Un viaje invernal con TUMI

La campaña de invierno de TUMI lleva a un fantástico viaje al interior de un copo de nieve, donde el mundo es visto a través de un caleidoscopio de reflejos, refracción, repeticiones y de una encantadora distorsión. Esta emocionante y fresca versión del invierno es la perfecta reflexión de cómo TUMI aborda sus diseños temporada tras temporada- a través de nuevos lentes, con ideas frescas e innovación.

Para esta temporada, TUMI presenta el relanzamiento de la colección V4, construida de una aleación especial de múltiples capas de policarbonato, resultando en una maleta extremadamente duradera, notablemente ligera y expandible. Disponible en Black, Eclipse, Mink y la nueva combinación de colores, Collage Floral, que agregan un toque alegre y enérgico a las festividades. Estos colores estarán disponibles en los modelos Extended Trip Expandable 4 Wheeled Packing Case, Compact 4 Wheeled Brief, International Expandable 4 Wheeled Carry On y Short Trip Expandable 4 Wheeled Packin Case.

Sus toques metálicos sutiles y elementos reflejantes son los detalles de diseño que se pueden apreciar en la colección invierno 2019, compuesta por las siluetas clave de Voyageur, Alpha 3, Alpha Bravo y TUMIPAX en ediciones limitadas de estampados y diseños. De la colección Voyageur los estilos más vendidos como Hartford Backpack, Carson Backpack, Osona Compact Carry On, Just In Case® Backpack, Trés Legér International Carry On, Jena Convertible Backpack. obtienen una pizca de magia navideña, así como con acentos en Black, Raspberry, Midnight, Mink/Silver y Collage Floral. Nuevos estilos se integran a la colección TUMIPAX que incluyen Women`s Clairmont Jacket en Floral Tapestry/Merlot, y el Men`s Patrol Jacket en Navy, Cami Print y Salte Grey.

Con estilos vanguardistas que llevan de las calles de la ciudad a las laderas empolvadas, Alpha 3, Alpha Bravo, Alpha SLG`s ofrecen diseños icónicos de la temporada a través de la innovadora tela reflejante Camo, que refleja cuando la luz brilla directamente en la tela.

Conocer más de esta colección en https://www.tumi.com.mx/