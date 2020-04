OTRAS INQUISICIONES: El reto de administrar la pandemia

Pablo Cabañas Díaz

Una muestra de la devastación económica que se viene sobre México se puede observar en la fuerte economía China. Según las estadísticas oficiales, la producción en enero y febrero se redujo en un 13.5 por ciento en comparación con el mismo período en 2019 -la fabricación disminuyó en un 15.7 por ciento.

Las consecuencias económicas serán enormes, para la sociedad global, particularmente en sectores como el arrendamiento de oficinas, las aerolíneas y el turismo. La crisis mostró el fracaso de la globalización neoliberal en la emergencia de salud pública que vivimos en este año 2020. La mayoría de los gobiernos fallaron en la administración de esta crisis, fueron la excepción los que pudieron gestionar con éxito tan grave problema.

Hay una batalla entre el intelecto y el instinto para manejar la incertidumbre que se desarrolla sobre nosotros casi a diario. Junto con esta incertidumbre, existe una profunda sensación de desilusión con el orden político global y su incapacidad para responder a lo que parece ser la crisis global más devastadora de la historia después de la Segunda Guerra Mundial. Esta crisis ha expuesto la fragilidad de la economía de libre mercado y de los ideales políticos neoliberales de “democracia” y “libertad”. Incluso en una sociedad civil apolítica, en donde el individualismo, están siendo cuestionado junto con el sistema político y económico internacional.

La ausencia de una atención médica universal efectiva, con hospitales públicos con fondos insuficientes, con falta de equipos e instalaciones inadecuadas, hay una decepción sobre este modelo de gestión de la salud. China ha superado a sus rivales políticos occidentales debido a su sector público fuerte y desarrollado. El problema para los gobiernos será de cómo hacerse de recursos para combatir las inminentes pandemias que vendrán de una manera colectiva y efectiva.

