A parlamento abierto se discutirá la Ley Federal de Cinematografía: Ricardo Monreal

Se votará en en el próximo periodo de sesiones para escuchar a todos

CIUDAD DE MÉXICO.- A fin de enriquecer la iniciativa que crea la Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal Ávila, anunció que ésta se discutirá en el próximo periodo ordinario de sesiones, luego de escuchar a todos los integrantes de la Industria en un parlamento abierto.

En entrevista previa a la inauguración de la la Semana de la Seguridad Social 2021 en el Senado de la República, Monreal Ávila aseguró que no se trata de imponer leyes sino de construir con todos los involucrados una legislación que fortalezca e impulse al cine mexicano.

Ricardo Monreal reconoció que ha escuchado las preocupaciones de diferentes sectores de la industria cinematográfica y de los legisladores de los diversos grupos parlamentarios por lo que consideró necesario que estas voces se expresen en un parlamento abierto en el Senado.

“Ninguna Ley nos apresura salvo las que benefician al país y les comento desde aquí en el caso de la Ley de Cinematografía vamos a dar pausa para que todo mundo hable, nada nos quita con dialogar para lograr un instrumento consensuado con los que están involucrados en el cine y la televisión”, dijo.

Po otra parte, el senador Monreal hizo un balance del periodo de sesiones y consideró que la Cámara de Senadores cumplió con la primera etapa de la agenda de la transformación, por lo que el balance es positivo.

“Yo creo que la Cámara de Senadores cumplió todo su propósito y logramos leyes importantes que están siendo analizadas en la Corte. Creo que el Senado ha cumplido a cabalidad con la agenda legislativa que nos propusimos hace tres años. Cumplimos este periodo de sesiones, hubo instrumentos jurídicos muy importantes: La separación del Poder Económico y del Político, la austeridad, el sector salud, la reforma educativa, la creación de la Guardia Nacional, la reforma que combate la defraudación fiscal, la que eleva a rango constitucional los programas sociales, en fin, el balance es positivo”, recalcó.

Monreal Ávila dio a conocer que ante la carga de trabajo el Senado de la República sesionará martes, miércoles y jueves, pero aclaró que valorarán qué temas se podrán aprobar porque es humanamente imposible, dijo, sacar todos los temas pendientes.

“Tampoco nos apresuraremos en otros temas que no sean en beneficio del país. Hasta ahora tenemos más de 100 asuntos de la Cámara de Diputados y no hay poder humano para analizarlos todos. Los instrumentos que podamos revisar con cuidado y responsabilidad lo vamos a hacer, ya me pondré de acuerdo con los demás grupos parlamentarios para ver si podemos convocar a un periodo extraordinario después de la elección”.

