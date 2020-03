Sombrerete fue sede del gobierno juarista en 1866

Adrián García Aguirre / Sombrerete, Zacatecas

* Pabellón y Veta Negra fueron sus mejores yacimientos de plata.

* En 1810 se acuñaban piezas de plata conocidas como “Vargas”.

* Perteneció al Departamento de Fresnillo durante la intervención francesa.

* Con su carruaje, ahí se alojó y despachó el Presidente Benito Juárez.

* Minería, comercio y agricultura se mantuvieron a fines del porfiriato.

* Sierra de Órganos y La Noria, entre los Patrimonios de la Humanidad

La importancia del actual Pueblo Mágico de Sombrerete -166 kilómetros al noroeste de Zacatecas- creció en el siglo XVII al establecerse una Real Caja en la que, además de recaudarse los “quintos” reales, se fundían y ensayaban minerales provenientes de regiones entonces tan alejadas como Chihuahua y Sinaloa.

A esta oficina hacendaria perteneciente a Zacatecas estuvieron inscritas las receptorías de rentas de los actuales municipios de Saín Alto, Chalchihuites, San Miguel del Mezquital, Río Grande y General Francisco R. Murguía.

Si bien es cierto que en los orígenes de Sombrerete se debieron a la riqueza argentífera, también es verdad que la sociedad que surgió aplicó esos recursos para favorecer el comercio y la agricultura, e igualmente las autoridades españolas se preocuparon por embellecer las edificaciones civiles y religiosas.

Las minas que dieron mayor fama a Sombrerete fueron Pabellón y Veta Negra, cuyos yacimientos de plata permitieron a la familia Fagoaga acceder al título del Marquesado del Apartado, igual que los De la Campa y Cos, que tuvieron el título del Condado de San Mateo de Valparaíso.

Al inicio del siglo XX, Sombrerete llegó albergar treinta mil habitantes y a contar con treinta y cuatro haciendas de beneficio minero, al punto de que, en 1810, se estableció una Casa de Moneda, acuñándose piezas de plata conocidas entonces como “Vargas”.

En la guerra de Independencia algunos sombreretenses contribuyeron con la causa independentista enviando dinero a través de Julián Fernández, hermano de Félix, conocido en la historia del país como Guadalupe Victoria, primer presidente de la República.

Al consumarse la Independencia, Sombrerete fue elevada a categoría de ciudad por el Congreso Constituyente de Zacatecas, convertida en un territorio político que integró a las municipalidades de Saín Alto, Chalchihuites y San Andrés del Teúl, hoy municipio de Jiménez del Teúl.

Durante la Intervención francesa (1862-1867) Sombrerete perteneció al Departamento de Fresnillo que, segregado del Departamento de Zacatecas, ambos estuvieron incorporados a la comandancia militar de Guadalajara.

Casi al término de la guerra, la cabecera municipal dio alojamiento y un lugar para que, con todo y su célebre carruaje, el Presidente Benito Juárez, a su paso por Sombrerete en 1866, despechara desde ahí.​

Ya en el siglo XX, al final de la dictadura porfirista, Sombrerete mantuvo su actividad minera, comercial y agrícola, sus haciendas eran reconocidas por la producción de algodón y de granos, y aunque sus comunidades se mantuvieron con tranquilidad, en 1911 surgieron contingentes revolucionarios al mando del maderista Luis Moya.

Entre 1913 y 1914 Sombrerete fue la capital provisional del estado de Zacatecas, con el general Pánfilo Natera como comandante de la División del Centro, y Luis J. Zalce, como representante maderista identificado con el movimiento revolucionario.

Durante la guerra cristera, la región fue escenario de ataques de los alzados, con las comunidades rurales seriamente afectadas; pero después del conflicto bélico la región no ha sufrido trastornos sociales y políticos.

Actualmente, Sombrerete es una de las zonas agrícolas más importantes del país, y el municipio ocupa un lugar preponderante por las actividades comerciales que dominan la región norte de Zacatecas.

Así, enclavada en la sierra del mismo nombre, y al pie del cerro del Sombreretillo y famoso por sus prósperos minerales de oro, plata, plomo, estaño y mercurio, este Pueblo Mágico posee gran riqueza arquitectónica con templos y edificios de bien labradas canteras, construidos en la época en que México aún era la Nueva España.

A ello se debe que el 2 de agosto de 2010, el Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, en su XXXIV sesión celebrada en Brasilia, inscribiera y nominara al Camino Real de Tierra Adentro como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Se incluyeron tres sitios de ese municipio de casi sesenta mil habitantes: el centro histórico de la población, el parque nacional Sierra de Órganos y La Noria de San Pantaleón, que forman parte de un lugar tan valioso que, como Sombrerete, dan esplendor y brillo a Zacatecas, ciudad señorial del norte de la provincia mexicana.

The post Sombrerete fue sede del gobierno juarista en 1866 appeared first on Almomento.Mx.