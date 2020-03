PÉNDULO POLÍTICO: Períodos de transformación social en México

Dr. Emiliano Carrillo Carrasco

“La amistad de un hombre sabio es mejor que la de todos los tontos” Demócrito. La política (como la forma de vida de una población y su convivencia a través de la democracia) y la comunicación (como instrumento de comunicación corporal, que permita expresar su sentimiento, sus ilusiones, sus valores, etc.) no sólo pasa por Internet, sino que ésta también de desarrolla en los espacios que están fuera de la realidad virtual, con el pueblo. Todo régimen tiene su clase política. En la transición de una época a la otra no cambia el hecho de que exista una clase política, pero sí cambia su calidad, su modo de composición y de formación, su organización.

El ordenamiento jurídico, al consagrar la libertad y su caracterización, ofrece al individuo una amplia gama de posibles comportamientos normativos para cristalizar aquella libertad. Los tecnócratas contra políticos por fin de apoderaron con Ernesto Zedillo Ponce de León, aparenta enfrentar las devaluaciones de Carlos Salinas Gortari y salva a bancos y banqueros, vende ferrocarriles y da entrada al panismo, al entregarle la presidencia 2000 por instrucciones de los norteamericanos, a su Gerente Fox y nos Introdujeron en una tragedia por años y nos roban los ahorros a todos. Vicente y su familia se enriquecieron y dieron la pauta para la joda al país por medio de Felipe Calderón, con más de cien mil asesinados. La ineficacia del Estado ante la creciente delincuencia juvenil a falta de un estado benefactor, dónde el estado Neoliberal (1982-2018 ha propiciado mayor pobreza y desigualdad social, ante el desempleo, educación ineficiente ante la demanda escolar en escuelas públicas.

La trasformación de una población liquida ,ante las acciones o inacciones del poder público y a su persecución de una cúpula de poder , que en ocasiones representa un distanciamiento con la ciudadanía y en términos llanos la utilización de un sistema corrupto e impune , de este poder , fama , mal diseñado por estos elementos , la población busca algo más y no algo nuevo , donde permite cuantificar esas esperanzas , un hombre que vive para el dinero , se ha metalizado o dinero, es el argumento de su vida ,donde esta ambición se convierte cuantitativa, deja de innovar.

El hombre necesita seguridad, que permita reacciones exógenas y endógenas, que permitan su sentir de la vida y protección misma, esto es, la auto-defensa natural de un sistema desgastado. El ser humano, quiere seguridad social, por ejemplo, el empleo, educación, salud, este instrumento de necesidad natural y asistida por el estado. La madurez. Seguridad y vulnerabilidad. En el siglo XXI. “la sociedad Moderna no solo transforma el delito, sino también al delincuente, sustituyendo el adulto con el joven la sociedad moderna tiende, por consiguiente a aumentar la delincuencia de los jóvenes y de las mujeres a un sistema de auto explotación de consumo de mercado globalizado y des humanizado “Alfredo Nicéforo . El hombre es el resultado del medio en que crece y pasa su vida. Es necesario inculcar la importancia del trabajo desde la infancia, acostumbrarla a considerarse como parte de la humanidad, a comprender que en esa inmensa familia no se puede hacer mal a nadie sin sentir uno mismo los resultados de su acción. Las cuestiones económicas, políticas, sociales, culturales, y puesto que la distribución de la justicia siempre fue el principal instrumento en la constitución de todos los poderes, dado que es la base misma y por lo tanto el fundamento más sólido de los poderes constituidos, la cuestión es saber qué debe hacerse con los que comenten actos antisociales.

La delincuencia juvenil es un fenómeno y problema social que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero; es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley de las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La delincuencia focaliza como medio de factores de trabajo, educación, desempleo y desintegración familiar, a través del tiempo los esquemas de reciclamiento en estos dos siglos se observa la ineficacia del estado en establecer políticas públicas de prevención y de integración, de enseñar para poder pescar, donde en esquemas de modelos de apatía y de control social, en base a la fuerza legítima del estado, cómo medio de justificación de su ineficiencia y eficacia. Y más que nada la acción de cómo establecer al sujeto a la incorporación a la sociedad, y no como instrumento de estadística.

Los factores criminológicos de la juventud , se establecen tres elementos medulares: la familia, la educación y su entorno social “comunidad” las conductas de esta película proyecta la pobreza ,el alcoholismo y las madres dejadas que tiene que cargar con los hijos ,que por la situación económica obliga a los adolescentes a realizar trabajos de adultos ,su infancia e ilusión de un juguete se diluye ,ante la constante vida de la búsqueda de alimentos y un ingreso , a la falta de un ingreso y la agrupación de menores en Bandas de autoprotección y delictivas en los robos ,aunado a la perdida de los valores familiares.

La desintegración familiar a causa de factores de alcoholismo ,delincuencia traducida en robos ,así como a la falta de educación como instrumento de prestar una mejor desarrollo y expectativas de progreso es truncada por la miseria en que viven ,estos cinturones de pobreza a causa de la búsqueda de un ingreso en fábricas que se empezaban a instalar en la ciudad de México ;este aspecto está focalizado a un segmento de México de los jóvenes pobres que no tienen la oportunidad de tener educación e inclusive trabajo. Los actos ilícitos de los jóvenes de las bandas de jóvenes, que se auto protegen y se ayudan, estableciendo pactos grupales de comportamiento y solidaridad, ante situaciones de robos, homicidios, lesiones.

En la visión de niñas que no tiene infancia y cresen en situaciones de hacer labores de mayores e inclusive se convierten en madres para cuidar a sus hermanos. Este círculo vicioso de pobreza y falta de educación se repite al no haber alternativas de desarrollo y trabajo. Los jóvenes repiten el circulo de casarse muy jóvenes en situaciones de no tener lo más elemental educación, trabajo e inclusive su vida es la delincuencia.

https://youtu.be/CMLkBIO-55A vía @YouTube.

The post PÉNDULO POLÍTICO: Períodos de transformación social en México appeared first on Almomento.Mx.