Ante la tragedia sólo cabe la solidaridad: Fundación Romero

CIUDAD DE MÉXICO.- Por medio de un video difundido en redes sociales, la Fundación Romero, tras afirmar que sólo por medio de la verdad llegaremos a la justicia, pidió a los conservadores que ante la tragedia sólo cabe la solidaridad.

“Ante la negligencia y la corrupción sólo cabe la justicia. Castigo a los responsables. Pero debemos al mismo tiempo proteger y paliar el dolor de las víctimas, y si conocer las causas del siniestro”.

Señalaron importantes recordar que en diez año de funcionamiento de esa línea han pasado muchas cosas. Quince auditoría que liberan, un gobierno perredista que responsabiliza un temblor que nos quebranta. Para todo esto se requiere investigar, pero no usar el dolor para buscar votos. Eso es ruin, mezquino, digo de los zopilotes.

“Partido conservador, antes de querer sacar raja de asignar chivos expiatorios, de convertirse en gran jurado, de hacer obreras mediáticas, de usar el dolor del pueblo, debemos transparentar, informar con verdad, objetividad sobre lo que realmente sucedido”.

“Conservadores, comentaristas del odio, revisen dónde está la negligencia, la incompetencia que produjo el accidente. Encontrarán a políticos mafiosos de su propia especie, unos huyendo de la justicia y otros escondidos en su fuero”.

Pidieron que antes de tirar y esparcir mugre, bajezas, mentiras, deben preguntarse con seriedad: ¿Quién descuidó las labores de mantenimiento del Metro, quién gobernó seis años la ciudad y recibió auditada esta línea, qué pasa con un sindicato priista corrupto que da mantenimiento a nuestro sistema colectivo de transporte. El proyecto de la línea dorada era un mal proyecto o fue un proyecto mal administrado envuelto por la corrupción?

“Por qué se olvidan del senador Mancera y su grupo de funcionarios perseguidos por corrupción que no dieron el mantenimiento requerido al metro. Culpar sin conocer con información sesgada, con trascendidos no ayuda, confunde y siembra miedo. Lleva agua al molino de la oposición, provoca más injusticia. Hay que respetar a las víctimas no usarlas. Así no conservadores, Así no”.

La línea 12 del metro es una de las obras públicas más auditadas: 15 auditorias; 10 del Gobierno de la Ciudad de México y 5 de la Auditoría Superior de la Federación las cuales determinaron que fue construida con los más altos estándares de calidad.

El 8 de julio de 2013 la administración del Dr. Mancera consideró la línea 12 segura y operable, lo cual fue avalado con la certificación delas empresas alemanas GMBH ILF Beratende Ingeneure A.G., TÜV SÜD Rail GMBDH y Hamburg Cunsolt GMBDH.

El 11 de marzo de 2014 el Gobierno del Distrito Federal, a través de su titular, Miguel Ángel Mancera, anunció el cierre temporal de 11 estaciones de la Línea 12 del Metro sin presentar diagnóstico alguno.

Le tomó 20 meses al gobierno de Miguel Ángel Mancera reabrir todas las estaciones que fueron suspendidas debido a las fallas derivadas a la falta de mantenimiento, como estableció dictamen de las empresas francesas Systra y Triacaud Societé Organisé.

En 27 de mayo de 2014, la Comisión de Investigación de la ALDF dio a conocer un informe preliminar de sus trabajos, en donde el Colegio de Ingenieros Civiles de México, descartó la presencia de fallas estructurales. El deterioro se originó en la falta de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con que se operó la mayor parte de los 15 meses en que ofreció la totalidad de su servicio.

El sismo del 19 de septiembre de 2017 generó daños estructurales a la Línea 12 y 9 de enero de 2018 el entonces director del Metro, Jorge Gaviño explicó que luego del sismo y de las labores realizadas en la Línea 12 se garantizaba e incluso “queda sobrado”, el reforzamiento de las estructuras atendidas.

En la administración de Mancera se le realizaron dos intervenciones mayores en la Línea 12, sin que tengamos ninguna certeza y claridad de las mismas, ni del diagnóstico, ni de los resultados y mucho menos de los gastos implicados en esas intervenciones.

Exigimos una auditoría independiente con técnicos expertos internacionales coordinados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para conocer las causas de éste trágico suceso.

