turismo, pero too hace indicar que su corazón no es bodega y habló precisamente del sufrimiento de esos pueblos y reviró con un mensaje que se replicó en medios internacionales. Como en Italia, la mafia florece donde el Estado no está, sentenció con energía el clérigo.

Lamentablemente, la violencia no es característica de Michoacán, es de todo México, reflexionó el Nuncio, y agregó que “es muy importante que se sepa lo que está pasando. Los malos se aprovechan del silencio”.

También lamentó que en México mueran 38 mil personas al año, así como un grave problema de pobreza.

El mensaje del Nuncio se enfocó al crimen también, y les dijo que quienes transitan en el crimen organizado, “les envío mi llamado una vez más a la reconversión”. Recalcó que visita a Aguililla para mostrar al mundo la terrible crisis que padece el municipio, pero también para demostrar la fe de un pueblo que sobrevive a la guerra de narcotraficantes.

Al final de su misa, después de una comida, el pastor católico, salido en una caravana de camionetas rumbo a Apatzibngan y de ahí a la Ciudad de México. Minutos después del paso de Coppola, los criminales una vez más bloquearon las carreteras, en franca demostración de aquellos que son los dueños de la región.

Aunque en un ambiente más tranquilo que Aguililla, pero con alto índice de criminalidad, el embajador del Vaticano visitará el próximo viernes Orizaba, Veracruz. El año pasado también lo hizo a invitación del arzobispo de la Arquidiócesis de Xalapa, Hipólito Reyes.

Nada bien cayó en el cuarto de guerra de Ricardo Gallardo, candidato del PVEM a la gubernatura de San Luis Potosí, que el Tribunal Electoral Federal (TEPJF), haya devuelto la candidatura de Xavier Nava, por Morena, para la reelección a la alcaldía de la capital potosina. Con esa resolución, la sala regional del TEPJF le corrige la plana al Tribunal Estatal Electoral de SLP, por lo que se retomó el registro de validez al candidato de MORENA. Morenistas consideran que con esta decisión se confirma el actuar mafioso y corrupto del tribunal local, por lo que la sentencia fue totalmente imparcial y arbitraria de los magistrados locales.

Bajo el liderazgo de Enrique Beltranena, la aerolínea Volaris, busca ser más ecoeficiente. A través de una gestión eficiente de consumo de combustible, en 2020 la Compañía redujo 6% las emisiones de CO2, lo que se traduce en un ahorro de 11.3 millones de galones de combustible y 110,800 toneladas de CO2, en comparación con 2019. Este ahorro equivale a 21,712 vehículos de pasajeros circulando durante un año, 680 hectáreas preservadas y más de 110 millones de libras de carbón quemado. De igual forma, se firmó un acuerdo con Recaro para que las 80 aeronaves que están por llegar en los siguientes años, tengan asientos 30% menos pesados, lo que se traducirá en un ahorro de 32 mil galones de gasolina al año.

